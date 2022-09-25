Камила Валиева призналась, что не смогла сдержать слез, когда вышла на лед после длительной паузы

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Казани Камила Валиева в воскресенье исполнила произвольную программу, посвященную ее опыту выступления на Олимпийских играх. Она призналась, что во время выступления у нее на глазах навернулись слезы.



— Очень рада, что пришло столько людей нас поддержать, счастлива, что растрогала болельщиков. Когда в первый раз слушала эту музыку, не могла сдержать слез, на тренировках такого не было, а сейчас стояла и понимала, что у меня наворачиваются слезы и мне нужно показать программу. Дрожь появилась, но я счастлива, что смогла это сделать, — рассказала журналистам фигуристка.

скриншот трансляции Первого канала

По словам Валиевой, самым главным в произвольной программе было донести историю, и это удалось, сообщает «РИА Новости».

В субботу Валиева рассказала, что ей нельзя падать с четверных прыжков из-за травмы. Фигуристка сейчас ждет восстановления и желает поехать на соревнования в Казань:

— Это же круто, что-то новое в жизни спортсмена — просто шикарно. И спасибо нашей федерации, что они придумали такие интересные соревнования, — рассказала она.

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Маргарита Головатенко