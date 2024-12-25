В Казани пресекли незаконную схему обналичивания средств «бумажного НДС»
В Казани сотрудники УФНС и УФСБ России по Татарстану провели успешную операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств и продажей «бумажного НДС». По информации пресс-службы регионального УФНС, рейд был осуществлен в офисе в центре города.
В ходе операции правоохранители изъяли значительное количество улик:
- 73 печати различных организаций;
- 242 банковские карты;
- 112 рутокенов с электронными подписями;
- 189 SIM-карт;
- 40 мобильных телефонов с перепиской клиентов;
- 42 топливные карты и серверное оборудование.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по идентификации организаторов схемы и лиц, вовлеченных в ее реализацию.
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