Задымление на территории Казанского кремля устранили
«Татмедиа» сообщило о сильном задымлении на территории Казанского кремля. В связи с ситуацией, доступ на территорию кремля закрыт — у входа дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые не пропускают граждан.
- На месте происшествия уже работают пожарные машины и представители правоохранительных органов.
Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, задымление уже устранили. По ее словам, все службы сработали оперативно.
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