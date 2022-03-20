Цитаты недели: Путин — о самоочищении, Медведев — о русофобии, Лавров — о рекорде по санкциям

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Военная спецоперация России на Украине продолжается четвертую неделю и по-прежнему остается самой обсуждаемой темой. За прошедшие семь дней звучали высказывания о предателях — тех, кто покидает страну в непростое время, о русофобии и, конечно же, о санкциях, которых набралось уже рекордное количество. «Реальное время» собрало самые яркие цитаты уходящей недели о спецоперации и связанных с нею событиях.

О принадлежности к высшей касте

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению — по их мнению! — признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.

Президент России Владимир Путин не оставил без внимания покидающих страну граждан на фоне спецоперации на Украине и западных санкций — подобную миграцию он не одобряет, но от прямого осуждения воздерживается. По его мнению, такие люди просто не понимают, что их используют на Западе против их же соотечественников. Но их стремление к красивой жизни понять можно, считает Путин.



О самоочищении российского общества



Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.



Продолжая тему отъезда россиян из страны, Путин назвал происходящее «самоочищением общества». Лжепатриоты покидают страну, а значит, ей это пойдет только на пользу, уверен глава государства. Высказывание президента получило большой резонанс и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову даже пришлось объяснять, что конкретно Путин имел в виду, говоря о «самоочищении».



О вскрывшейся сущности предателей

В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя предателями, по-русски говоря. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то — покидает страну.

Именно так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду глава государства, говоря о «самоочищении общества». Проще говоря, как гласит русская поговорка, друг познается в беде. Те, кому невыгодно и неудобно жить в стране, которая находится под санкциями, немедля покидают ее по своей воле, что воспринимается некоторыми как предательство.

О цели России на переговорах с Украиной

Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется.

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Москва хочет добиться заключения с Киевом «договоренности на поколения». По его словам, договорным процессом, первый раунд которого прошел почти месяц назад, 28 февраля, закладывается основа мира. Пока же делегации Москвы и Киева достигли прогресса в обсуждении нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО, но по пункту о демилитаризации страны они лишь «где-то на полпути».

О рекордном санкционном грузе

Санкционное давление продолжится. Они также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли. Последний раунд санкций носит беспрецедентный характер. Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении РФ, — более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана.

За время специальной военной операции на Украине Россия стала рекордсменом по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран и КНДР, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ограничения, которые штампуют западные страны, стали уже обыденностью для нашей страны — ее не пугает даже анонсированные новые санкции. «Мы выживем», — уверяет Лавров. Власти России уже начали корректировать экономический курс, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

О «сорвавшейся с цепи» русофобии Запада

Лютая русофобия, отмеченная в приведенной цитате русского классика, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше — раздербанить на части. Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев посвятил своей первый пост в личном telegram-канале «оголтелой русофобии Запада», которая, по его мнению, «никогда не достигнет дна». Он обратил внимание, что «антирусская истерия» далеко не в новинку для нашей страны — с этим сталкивались и в прошлые столетия. Как доказательство он привел высказывание русского поэта XIX века и дипломата Федора Тютчева о том, что «бешеная ненависть» против России год от года становилась сильнее. О том, что она «сорвалась с цепи», Тютчев заявил два столетия назад. Как отметил Медведев, складывается ощущение, что эти слова написаны в 2022 году.

О прощании России с Советом Европы

Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ — их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем.

Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «сетования» Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его мнению, следствием выхода России из Совета Европы станет ограничение в стране прав человека. Захарова в ответ на это припомнила неучастие Европы в судьбе жителей Донбасса на протяжении восьми лет. Чиновникам ЕС она посоветовала «озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве Евросоюза».



О следах предательства в следовании санкциям Запада

Считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия предлагает ввести уголовную ответственность за следование антироссийским санкциям внутри страны. В качестве примера он привел отказ некоторых отечественных компаний, в том числе с государственным участием, от работы с санкционными банками и предприятиями. Свое решение они объясняют страхом разделить их участь. Лично Турчак придерживается позиции, что подобные действия есть не что иное, как одобрение ограничений со стороны Запада, а это уже говорит о предательстве Родины.



О проваленном экзамене Родине

Они выбрали западный мирок, зеленые фантики. Пусть они и дальше борются за интересы тех государств, где слаще, сытнее, демократичнее, по их мнению. А РФ, сплотившись вокруг Владимира Путина, должна сказать «нет» этим деятелям. Вы выбрали другие страны, ну и пошли вон! Это ж проверка. Корабль под названием РФ устойчив, они, как первые крысы, с еще не тонущего корабля побежали. Они экзамен своему отечеству не сдали.

Нетерпимо к эмиграции россиян на фоне груза свалившихся на Россию санкций отнесся депутат Госдумы Андрей Красов. Их эгоистичные мотивы — жить там, где лучше — он расценивает как предательство интересов Родины, прощать которое нельзя вплоть до запрета уехавшим обратного въезда в страну. Как и Песков, он говорит о том, что кризисная ситуация — это проверка, которая показывает настоящее лицо человека.



О решении проблем без волшебства

Один на один никто не останется. Важно сохранять не только спокойствие, но и работать в два раза быстрее. Казань имеет большой запас прочности благодаря тому, что все последние годы у нас были федеральные и республиканские проекты, которые позволили нам привести в порядок жилой фонд, школы, дороги, дворы, клубы, лагеря загородные. Модернизируем коммунальное хозяйство. Но, безусловно, нас ждут испытания, и важно сохранить спокойную голову, не поддаваться панике и отчаянию. Это вызов не только стране, но и миру. Надо понимать, что после каждой зимы приходит весна и лето. Никто не придет с волшебной палочкой и за нас не решит наши проблемы.

Больше работать и меньше нервничать — так, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, необходимо действовать в текущей обстановке. Он признает, что будет трудно, но заверяет, что столица Татарстана выстоит даже в сложной экономической реальности, потому что у нее есть поддержка и республики, и федерального центра. Метшин надеется, что в сложившейся ситуации все, как с погодой: надо пережить этот «холод», идущий с запада, а за ним обязательно придет «оттепель». Но полагаться во всем надо исключительно на себя и свои силы — в реальном мире магов и волшебников нет.

