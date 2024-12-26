Хуснуллин отметил Татарстан в качестве лидера по реализации инфраструктурных проектов

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин особо отметил работу Татарстана в числе регионов-лидеров по реализации инфраструктурных проектов. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, подчеркнув активное участие руководства республики в этой сфере. Его слова передает ТАСС.

Хуснуллин назвал Татарстан в числе тех регионов, которые «по итогам года, фактически каждый раз, подводя итоги года, были в «зеленой зоне». Наряду с Татарстаном, вице-премьер также отметил Чеченскую Республику, Нижегородскую область, Республику Адыгея, Республику Северная Осетия — Алания и Пензенскую область.



— Коллеги, хочу поблагодарить глав регионов за ту активную работу, которая ведется, — сказал он.

По словам вице-премьера, в регионах налажена финансовая дисциплина и уровень освоения средств на реализацию нацпроектов находится на высоком уровне.

— У нас это уже ближе к чрезвычайной ситуации, если что-то не построились, не найдены деньги, то есть у нас очень высокий уровень освоения, и надеюсь, что мы этот уровень освоения будем также держать в следующие годы, — подчеркнул Хуснуллин.



Рената Валеева