В России годовая инфляция ускорилась до 9,5%

Фото: Максим Платонов

В России инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33%, что является небольшим снижением, по сравнению с 0,35% на предыдущей неделе. Однако годовая инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 9,58%.

С начала декабря рост цен составил 1,3%, а с начала года — 9,5%. При этом Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на уровне 9,7%, используя среднесуточные данные за месяц.

Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли на 2,6%, в том числе огурцы подорожали на 8,3%, а помидоры — на 1,9%. В сегменте непродовольственных товаров наблюдается рост цен на телевизоры (+0,3%) и плиты ДСП (+0,5%), в то время как электропылесосы стали дешевле на 0,5%.

Напомним, что в ноябре 2024 года годовая инфляция в Татарстане составила 8,83%, что на 0,51% выше октябрьского показателя в 8,32%. Этот уровень инфляции оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (8,76%), но ниже общероссийского значения, равного 8,88%.



Анастасия Фартыгина