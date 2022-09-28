Новости общества

20:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Реальное время Live»: кто и как зарабатывает на частичной мобилизации / 28.09.2022

15:00, 28.09.2022 3
«Реальное время Live»: кто и как зарабатывает на частичной мобилизации / 28.09.2022
Фото: «Реальное время»

Для кого-то мобилизация — это личная гордость, для кого-то — семейная трагедия, а для кого-то — бизнес и ничего личного. За минувшую неделю в России увеличилась стоимость ряда товаров, которые закупаются для мобилизованных и добровольцев. Речь идет в том числе о спальных мешках, термобелье, удобной обуви, а также медикаментах. В ФАС и Генпрокуратуру уже направлены письма с просьбами о проведении проверки повышения цен на обоснованность. Говорим о том, кому война, а кому мать родна, в прямом эфире «Реальное время Live»: первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоВластьЭкономика Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:35
    спекулянтов в нашей стране хватало всегда, а в кризисные моменты они дико активизируются
    Ответить
    Анонимно 16:34
    а что в этом такого? это в советское время было плохо, сейчас это называется - бизнес
    Ответить
  • Анонимно 18:32
    Сейчас еще на медотводах спекулировать начнут
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

20:15 МСК Все новости
Новости раздела