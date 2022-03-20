Цитаты недели: Путин — о самоочищении, Медведев — о русофобии, Лавров — о рекорде по санкциям
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Военная спецоперация России на Украине продолжается четвертую неделю и по-прежнему остается самой обсуждаемой темой. За прошедшие семь дней звучали высказывания о предателях — тех, кто покидает страну в непростое время, о русофобии и, конечно же, о санкциях, которых набралось уже рекордное количество. «Реальное время» собрало самые яркие цитаты уходящей недели о спецоперации и связанных с нею событиях.
О принадлежности к высшей касте
Президент России Владимир Путин не оставил без внимания покидающих страну граждан на фоне спецоперации на Украине и западных санкций — подобную миграцию он не одобряет, но от прямого осуждения воздерживается. По его мнению, такие люди просто не понимают, что их используют на Западе против их же соотечественников. Но их стремление к красивой жизни понять можно, считает Путин.
О самоочищении российского общества
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
Продолжая тему отъезда россиян из страны, Путин назвал происходящее «самоочищением общества». Лжепатриоты покидают страну, а значит, ей это пойдет только на пользу, уверен глава государства. Высказывание президента получило большой резонанс и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову даже пришлось объяснять, что конкретно Путин имел в виду, говоря о «самоочищении».
О вскрывшейся сущности предателей
Именно так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду глава государства, говоря о «самоочищении общества». Проще говоря, как гласит русская поговорка, друг познается в беде. Те, кому невыгодно и неудобно жить в стране, которая находится под санкциями, немедля покидают ее по своей воле, что воспринимается некоторыми как предательство.
О цели России на переговорах с Украиной
Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Москва хочет добиться заключения с Киевом «договоренности на поколения». По его словам, договорным процессом, первый раунд которого прошел почти месяц назад, 28 февраля, закладывается основа мира. Пока же делегации Москвы и Киева достигли прогресса в обсуждении нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО, но по пункту о демилитаризации страны они лишь «где-то на полпути».
О рекордном санкционном грузе
За время специальной военной операции на Украине Россия стала рекордсменом по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран и КНДР, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ограничения, которые штампуют западные страны, стали уже обыденностью для нашей страны — ее не пугает даже анонсированные новые санкции. «Мы выживем», — уверяет Лавров. Власти России уже начали корректировать экономический курс, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.
О «сорвавшейся с цепи» русофобии Запада
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев посвятил своей первый пост в личном telegram-канале «оголтелой русофобии Запада», которая, по его мнению, «никогда не достигнет дна». Он обратил внимание, что «антирусская истерия» далеко не в новинку для нашей страны — с этим сталкивались и в прошлые столетия. Как доказательство он привел высказывание русского поэта XIX века и дипломата Федора Тютчева о том, что «бешеная ненависть» против России год от года становилась сильнее. О том, что она «сорвалась с цепи», Тютчев заявил два столетия назад. Как отметил Медведев, складывается ощущение, что эти слова написаны в 2022 году.
О прощании России с Советом Европы
Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «сетования» Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его мнению, следствием выхода России из Совета Европы станет ограничение в стране прав человека. Захарова в ответ на это припомнила неучастие Европы в судьбе жителей Донбасса на протяжении восьми лет. Чиновникам ЕС она посоветовала «озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве Евросоюза».
О следах предательства в следовании санкциям Запада
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия предлагает ввести уголовную ответственность за следование антироссийским санкциям внутри страны. В качестве примера он привел отказ некоторых отечественных компаний, в том числе с государственным участием, от работы с санкционными банками и предприятиями. Свое решение они объясняют страхом разделить их участь. Лично Турчак придерживается позиции, что подобные действия есть не что иное, как одобрение ограничений со стороны Запада, а это уже говорит о предательстве Родины.
О проваленном экзамене Родине
Нетерпимо к эмиграции россиян на фоне груза свалившихся на Россию санкций отнесся депутат Госдумы Андрей Красов. Их эгоистичные мотивы — жить там, где лучше — он расценивает как предательство интересов Родины, прощать которое нельзя вплоть до запрета уехавшим обратного въезда в страну. Как и Песков, он говорит о том, что кризисная ситуация — это проверка, которая показывает настоящее лицо человека.
О решении проблем без волшебства
Больше работать и меньше нервничать — так, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, необходимо действовать в текущей обстановке. Он признает, что будет трудно, но заверяет, что столица Татарстана выстоит даже в сложной экономической реальности, потому что у нее есть поддержка и республики, и федерального центра. Метшин надеется, что в сложившейся ситуации все, как с погодой: надо пережить этот «холод», идущий с запада, а за ним обязательно придет «оттепель». Но полагаться во всем надо исключительно на себя и свои силы — в реальном мире магов и волшебников нет.
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