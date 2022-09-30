Почему олигарх меняет правила игры в олимпийском виде спорта

Как стрелковый союз России решил бить своих, чтобы не стреляли

Сорвавшийся под Казанью финал Кубка России по стендовой стрельбе привел к валу жалоб от родителей юных спортсменов. Соревнования перенесли в другой регион из-за разногласий российской и татарстанской федераций по этому виду спорта. В причинах конфликта руководства Стрелкового союза России с частью своих спортсменов разбиралась спортивная редакция «Реального времени».

Как «разваливался» ССР

В конце сентября в Майкопе, столице республики Адыгея, завершился финал Кубка России, проведение которого было запланировано на 20—25 сентября на стрельбище «Свияга», что в Верхнем Услоне. Здесь должны были собраться 48 лучших стрелков страны, Creme de la Creme, ее стрелковая элита, которая и определила бы обладателей Кубка, а по итогам этого последнего старта в сезоне тренерский совет назвал бы членов сборной страны. В прежние годы это давало право стартовать на международных стартах следующего сезона, плюс зарплата члена сборной. Сейчас, в связи с отстранением спортсменов России от международных стартов, членство в сборной — это прежде всего зарплата. И при нынешних реалиях это очень весомая потеря, членства лишились сразу 28 татарстанских стрелков, как раз та самая часть Creme de la Creme.

После недопуска своих стрелков до финала Кубка России Татарстан отказался от проведения финала Кубка, о чем уведомил и федерального министра спорта Олега Матыцина и Стрелковый союз, ССР. Косвенной причиной недопуска послужил давний конфликт Минспорта и Стрелкового союза России, из-за чего 25 марта Минспорта России лишило государственной аккредитации Стрелковый союз, передав его полномочия Федерации практической стрельбы, или же спортинга. Кстати, о существующих разногласиях кулуарно говорил еще экс-министр спорта Виталий Мутко, из чего можно сделать заключение, что недоразумения возникли не вчера и не на ровном месте.

— Мы люди законопослушные, а поэтому поучаствовали во всех соревнованиях, которые значатся в едином календарном плане Минспорта России и Федерации практической стрельбы, — резюмировал президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана Сергей Демин.

Ситуация не новая в мире спорта, совсем недавно ее переживали, к примеру, в Федерации хоккея на траве, когда действующая организация лишилась государственной аккредитации, а право на проведение соревнований получила Федерация бейсбола России. Когда были проведены выборы нового руководства Федерации хоккея на траве, она была восстановлена в правах и вернула себе права на проведение всех соревнований на территории России, включая чемпионат и Кубок России, многочисленные детские первенства.

Но в российской стрельбе все сложилось иначе.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Когда государство платит деньги, но не имеет права заказывать музыку

Разногласия между Минспорта России и какой-либо из спортивных федераций не редкость. Все дело в том, что спортивная федерация стоит как бы над государственными структурами, и это верховенство гарантировано ей международными правилами. Любое нежелательное вмешательство государства в действия федерации как общественной организации тут же карается международной федерацией, которая вправе дисквалифицировать эту организацию. Такое переживали не раз в футболе, к примеру в 2014 году все сборные Нигерии, включая национальную, женскую, молодежные и юниорские, были отстранены от участия в международных стартах, когда президент страны захотел внести изменения в деятельность национальной федерации футбола. И это во многом оправдано, поскольку развитие профессионального спорта зачастую не входит в список приоритетных задач государства, федерации по видам спорта самостоятельно находят финансирование, а кто платит, тот и заказывает музыку, и наоборот. Коли государство не платит, то и в спортивные проблемы не вмешивается.

Но в России, как и во многих странах бывшего СССР, приоритет международного права над национальным, как и в случае с изменениями в Конституции страны, оказывается неправильным, поскольку именно государство оплачивает все или практически все затраты на развитие того или иного вида спорта. Исключения происходили крайне редко, к примеру олигархи Михаил Прохоров и Алишер Усманов брали на себя финансовые затраты по решению проблем в биатлоне и фехтовании, когда возглавляли национальные федерации по этим видам спорта. Поэтому в хоккее на траве конфликт интересов был исчерпан, поскольку все участники чемпионатов и первенств страны финансируются госструктурами.

