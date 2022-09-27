Минниханов призвал оперативно реагировать на жалобы мобилизуемых
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал внимательно относиться к жалобам со стороны некоторых мобилизуемых. Он заслушал доклады глав районов по организации частичной мобилизации.
— Нужно на все обращения оперативно реагировать. Нельзя подходить к этому вопросу формально. Если есть жалобы, нужно их проверить, — отметил он.
Также Минниханов поднял вопрос о внимательном отношении к семьям мобилизуемых. Ряд предприятий сохраняет сотрудникам заработанную плату:
— Есть пример КАМАЗа, там максимально помогают и в части оснащения мобилизуемых всем необходимым, и в части поддержки их семей. Надо другим предприятиям так же подключиться. Меры поддержки — наш долг, — сказал президент республики.
В Казани организовали три пункта сбора мобилизованных: это KazanExpo, танковый полигон, Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. На все объекты поступают мобилизованные, которых организованно привозят из районов республики.
Сегодня Минниханов лично посетил пункт KazanExpo и палаточный лагерь Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Президенту Татарстана показали, как организованы зоны отдыха и приема пищи.
Заезд мобилизованных будет проводиться до 1 октября. Затем начнется подготовка.
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