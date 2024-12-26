Артур Исламов: «Страстных песен на татарском не было, а теперь есть»

Известный оперный певец Артур Исламов в первый раз выступил с эстрадным сольным концертом

Фото: предоставлено Артуром Исламовым. Автор: Динар Закиров

Заслуженный артист Республики Татарстан, солист Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Артур Исламов предстал перед зрителями в новом амплуа. В своем первом эстрадном сольном концерте оперный исполнитель презентовал авторские произведения — песни на татарском языке, где стихи и музыка написаны самим певцом. Как долго Артур Исламов, который исполнит партию Кошчака в опере «Сююмбике» на Шаляпинском фестивале в 2025 году, готовил свой новый проект и чем отличаются его песни о любви от привычных, он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Первое стихотворение пришло ночью»

— Артур, вы широко известны как исполнитель классических произведений, а на первом сольном концерте предстали как автор татарских эстрадных песен. С чем это связано?

— Я шел к этому довольно долго, а создавать свою новую программу начал буквально год назад. В течение этого времени 10—12 песен писал друг за другом. Накопилась некая программа, которую уже хотелось показать, поэтому я и решил сделать этот концерт. Музыку сочинял и раньше, а вот стихи — до этого ни разу, даже в детстве и юности, просто думал, что не умею этого делать. Но оказалось, что это не так.

Мои песни о любви. Я готов к ним эмоционально, психологически. Я повзрослел в том плане, что песни, которые я исполняю, совершенно новые для меня и моего зрителя, в моем репертуаре не было таких. Они лирического любовного плана, посвящены женщине. Плюс к этому не просто любовные песни, а страстные песни на татарском языке. Я обратил внимание, что у нас нет татарских сексуальных песен.

Тексты я тоже пишу сам. Началось все просто с того, что не было человека, который смог бы мои эмоции положить на текст. Первое стихотворение пришло ко мне ночью прямо вместе с музыкой. Это песня «Яратамын сине генэ».

предоставлено Артуром Исламовым. Автор: Динар Закиров

— Как в новом амплуа вас восприняла публика?

— В ходе того, как создавались одна за другой песни, мы выпускали их на разные площадки. Некоторые из них уже стали популярными. Например, песня «Башларга» сейчас активно используется на свадьбах как первый танец молодоженов. Или песня «Татар кызлары». Она тоже быстро обрела свою популярность.

«В плане эстрады я начинающий артист»

— Как вы называете жанр, в котором творите?

— Это полноценный эстрадный песенный жанр. Но только с одной стороны. С другой стороны, это мой личный авторский жанр. Да, это эстрада, но с элементами рока. Все зависит от стилистики, тематики, подачи, оформления песни. Я могу добавить и чуть-чуть классики, если песня этого требует. Поэтому здесь нет привязанности к какому-то определенному жанру. Это мое душевное переживание, мои чувства, которые я хочу высказать.

В целом хочу продолжить свое собственное творчество. Я сам себя создаю, как нового артиста, артиста нового направления.

Ранее я не занимался этим плотно. Делаю первые шаги, несмотря на то что уже достиг определенного уровня исполнительского мастерства и своего места в исполнительском искусстве, в частности в оперном. Но в плане эстрадной песни считаю себя начинающим артистом.

— Получается, вы не хотите ограничиваться только классикой?

— Абсолютно нет. В классике я себя достаточно проявил. Дело в том, что классика будет жить и без меня. Она жила до меня и будет жить после. Придут другие, но классика останется классикой. Получается, ты исполняешь чью-то музыку и идешь домой. А когда ты создаешь что-то свое — это для меня гораздо ценнее. А тем более, когда твое творчество нравится людям, это дает очень большой стимул для дальнейшей работы. Я получаю от этого удовольствие. Это уже другие эмоции.

предоставлено Артуром Исламовым. Автор: Динар Закиров

— Хотите стать более народным исполнителем, близким широкому кругу аудитории?

