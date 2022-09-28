Глава ЛНР обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта. Обращение сделано по итогам референдума, который завершился 27 сентября.

— Жители Луганщины искренне благодарны Вам за признание независимости Республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань, — сказал Леонид Пасечник.

В своем обращении он указал, что жители ЛНР восемь лет «подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима», пока «цивилизованный» (в кавычках) мир молчит».

— Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание, — заявил глава ЛНР.

Напомним, референдум в Луганской Народной Республике по вопросу вхождения в состав России проходил с 23 по 27 сентября. По его итогам, за проголосовали 98,42% избирателей. Аналогичные референдумы прошли также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.



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Татьяна Демина