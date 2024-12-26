Синоптик спрогнозировал околонулевую температуру и дождь на Новый год

Фото: Динар Фатыхов

В последние дни декабря в европейской части России ожидается потепление до околонулевых температур, что повышает вероятность дождя в новогодние праздники. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА «Новости».

По словам синоптика, в новогоднюю ночь столбики термометров начнут постепенно опускаться до -5°С.

Вильфанд также отметил, что в центральных и северо-западных регионах России в последние дни 2024 года ожидается схожая погода: днем от -2 до +3°С, а ночью от -4 до +1°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 27 и 28 декабря Татарстана окажется под влиянием теплой воздушной массы. Ночные температуры будут варьироваться от -2 до -7 градусов, а дневные — от -3 до +1. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.



Рената Валеева