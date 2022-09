День в истории: выпустили Yesterday, рассказали про пенициллин

Чем примечательна дата 13 сентября?

Фото: wikipedia.org (Александр Флеминг в лаборатории)

Сегодня, 13 сентября, в России — День программиста и парикмахера. 13 сентября вышло первое издание географического «Атласа Российского», была основана Московская консерватория, бактериолог Александр Флеминг явил миру пенициллин, в Казани взяли под охрану Дом Ушковой. Родились: московская активистка Рауза Кастрова, композитор Шамиль Шарифуллин, промышленник и меценат Александр Штиглиц, писатель Шервуд Андерсон. Скончались: писатель Мишель Монтень, живописец Семен Щедрин, философ-материалист Людвиг Фейербах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дом Ушковой — памятник

13 сентября 1911 года в Касимове родилась Рауза Кастрова, внучка основател Московской соборной мечети, миллионера Салиха Ерзина. С 10 лет жила в Малом Татарском переулке в Москве, посещала уроки исламоведа Мусы Бигиева, общалась с Мусой Джалилем, Салихом Сайдашевым, Сарой Садыковой, Назибом Жигановым и другими. Ее столетний юбилей прошел в доме Асадуллаева, на следующий год Кастрова скончалась.



Рауза Кастрова. Фото islamrf.ru

13 сентября 1949 года в Туркменистане родился Шамиль Шарифуллин. В Казанской консерватории он учился у Анатолия Луппова и Альберта Лемана. Занимаясь народной и хоровой музыкой, вернул из забытья жанр мунаджатов, сочинив на их основе а капелла-концерт для хора в 1970-е. В 2005 году он получив за них Тукаевскую премию.



13 сентября 1960 года дом Ушковой постановлением Совета министров Татарской АССР №21 был поставлен на охрану как памятник архитектуры местного значения. Указом президента Российской Федерации №176 от 20 февраля 1995 года здание признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Дом Ушковой сейчас готовят к реставрации.

Дом Ушковой, начало XX века. Фото: pastvu.com

13 сентября 2010 года в центре «Эрмитаж-Казань» представители Государственного Эрмитажа, Министерства культуры РТ и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и развитии центра «Эрмитаж-Казань».

13 сентября 2021 года «Реальное время» рассказывало, что в Швеции, Финляндии, Эстонии, Грузии и Казахстане засветились элитные иномарки, оформленные в лизинг в Казани. Лишь восемь из 22 машин компаниям-владельцам удалось вернуть до и после возбуждения уголовного дела автоОПГ, обвиняемого в лизинговых и страховых аферах на 62 млн рублей. Из 22 обвиняемых до старта суда за границу бежал Айдар Максютов, ранее потерпевший по делам двух прокуроров и полицейских, преследование четырех фигурантов на днях прекратили за сроком давности, еще одного — в связи со смертью.

Суд по аферам с угоном лизинговых авто за рубеж. Фото: Ирина Плотникова

Основали Московскую консерваторию

13 сентября 1745 года вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского» в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика Леонарда Эйлера. В него включили съемки петровских геодезистов и результаты географических исследований предшествующих лет. Также в нем впервые была введена таблица условных знаков. Появление «Атласа Российского» в 1745 году было крупным событием в мировой географической науке. Достаточно сказать, что во второй половине XVIII века только одна Франция имела атлас, который мог бы сравниться с русским.



13 сентября 1866 года в Москве была основана консерватория, ныне носящая имя Петра Чайковского. Первым директором консерватории стал крупный музыкант Николай Рубинштейн. Он сумел привлечь к преподаванию лучших отечественных и зарубежных музыкантов того времени. Обучение в консерватории было недешевым, срок учебы — 6 лет. В 1876 году Московская консерватория переехала в большое здание, в самый центр города — на Большую Никитскую улицу, упирающуюся в Кремль.

Здание Московской консерватории, 1901 год. Фото: wikipedia.org

Издали «Вчера»

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский бактериолог Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина.



13 сентября 1965 года в США вышел сингл Yesterday группы The Beatles. Пол Маккартни. рассказывал, что мелодия ему приснилась, поэтому он сначала думал, что где-то услышал ее раньше. Так, в течение месяца он наигрывал мотив разным музыкальным экспертам, чтобы те подсказали, откуда он мог его позаимствовать. Но никто так и не смог назвать источник. Позже критики сравнивали ее с Georgia on My Mind в исполнении Рэя Чарльза, Answer Me, My Love Нэта Кинг Коула и Фрэнки Лэйна.