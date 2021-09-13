Дело «автомафии» на 62 миллиона: побег «грозы силовиков», успехи Интерпола и потерпевшая от экс-судьи

Казанский суд принял дело в 139 томах по аферам с угоном лизинговых авто за рубеж

Фото: Ирина Плотникова

В Швеции, Финляндии, Эстонии, Грузии и Казахстане засветились элитные иномарки, оформленные в лизинг в Казани. Лишь восемь из 22 машин компаниям-владельцам удалось вернуть до и после возбуждения уголовного дела автоОПГ, обвиняемого в лизинговых и страховых аферах на 62 млн рублей. Из 22 обвиняемых до старта суда за границу бежал Айдар Максютов, ранее потерпевший по делам двух прокуроров и полицейских, преследование четырех фигурантов на днях прекратили за сроком давности, еще одного — в связи со смертью. Часть подсудимых признают вину, часть обвиняют силовиков в «крышевании» настоящих преступников. 10 фактов о резонансном деле — в материале «Реального времени».

1. Аншлаг на процессе



«По Audi A8L был запрос с Казахстана — там ее задерживали. Сейчас местонахождение установить невозможно — GPS-трекинг давно вышел из строя», — такой информацией делился представитель потерпевшего АО «ВЭБ-лизинг» Алексей Корнилов на последнем допросе в Вахитовском суде Казани.

С его слов, три из четырех машин «ВЭБ-лизинга», проходящих по уголовному делу казанского автоОПС, возвращены, поэтому компания сокращает исковые требования к обвиняемым с 11 до 7,9 млн рублей: «Разбитый BMW X6M забирали из автосервиса — отремонтировали за счет страховой, Jaguar F-Type, Mercedes-Benz SLK55 изымали судебные приставы, кажется», — продолжил представитель. Подсудимый экс-директор ООО «Северный ветер» Олег Чукланов вмешался — информация Корнилова не точна: «Я лично передавал приставам этот Mercedes...»

В процессе участвуют два десятка подсудимых и столько же адвокатов, вынужденные работать с документами на коленках — для столов и свидетельской трибуны в зале места нет. С сидячими местами в зале судьи Алмаза Мухаметшина тоже проблемы. Разместиться с комфортом можно разве что за стеклом — в «аквариуме» для арестованных. Но таких по данному делу нет. Последним из СИЗО выпустили Олега Чукланова, экс-директора ООО «Северный ветер», — осенью 2020-го, когда прокуратура возвращала «лизинговое дело» на допрасследование в МВД.

В процессе участвуют два десятка подсудимых и столько же адвокатов, вынужденные работать с документами на коленках — для столов и свидетельской трибуны в зале места нет

Защита заявляла ходатайство о переносе заседаний в более вместительный зал, возможно, другого суда Казани. Получила отказ. В итоге каждое заседание проходит в условиях вынужденного аншлага. Причем стартовал процесс где-то с третьей попытки — еще на предварительных слушаниях выяснилось: часть подсудимых получили обвинение в старой редакции, которая существенно разошлась с новой. Устранить ошибку следователей суд обязал прокуроров: выдача привезенных из МВД томов состоялась прямо у прокуратуры города.

2. В потерпевших — 10 страховых и лизинговых компаний

Еще два года назад ущерб по этому делу в МВД Татарстана оценивали почти в 100 млн рублей. К отправке в суд он сократился до 62,4 млн рублей. Статус потерпевших получили лизингодатели 22 дорогостоящих автомобилей премиум-класса — «Евразийская лизинговая компания», «Каркаде», «ВЭБ-лизинг». А также семь фирм, страховавших те самые иномарки.

Ущерб по 22 договорам лизинга 2014—2016 годов силовики оценили в 55,2 млн рублей. Убыток страховщиков по 15 эпизодам инсценированных и фальсифицированных аварий — в 7,2 млн рублей. Попытки получить страховку еще на 10,7 млн рублей провалились, но вошли в дело отдельными эпизодами.

Статус подсудимых получили 22 человека, однако согласно предъявленному обвинению, преступления совершались в сговоре с неустановленными лицами, дело которых выделено в отдельное производство. В свое время в причастности к аферам подозревались и ряд сотрудников лизинговых компаний.

Статус потерпевших получили лизингодатели 22 дорогостоящих автомобилей премиум-класса

3. Версия МВД: лизинг без первоначального взноса

По версии обвинения, организаторами автоОПГ были бывший менеджер лизинговой компании, директор ООО «Северный ветер» Олег Чукланов и его знакомый Евгений Власенко, любитель автогонок, экс-владелец автосалона «Мобил Линия» и автосервиса «СТО «Альфаавто».

