Эдуард Хайруллин: «Важно дом Ушковых делать постепенно, без штурмовщины»

Как объединить магазины, кафе, апартаменты и библиотеку в известнейшем историческом особняке в центре Казани

Фото: Начало XX века / pastvu.com

В начале недели о будущем дома Ушковой на Кремлевской, 33, где долгое время находилась Национальная библиотека РТ, рассказывали президенту республики Рустаму Минниханову. Теперь о ней рассказали журналистам директор библиотеки Мадина Тимерзянова и посвятивший себя его изучению краевед, заместитель руководителя агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Здание — на самоокупаемости

Национальная библиотека начала уезжать отсюда более полутора лет назад, после чего здание превратилось исключительно в экскурсионное, кроме того, здесь играли электронную музыку, ставили экспериментальные спектакли, проводили фотосессии и съемки. Конечно, здесь и раньше активно водили группы, но после переезда, кажется, многие лишь и узнали, что в городе есть здание, похожее на дворец. Тимерзянова приводит такие цифры: в 2019-м расходы на здание составили 2 млн 300 тысяч, а заработали они на экскурсиях на миллион больше.

Собственно, «единственным казанским дворцом» его и называет Хайруллин, который взял на себя функции, совмещающие охранительные, экскурсионные, научные и многие другие. Он рассказывал о происходящем в доме Ушковой президенту, обозначив основу концепции развития. Площадь дома 2 519 «квадратов», из них при хозяевах жилыми были 700, остальные сдавались. В таком формате предлагается и воссоздать его, при этом оставив место для коворкинга и музейных пространств.

Эдуард Хайруллин. Фото: Радиф Кашапов

— Ангелы-хранители, которые сберегли этот дом — это библиотекари, — уверенно говорит Мадина Тимерзянова, а позже добавляет, что видит здесь некоторые отделы библиотеки: — Мне кажется, что здесь могут жить, прежде всего, краеведческий отдел и отдел редких книг и рукописей. Не обязательно в физическом смысле, что они переехали сюда. Мы будет прорабатывать концепцию, будем искать новые формы, как это можно сделать, чтобы не заполонить все книгами.

Что касается реставрационных работ, то, по словам Тимерзяновой, осталось 20—25% исследований — после коммуникаций, фундамента, крыш исследователи перешли внутрь помещения. После этого будут озвучены бюджет и сроки. Проектом занимается казанский «ПЦ «Град».

— Есть понимание, что в какой-то части будут задействованы местные реставраторы, — говорит директор библиотеки. — Но уровень реставрационных работ, конечно, выше у питерских, вы сами понимаете, в силу каких причин, опыта больше и у московских. Будем привлекать и из-за рубежа. Этот дом достоин лучших рук.

Книжный магазин. Фото: pastvu.com

Как развенчивали романтическую историю Ушковых

— Все реально восстановить, — присоединяется к ее словам позже Хайруллин. — Здесь уже побывали многие реставраторы. Те, кто делал Константиновский дворец, Эрмитаж, Павловск. Все возможно. Главное — не торопиться, шаг за шагом. Закрыли комнату — делаем. Потолки, окна рамы, пол. Это то, что я докладывал президенту: о том, как важно этот дом делать постепенно, без штурмовщины.

Хайруллин отмечает, что в целом дом крепкий. Крышу у него меняли в 2015 году. Лепнина кое-где сыпется. Но нет антропогенного и книжного давления. Понятно, что Хайруллин настолько погрузился в материал, что может рассказывать о доме часами. Вместе с журналистом и краеведом Светланой Брайловской он показывает незаметные любопытные детали.

Брайловская недавно опубликовала в журнале «Казань» историю Ушковых, развенчивая многие мифы. Ведь согласно легенде Алексей Ушков, влюбившись в Зинаиду Высоцкую, чтобы завоевать ее сердце, решает построить дом. Нанимает именитого Карла Мюфке, не ограничивает его в бюджете…

Зинаида Высоцкая родилась в семье профессора Императорского Казанского университета Николая Высоцкого, создателя Бактериологического института. 2 000 рублей на него, в частности, пожертвовал Григорий Ушков, брат Алексея (в семье шесть детей). Ну или они просто познакомились потому, что Алексей Ушков ходил в гости к профессору — он учился в университете. Мать Ушкова — наследница компании «Торгово-промышленное товарищество преемников Алексея Губкина, А. Кузнецов и Ко», его отец зарабатывает на химической промышленности. Поженились Алексей и Зинаида до 1903 года. То есть до того, как Мюфке построит им дом.

После похожий особняк появляется в Москве, адрес — Пречистенка, 18. А вскоре пара расходится после 14 лет брака, Алексей женится на балерине Александре Балашовой. Что было с Зинаидой потом — загадка, но на могиле на Новодевичьем кладбище она обозначена как Руднева. Здесь же — ее единственная доступная фотография.

Фото kazan-journal.ru

«Максимальное возвращение к исходному состоянию»

При Ушковых на первом этаже был книжный магазин Маркелова — Шаронова, кафе «Бристоль», чайная лавка, музыкальный магазин Генкина. Похожим образом хотят обустроить дом сейчас. Не забудем и о квартирах внаем.

Конечно, сейчас некоторые части здания не похожи на интерьер библиотеки. Кое-где поверх обоев легла краска, лакейская превратилась в женский туалет, пропали многие камины, потерлась плитка. При этом остались такие любопытные вещи, как японские рисунки, деревянные орнаменты в мавританском зале, неожиданный портрет Ушковой у входа в пещеру, готическое окно в два этажа и многое другое.

— Максимальное возвращение к исходному состоянию, — так объясняет еще раз концепцию Хайруллин, добавляя, что арендаторов будут тщательно отбирать. Также — представительские функции, включая фотосессию для молодоженов. Но, конечно, столетний период, когда дом спасала библиотека, будет отражен. Хотелось бы, чтобы с такой дотошностью, как история молодой пары.

