Допинг-проба Б Камилы Валиевой дала положительный результат

Образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, уроженки Казани Камилы Валиевой, дал положительный результат. Об этом со ссылкой на источник сообщил в своем Twitter американский журналист Дейв Ливз.

— Источник признал, что проба Б оказалась положительной, — сообщил Ливз.

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке получить в короткой программе наилучший результат — 82,16 балла.



Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова отмечала, что слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой состоятся в конце сентября — начале октября.



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Татьяна Леухина