А в стендовой стрельбе не так. Уже порядка двух десятков лет всеми делами рулит миллиардер Владимир Лисин. Хозяин Новолипецкого металлургического завода стал президентом Стрелкового союза аж в 2002 году. Даже старожилы стендовой и пулевой стрельбы подзабыли, в чем заключался изначальный интерес олигарха, вспоминая, что стрельбой занимался кто-то из младших родственников Лисина. И то оговариваются словом «кажется». Но со временем Лисин втянулся, хотя поначалу это и стоило ему материальных затрат. По воспоминаниям старожилов, он финансировал членов юниорской сборной страны, до той поры, пока эти функции не взял на себя бюджет. И с тех времен как раз и пробежала черная кошка между Лисиным и Мутко, который искренне недоумевал, почему он, как «оператор», вынужден оплачивать практически все затраты на развитие этого вида спорта, а в ответ получает «игнор».

Правда, затраты государства на спортсменов, по сравнению с другими видами спорта, смешные. Пятью годами ранее автор материала общался с титулованным спортсменом, который ушел из стрельбы, поскольку его зарплата достигала семи тысяч рублей, не более. Причем он согласен был продолжать стрелять, если бы получал хотя бы 18 тысяч рублей, по сути, карманные деньги в футболе или хоккее. И сейчас мама одной из спортсменок поделилась финансовым раскладом, в итоге которого доход члена сборной Татарстана достигает 13 тысяч рублей в месяц.

— Моя дочь получает полставки тренера, это четыре тысячи рублей, плюс ставку члена сборной республики, и призовые, которые еще надо заработать. В итоге в месяц эта сумма республиканских выплат доходит максимум до 13 тысяч рублей.

В том числе и поэтому для стрелков важны зарплаты членов сборной страны, которые на порядок выше и которых они сейчас могут лишиться.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Паны дерутся, а у «татар» чубы трещат

На сайте предыдущего оператора стрелковых соревнований, Федерации практической стрельбы в разделе ЕКП, Единый календарный план, до сих пор значится информация о турнирах на 2022 год по пулевой и стендовой стрельбе. Кстати, и «Реальное время» ранее писало сразу о двух чемпионатах страны, проведенных в Татарстане. Командном, который принимали Тетюши (19—25 мая), и личных стартах (7—11 июля), проведенных на стрельбище «Свияги». Плюс несколько этапов Кубка России, на которых и отбирались будущие участники финала, который намеревались проводить на «Свияге», о чем также гласит запись в календарном плане. Но 8 сентября Стрелковый союз вернул аккредитацию, и началось самое интересное, поскольку на него были не допущены татарстанцы. Тут-то и определилась весомость слов президента Стрелкового союза Анны Лещиковой, еще весной опубликованных на сайте профильной организации: «Стрелковый союз России как активно продолжал все эти годы, так и будет продолжать свою деятельность в полном объеме. Соревнования в стране, тренировочные мероприятия сборной не потерпят ущерба! Мы будем продолжать их организовывать и поддержим всех, кому это небезразлично».

В федерации хоккея на траве конфликт погасило отсутствие команд-участниц у одной из сторон, поскольку все эти команды играли в соревнованиях, указанных в Едином календарном плане, на который и получали госфинансирование. Что касается стендовой стрельбы, то тут лишение госфинансирования не сказалось на проведении альтернативных стартов. К примеру, 19 апреля на сайте Стрелкового союза было анонсировано проведение «беспрецедентного Первенства России по стендовой стрельбе среди юниорок и юниоров, организованного Стрелковым союзом России». Беспрецедентность на самом деле имеет место быть, поскольку весь отчетный период не аккредитованный Стрелковый союз проводил свои соревнования, включая сразу три этапа Кубка страны. Средства найти было несложно, если вспомнить активы миллиардера Владимира Лисина. Да, он уже не президент Стрелкового союза, бери выше, он последовательно становился президентом европейской стрелковой конфедерации (2009 год), а затем и президентом международной федерации стрелкового спорта (2018 год). Причем даже начало СВО не изменило его статуса, поскольку Лисин осудил ее проведение и заслужил доверие в глаза западных партнеров. Помимо этого, он был и остается негласным руководителем ССР, та же Анна Лещикова это доверенное лицо Владимира Лисина.

