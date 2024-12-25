Задымление на территории Казанского кремля устранили

Фото: Реальное время

«Татмедиа» сообщило о сильном задымлении на территории Казанского кремля. В связи с ситуацией, доступ на территорию кремля закрыт — у входа дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые не пропускают граждан.

На месте происшествия уже работают пожарные машины и представители правоохранительных органов.

Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, задымление уже устранили. По ее словам, все службы сработали оперативно.

Анастасия Фартыгина