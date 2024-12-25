В Казани пресекли незаконную схему обналичивания средств «бумажного НДС»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники УФНС и УФСБ России по Татарстану провели успешную операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств и продажей «бумажного НДС». По информации пресс-службы регионального УФНС, рейд был осуществлен в офисе в центре города.

В ходе операции правоохранители изъяли значительное количество улик:

73 печати различных организаций;

242 банковские карты;

112 рутокенов с электронными подписями;

189 SIM-карт;

40 мобильных телефонов с перепиской клиентов;

42 топливные карты и серверное оборудование.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по идентификации организаторов схемы и лиц, вовлеченных в ее реализацию.

Анастасия Фартыгина