Кстати, подобные разногласия в спортивной сфере — это как раз отличительная черта спорта на Украине, где дважды (!) проводили альтернативные чемпионаты страны по баскетболу. В начале 2009 года владелец одной из команд миллионер Михаил Бродский вступил в конфликт с Федерацией баскетбола Украины, заполучил в союзники олигарха Игоря Коломойского, у которого этих команд было во множестве, и они провели первый «раскольнический» чемпионат. В 2015-м они поссорились уже друг с другом и снова разбились на два чемпионата. Один официальный, поскольку Бродский к этому времени сам возглавил Федерацию баскетбола страны, а другой — неофициальный, проводимый на средства Коломойского. В третий раз подобные разброд и шатания коснулись уже хоккея, и прошлый сезон запомнился тем, что на Украине одновременно проводились два чемпионата по этому виду спорта. Это к вопросу о том, что некоторые болельщики считают, что частные команды — это прогрессивный шаг в развитии спорта. Нет, это не так, потому что иногда олигархи, после приобретения частных команд, начинают организовывать и частные чемпионаты.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Теперь подобная практика добралась и до России, причем в куда более искаженном виде. Но с 8 сентября, дня возвращения аккредитации Стрелковому союзу России, альтернативные турниры, проведенные на средства несистемного олигарха необходимо признавать легитимными, что отменяет итоги практически всего сезона, проведенного татарстанскими стрелками в рамках весенне-летнего сезона и федерального ЕКП. Включая итоги Спартакиады сильнейших, куда спортсменов делегировала еще Федерация практической стрельбы. А ведь именно Спартакиада сильнейших была признана Минспортом России главным стартом, заменяющим международный календарь и пропуск чемпионатов мира и Европы.

Липецк как бенефициар состоявшегося конфликта



Поэтому сама формулировка, что на финале Кубка России принимают участие «48 лучших спортсменов, отобранных по рейтингам Открытых кубков Стрелкового союза России (ССР), проводившихся в период, когда ССР был лишен государственной аккредитации», это какой-то доселе невиданный аргумент.

При этом нельзя отрицать того, что Лисин был и остается патриотом. Только его патриотизм касается преимущественно Липецка, поэтому итоги финала Кубка России, где по итогам четырех стартов липчане завоевали семь медалей, из которых три золотые оправдывают все, что проводится в отношении спортсменов других регионов, включая Татарстан, 28 членов которой (из 48 в целом) прокатили мимо финала Кубка России.

«Получается, что президент Международной федерации стрелкового спорта «душит» своих, российских спортсменов. В угоду кому, чему? Вот мы знаем о стрелках, которые разок поучаствовали в соревнованиях Стрелкового союза России, после чего уже попали на финал Кубка России. Ну как так? Вы же поймите, стрелок не может самостоятельно поехать на подобный старт, даже не в плане финансирования, многое связано с правилами перевозки оружия, кто бы ему разрешил ездить по стране, участвуя не пойми в чем?»

Это крик души отца еще одной татарстанской спортсменки, который подводит итог конфликта, возникшего на ровном месте в непубличном виде спорта и совсем не в подходящее время. Да, Лисин и Ко душат своих, и, к примеру, воспитанник тетюшской школы стрельбы Сергей Глухов, по слухам, уже написал заявление об уходе из сборной республики, не веря в благополучное разрешение конфликта. Суть которого в том, что Стрелковый союз России находится, по сути, под внешним руководством олигарха, вступившего в заочный конфликт с президентом страны Владимиром Путиным.