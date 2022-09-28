«Реальное время Live»: кто и как зарабатывает на частичной мобилизации / 28.09.2022
Для кого-то мобилизация — это личная гордость, для кого-то — семейная трагедия, а для кого-то — бизнес и ничего личного. За минувшую неделю в России увеличилась стоимость ряда товаров, которые закупаются для мобилизованных и добровольцев. Речь идет в том числе о спальных мешках, термобелье, удобной обуви, а также медикаментах. В ФАС и Генпрокуратуру уже направлены письма с просьбами о проведении проверки повышения цен на обоснованность. Говорим о том, кому война, а кому мать родна, в прямом эфире «Реальное время Live»: первого и главного стрима Татарстана.
комментарии