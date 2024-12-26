Опрос показал, что казанцев раздражают фейерверки, ТВ-шоу и пьяные люди в новогоднюю ночь

Фото: Динар Фатыхов

Новогоднее настроение казанцам могут испортить громкие фейерверки, однообразные ТВ-шоу и нетрезвые компании. Об этом «Реальному времени» рассказали в SuperJob.

Согласно исследованию, 21% казанцев больше всего раздражает шум фейерверков и петард, не утихающий до утра. 10% опрошенных пожаловались на скучные телевизионные программы и обилие рекламы. 9% респондентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей.

5% казанцев не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% опрошенных раздражают обильные застолья и недосып. 1% пожалел, что новогодняя ночь так быстро заканчивается, еще 1% страдает от одиночества. Среди прочих причин раздражения были названы: загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохая погода, незваные гости, усталость от подготовки, плохое настроение и суета.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем не менее 30% казанцев заявили, что ничто не омрачает их новогоднюю ночь, и они наслаждаются праздником.

Интересно, что женщин чаще, чем мужчин, раздражает шум фейерверков, а мужчин больше беспокоит отсутствие интересных ТВ-программ.

Рената Валеева