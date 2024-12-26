Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов, на востоке до -12 градусов
В отдельных районах возможен туман
Сегодня в Татарстане будет облачная c прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается, сообщил Гидрометцентр РТ.
В отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов, на востоке до -12 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани прогнозируется -4... -6 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.