В МВД считают — группа использовала хитрую схему хищения: подыскивали компанию, якобы желавшую оформить в лизинг конкретную иномарку в фирме «Авто-Трейд» из холдинга ТТС, и фабриковали отчетность этой фирмы с учетом требований лизинговых компаний. Дальше лизингодатель выкупал нужную иномарку в указанном салоне по заявленной цене и даже не знал, что цена это завышена на 1—2 млн рублей, в том числе за счет фальсификации данных о более продвинутой и дорогой комплектации автомобиля. По версии следствия, участники ОПГ сами подбирали нужные авто в салонах Москвы, Питера, Челябинска, Тюмени и других городов, приобретали их на подконтрольные фирмы, а потом продавали транзитом через «Авто-Трейд» для последующего участия в лизинговой сделке.

По условиям лизинга компания-получатель авто должна была выплатить 25% от стоимости в качестве первоначального взноса. Но в этой схеме на этот взнос шли те самые «лишние» 1—2 млн рублей, полученные в результате завышения цены продажи. После заключения договора получатель авто был обязан ежемесячно вносить лизинговые платежи. Согласно обвинению, выплаты шли в худшем случае пару месяцев, в лучшем — год, а дальше прекращались. К тому моменту часть машин уже находилась за пределами РФ...

По версии обвинения, организаторами автоОПГ были бывший менеджер лизинговой компании, директор ООО «Северный ветер» Олег Чукланов (на фото) и его знакомый Евгений Власенко

4. Эстонский детектив: как Чуклановы возвращали иномарки

Угон машин за границу подсудимым не вменяют. «Восемь автомобилей были возвращены лизинговым компаниям, остальные — украдены у лизинголучателей. По этим фактам написаны заявления в полицию», — подчеркивает адвокат Мидхат Курманов, представлявший интересы Чукланова на предварительном следствии.

Как выяснило «Реальное время», одними из первых такие заявления написали Чукланов и его супруга. Еще до возбуждения уголовного дела они лично с риском для жизни помогли вернуть две покинувшие страну иномарки, полученные в лизинг в Казани. Отследили их местоположение по спутнику с помощью «безопасников» «ВЭБ-лизинга» и рванули в Эстонию. У одного из гаражей Таллина нашли черный BMW X6, оформленный на свою семейную фирму «Северный ветер», используя свой ключ, завели и уехали. Забрать второй автомобиль оказалось сложнее.

«В Таллине три машины силой остановили спортивный автомобиль с российскими номерами», — сообщал в ноябре 2015-го портал Delfi, публикуя фото ЧП с Mercedes-Benz SLK55. «Водитель не открыл дверь, которую в итоге выломали. Позже на место приехала и полиция. Вроде бы это был самосуд», — делился очевидец с журналистами. Находившиеся в той машине супруги Эльвира и Олег Чуклановы позже вспоминали — как с риском для жизни забирали машину из незаконного владения, имея на руках все документы на нее.

«Преследователи выскочили, стали бить кулаками по корпусу, стеклам и панорамной крыше с криками на русском и эстонском: «Это наша машина!» Орали, что убьют, а когда приехала полиция — просили сказать, что, мол, инцидент исчерпан», — рассказывал «Реальному времени» в подробностях в 2019-м друг обвиняемой семьи. Машина оказалась на эстонской стоянке и после подтверждения Интерполом информации о ее розыске в России была возвращена в Казань и передана Чуклановыми судебным приставам.

«В Таллине три машины силой остановили спортивный автомобиль с российскими номерами», — сообщал в ноябре 2015-го портал Delfi. Фото delfi.ee

В причастности к хищению этих машин муж с женой обвиняли своего знакомого автогонщика Александра Иванова — мол, передали ему автомобили во временное пользование и лишились их. Дело в отношении неустановленных представителей международной автомафии выделялось в отдельное производство, но обвиняемых в нем так и не появилось. Ну а заявление Чуклановых просто приобщили к материалам дела, где они получили статус обвиняемых. По версии силовиков, супруга Чукланова, как менеджер лизинговой компании, лично причастна к восьми эпизодам хищений. Вину муж с женой не признают.

В деле фигурирует информация о том, что Чукланов скрылся от следствия накануне обыска в своем доме — в ночь на 2 февраля 2017 года. Осенью того же года его задержали в Минске и экстрадировали в Россию.

5. Повреждения дорогих авто дорабатывали молотком?

