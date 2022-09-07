Казанский «Водоканал» потратит 3 миллиона рублей на такси для сотрудников

Фото: Максим Платонов

Более 3 миллионов на год за такси

Казанское МУП «Водоканал», которое уже полгода занимается ремонтом зловонного аварийного участка третьего Северного коллектора, готово потратить на услуги такси по перевозке своих сотрудников по городу 3,17 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Такую сумму предприятие, которому, как выяснилось недавно, не хватает средств на обеспечение водой 53 жилых массивов города, выделяет из собственных средств.

Ежедневные и круглосуточные услуги такси заказываются почти на год. Предоставлять их подрядчик «Водоканала» будет должен по 30 сентября 2023-го включительно.

В прейскуранте указано, что услуги такси рассчитаны на 11,3 тысячи посадок и 76 тысяч км. На оплату километров отводится почти 1,8 миллиона рублей, а остальные 1,37 миллиона — на посадки. Таким образом, один километр оценивается в 23,76 рубля, а одна посадка — в 121,33 рубля.

Фото: Максим Платонов

«Водоканал» требует, чтобы сервис такси предоставлял машину по указанному в заявке адресу в течение пяти минут. В то же время аварийные службы предприятия тратят в разы больше времени на прибытие к месту очередного происшествия на их сетях. Так, например, было с «фонтаном», пробившимся 31 августа прямо из-под асфальта на улице Академической, — подземный источник залатали лишь на следующий день, хотя из-за случившегося оказались залиты близлежащие улицы — Вишневского и Николая Ершова.

1,5 миллиона на ремонт иномарок «Водоканала»



Также казанское МУП «Водоканал» готово выделить 1,5 миллиона рублей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд, выяснило «Реальное время». Такую сумму предприятие готово выделить из собственных средств. При этом общая начальная цена запасных частей, расходных материалов и нормо-часа оценивается в 15,46 миллиона рублей.



В списке десять автомобилей: Hyundai Tucson и четыре Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero и два Kia Sorento. Их техобслуживанием и ремонтом подрядчик должен заниматься по 31 мая 2023 года по заявкам «Водоканала». Самый старый автомобиль — Hyundai Tucson, машина 2006 года выпуска. Самые «новые» машины — Volkswagen Touareg и Kia Sorento 2011 года.

Гарантия на работы по техническому обслуживанию и ремонту машин должна составлять не менее 12 месяцев, или 10 тысяч км пробега, требует казанское предприятие. Запчасти поставляются после выявления причины неисправности автомобиля во время ремонта, диагностики или техобслуживания.

Фото: Максим Платонов

Срок техобслуживания автомобилей и шиномонтажных работ не должен превышать один рабочий день. На текущий ремонт отводится максимум три дня.

Кредитная линия на 400 миллионов и 82,6 миллиона на спецодежду

В июле зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии.



С 2010 года в столице Татарстана на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность средств на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Не хватает «Водоканалу» денег и на обеспечение водоснабжения городских поселков. Стоимость программы приоритетных мероприятий в 53 жилых массивах — 3,3 млрд рублей. У «Водоканала» таких денег нет, в мэрии — тоже, утверждает замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

Фото: kzn.ru

Между тем, как выяснило «Реальное время», «Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.



Этим летом Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовал МУП «Водоканал» совершение крупной сделки по открытию в «Ак Барс Банке» возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита — 400 миллионов рублей, цель — финансирование текущей деятельности казанского предприятия. В скобках приписано, что речь идет о рефинансировании договора возобновляемой кредитной линии, открытой в «Ак Барс Банке» 21 августа 2020 года.



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Татьяна Демина