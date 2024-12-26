Спрос на аренду жилья в Казани на новогодние праздники вырос вдвое

Фото: Реальное время

Спрос на аренду жилья в Казани на новогодние праздники вырос на 50% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «ЮMoney» и «Суточно.ру».



Исследование показало, что в целом по России спрос на аренду жилья на Новый год очень высокий, превышает показатели прошлого года примерно на 50%. Средняя стоимость аренды жилья по стране составляет 6,5 тыс. рублей за сутки. Наиболее востребованными датами стали 29–31 декабря и 2–3 января.

Казань вошла в число лидеров по количеству бронирований жилья на новогодние праздники, наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи, Калининградом, Нижним Новгородом, Зеленоградском, Кисловодском и Шерегешем.

Кроме того, исследование отметило рост бронирований туров в период с 10 по 19 декабря на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот платежей в этой категории вырос на 40%, а средний чек снизился на 15% и составил 43 045 рублей.

Рената Валеева