Как полагают силовики, цена покупки авто самой лизинговой компанией играла роль и в расчете страховых премий, принося режиссерам аварий дополнительный доход. Так, в деле фигурирует подставное ДТП на улице Большой в Казани между Infinity FX30D и Mercedes-Benz E220 CDI, за которое с «Ингосстраха» требовали страховку в 2,1 млн рублей со ссылкой на экспертное заключение. Оценщики страховой компании обнаружили расхождения между обстоятельствами аварии, описанной в документах, и повреждениями авто. В выплате аферистам было отказано.

В то же время в обвинении описаны истории постановочных съездов в кювет и умышленных столкновений двух-трех иномарок на заранее выбранных участках дорог — без уличных камер. Люксовый Mercedes-Benz C 180 отличился аж в трех страховых случаях в 2015 году, и по версии силовиков, принес аферистам 1 млн рублей. В ходе следствия часть свидетелей делились информацией, что после инсценированных столкновений повреждения «дорабатывали» вручную — молотком, а в случае отказа страховщиков от выплат даже обращались в суд.

Автогонщик Александр Иванов в 2020-м наказан условным сроком за контрабанду сильнодействующего вещества

6. Судят потерпевшую из дела осужденной экс-судьи

Как выяснило «Реальное время», восемь из 22 обвиняемых в прошлом уже имели проблемы с законом. В частности, автогонщик Александр Иванов в 2020-м наказан условным сроком за контрабанду сильнодействующего вещества, у Евгения Власенко и Елены Балашовой есть погашенные судимости за мошенничество. Недавно Балашова в качестве потерпевшей участвовала в суде над экс-судьей Мариной Фирсовой.

Напомним, в 2020 году суды двух инстанций признали Фирсову виновной в мошенничестве. Согласно приговору, она наказана условным сроком в 1,5 года за то, что обманом получила 50 тысяч рублей от гражданской супруги должника по алиментам Балашовой. Суд установил: деньги передавались через адвоката Халикову — за положительное решение по апелляционной жалобе на решение мирового суда, поступившей на рассмотрение к другому судье Ново-Савиновского суда Казани.

В деле автоОПГ Балашовой икриминируют два эпизода мошенничества со страховыми выплатами на общую сумму 1,8 млн рублей. По версии обвинения, по приглашению Власенко женщина поучаствовала в фальсификации столкновений за рулем Land Rover Range Rover Evoque. Вину фигурантка не признает. На старте процесса она настаивала на передаче дела за пределы Татарстана, опасаясь субъективного подхода после дела Фирсовой.

У Евгения Власенко (на фото) и Елены Балашовой есть погашенные судимости за мошенничество

7. «Борец с коррупцией» подался в бега

Еще один условно осужденный на заседании Вахитовского суда Казани не появился ни разу. Речь об Айдаре Максютове — «грозе силовиков», показания которого сыграли весьма важную роль в уголовном деле казанских братьев-прокуроров Сабировых — в 2018-м их осудили за мошенничество под видом «взяток под суд». Аферы совершались в период, когда Московский суд Казани рассматривал дело о покушении бизнесмена Максютова на увод из бюджета НДС на 340 тысяч рублей.

Ранее тот же Максютов ранее обвинил в коррупции ВИП-полицейских, якобы запросивших еще в 2017 году 2,4 млн рублей за прекращение его преследование по «лизинговому» делу. После передачи половины суммы чекисты задержали экс-начальника казанского ОП «Вишневский», он повез деньги к замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ, но тот отказался от взятки. Под суд пошли оба. В 2019-м «посредник» Рифат Садыков получил условный срок за покушение на мошенничество, а отказника Рустема Гарипова полностью оправдали.

Дважды потерпевшему и уже судимому в МВД предъявили обвинения по пяти эпизодам автоОПГ — два хищения у лизинговых компаний и три аферы со страховкой. Вину Максютов не признал. Причем, по данным других обвиняемых по делу, на финише ознакомления с материалами дела он покинул Россию, по некоторым данным, вылетел в Швецию еще в 2020-м.

Однако в федеральный розыск беглеца объявили лишь в марте 2021-го — постановлением судьи Алмаза Мухаметшина, который выделил материалы по Максютову в отдельное производство. С заочным арестом и международным розыском «грозы силовиков» полицейские почему-то не спешат.

Сестра покойного представила суду свидетельство о его смерти и не стала возражать, когда гособвинитель Ильдар Нуруллин предложил прекратить преследование Медведева по нереабилитирующему основанию

8. Один не дожил, у пятерых истек срок давности

На прошлой неделе из числа подсудимых выбыл обвиняемый водитель хлебозавода Вадим Медведев — скончался 6 сентября. Сестра покойного представила суду свидетельство о его смерти и не стала возражать, когда гособвинитель Ильдар Нуруллин предложил прекратить преследование Медведева по нереабилитирующему основанию.