— Песенный жанр как раз и предполагает эту самую народность. Да, конечно, я этого хочу. В этом и есть простота песенного жанра. Если взять классику, то надо быть к ней подготовленным — это сложный жанр. Просто так не послушаешь оперную музыку. Ее надо любить. Поэтому я разделяю два этих мира. Люди, которые слушают оперу, вряд ли пойдут на эстрадный концерт, например, Артура Исламова.

Но это не значит, что моя планка опускается. Эстрадная песня — это огромный труд и организация концерта, в том числе. Все-таки это живая музыка, а не фонограммная. Для того, чтобы донести песню до слушателя, мы готовим ее 2—3 месяца. И речь идет только об одной песне. Аранжировка, стилизация, запись на студии, тысяча дублей, которые ты делаешь. Люди не видят, как она создается, они видят только результат.

«Татары — горячий народ»

— Есть такое мнение, что в татарской эстраде все песни о любви. Вы же утверждаете, что таких песен не хватает. Это разные песни про любовь? Чем они отличаются?

— Да, они разные. Я не говорю о тех песнях про любовь, которые поют все подряд. Я говорю про страстные, сексуальные песни. Я просто представил, о чем бы я хотел петь на татарском языке? Как должны выражаться мое амплуа, мои характер и внешность? Если взять обычные песни о любви, часто встретишь сравнение с природой. Мне кажется, что это банально. Если хочешь подать страстно, то и текст должен быть таковым. У нас горячий народ. Почему турки могут такие песни петь, а мы нет. Татары, говорят, скромные, а я с этим не согласен. У нас самые красивые девушки, самые страстные девушки. Я думаю, все это стереотипы.

В этих песнях нет никакой пошлости. Это не пошло, а красиво. Даже простое — «Я желаю тебя в эту ночь» — такого в нынешних татарских песнях нет. Точнее таких песен не было, а теперь есть.

Я даже не могу вспомнить аналогов. Поэтому я и говорю, что это новое. Пока, может быть, наши люди к этому не готовы. Я резко это начал и чувствую, что пока народ потихонечку приглядывается. Нужно время. Я сейчас говорю в целом о татарском мире песен. Мы привыкли к некому штампу и поэтому друг за другом идут одинаковые треки. И тут возникает что-то совершенно другое — стильное, качественное, отличающееся — к этому надо привыкнуть.

предоставлено Артуром Исламовым. Автор: Динар Закиров

— Каким вы видите будущее своего авторского проекта?

— Это то творчество, которым мне хочется заниматься. И первый сольный концерт из авторских песен — это только начало. В будущем я думаю выезжать на гастроли по всей России.

Однако надо понимать, что это очень сложный организационный процесс. Для этого нужно собрать свою команду, а это нелегко. У нас ощущается очень сильный кадровый голод в менеджерах, концертных директорах, продюсерах. В Татарстане этому нигде не обучают, а специалисты чаще всего остаются в Москве, где крутятся другие деньги.

На данный момент я просто творю. Возможно, в будущем буду делать какие-то масштабные проекты — мюзиклы, рок-оперы. Но сейчас приоритет для меня — песенный жанр, который надо двигать. Я хочу этим заниматься. Мне это нравится. Еще не сделано очень многое.

Сейчас музыка и ее доступность настолько изменились. Если раньше мы месяцами ждали выхода нового сингла и тем более альбома, то сегодня ты заливаешь трек, и тебя сразу может услышать весь мир. Ощущается огромное перенасыщение музыкой. Ее может создавать любой у себя дома просто при помощи компьютера и звуковой карты. Музыка стала очень доступной для тех, кто более или менее разбирается в ней. Тем более сейчас все можно сделать при помощи ИИ, причем неплохо. Это удивительная вещь.

предоставлено Артуром Исламовым. Автор: Динар Закиров

Сегодня главное — уметь среди всего этого выделяться. Держаться можно только за свой образ, за неповторимость, за индивидуальность.