Причину смерти на заседании не озвучивали, а между тем неделей раньше Медведев участвовал в процессе и вместе с адвокатом просил прекратить его преследование по трем эпизодам подставных ДТП за сроком давности. Вынести решение по этому ходатайству суд не успел.

2 сентября на заседании было оглашено постановление еще по пяти обвиняемым — Хафизуллину, Касаткину, Кузнецову, Ионову и Габдуллину. Они покаялись в суде и просили прекратить их преследование по эпизодам страховых афер и покушений, совершенных до 1 сентября 2015 года — за истечением шестилетнего срока давности по преступлениям средней тяжести.

Судья напомнил — права на реабилитацию такое прекращение не дает. Против выступил один из адвокатов: «По обвинению моему клиенту — Ахметзянову — предъявляется, что он совершил хищения совместно с Кузнецовым и Касаткиным. Вину в этой части не признает. Наша позиция — они совершали отдельно. Если вы сейчас прекратите — как мы будем защищаться?!» Гособвинитель позицию защитника поддержал. Однако судья удовлетворил ходатайства всей пятерки и предупредил — пока решение не вступит в силу, они обязаны посещать каждое заседание.

В материалах дела цепочка перехода машин из рук в руки обрывается

9. Что установил Интерпол

Доказательствами по уголовному делу стали документы из центрального бюро Интерпола. В октябре 2016-го казанских силовиков уведомляли, что лизинговый Mercedes-Benz С63 AMG компании «Каркаде» задержан и находится на хранении в Швеции. Проверка поручена прокуратуре района Норрорт в Стокгольме.

Еще через месяц Интерпол уточнил — в Шведское транспортное агентство пришел запрос на регистрацию данной иномарки с эстонским регистрационным знаком. Расследование показало — пропавший в Казани Mercedes 26 октября 2015 года был куплен в эстонской специализированной компании 4К System OU, однако деньги покупатель так и не перечислил. Поэтому компания-продавец предъявляет права на автомобиль. «Транспортное средство находится под арестом с целью его последующего возврата российскому или эстонскому собственнику», — говорится в финале сообщения.

Также к делу приобщена справка международной полиции о судьбе другой пропавшей машины — Nissan X-Trail: автомобиль с таким номером VIN пересекал границу России с Финляндией в пункте перехода Vaalimaa 28 декабря 2015 года, за рулем машины был Леонид Вильде. На скамье подсудимых такого человека нет. Зато такое же имя носит один из известных автогонщиков международного класса, на счету которого рекорд Lamborghini Gallardo LP570-4 Underground Racing R2. Ряд обвиняемых и свидетелей по делу также упоминают этого человека и еще некоторых других. Показаний Вильде в обвинительном заключении нет.

В материалах дела цепочка перехода машин из рук в руки обрывается. Хотя установлена странная вещь — ряд лизингополучателей сразу перепродавали иномарки в третьи руки с условием оплаты лизинговых платежей.

В продолжение рассказа о судьбе пропавшей Audi A8L представитель потерпевшего сообщил: компания-клиент в июне 2015-го внесла первоначальный взнос в 1,8 млн руб.

10. Арифметика обвиняемого

В продолжение рассказа о судьбе пропавшей Audi A8L представитель потерпевшего сообщил: компания-клиент в июне 2015-го внесла первоначальный взнос в 1,8 млн руб., то есть 25% стоимости, в августе перечислила 558 тысяч (платеж за два месяца) и платить перестала, а автомобиль пропал.

«Известно ли вам, что компания получила 10 млн рублей, вложив своих 6 млн [в покупку]? Акт сверки лежит в уголовном деле», — вмешался обвиняемый Чукланов. Корнилов покачал головой — в дело он вступил несколько дней назад, его предшественники от «ВЭБ-лизинга» за пять лет следствия успели попасть под сокращение.

Согласно указанному Чуклановым акту, в декабре 2017-го, уже на фоне расследования дела, лизингодателю перевели 7,9 млн рублей за тот же пропавший автомобиль. Всего же, по подсчетам защиты, «ВЭБ-лизинг» вложил в покупку четырех иномарок (попавших в уголовное дело) 21,6 млн рублей собственных средств, назад получил 21,1 млн и три иномарки!.. Согласится ли суд с этой арифметикой — покажет время.