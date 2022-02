100 татарских песен XX века: что слушали в 1970-е

Татарские песни в золотую эпоху республиканской эстрады, часть 1-я

Фото: На фото — Илһам Шакиров и ансамбль «Идел»

1970-е — это период активной работы музыкантов с оркестрами, причем певцы поют не только в местной студии радиокомитета, но и выезжают в столичные студии грамзаписи. Это время, когда у слушателя был выбор: послушать народные песни под баян, романсы в обрамлении множества классических инструментов — или потанцевать под современные аранжировки. Важное событие: Шамиль Шамсутдинов сочиняет концерт для хора «Мунаджаты» — так осторожно дореволюционная традиция возвращается в музыку, хоть и не получает должного развития.

Так что 1970-е — это смешение всех видов эстрады: от «озын көй» до стилизаций под американскую эстраду. При этом влияние фольклора в эти годы сильно снижается.

«Була бер көн»

Слова народные

Музыка Шамиля Шарифуллина

Шарифуллин родился в Туркменистане, так что его изначально интересовала не только татарская музыкальная культура. Он активно ездил в фольклорные экспедиции, а его главным композиторским интересом стала хоровая музыка. Концерт для хора «Мөнәҗәтләр», за который он получил в 2005 году премию Тукая, — одно из самых известных его произведений. Шарифуллин сочинил его в 1975 году. В одном из интервью он вспоминает, что показал ноты ректору консерватории Назибу Жиганову, а тот тут же побежал к проректору Семену Басовскому и заявил: «Это абсолютно новая страница татарской музыки. А это человек, который ее открыл». Но сразу предупредил, что у меня может возникнуть масса неприятностей с обкомом партии, и предложил убрать название. Я отказался».

Мунаджаты (в широком смысле — духовные мусульманские песнопения) были к тому времени вычеркнуты из контекста народной музыки, их не публиковали, не собирали, не пели. К сожалению, эта ветвь татарской музыки не получила до сих пор должного развития.



«Эзләдем, бәгърем, сине»



Слова Ахмеда Ерикея

Музыка Сайяра Хабибуллина

Сайяр Хабибуллин родился в деревне Суыксу Краснооктябрьского района Нижегородской области. Отец уехал работать в Москву, а потом забрал и семью. Вернувшись из армии, нижегородский татарин начал общаться «со своими». И решил написать песню на татарском. В первой версии звучали переводные с французского стихи, пока Ахмед Ерикей не написал новые. Песню, как вспоминает в интервью композитор, он привез одной певице в московскую гостиницу «Россия», но встретил Ильгама Шакирова, который тут же взял композицию себе.



«Китмә, сандугач»



Слова Гульшат Зайнашевой

Музыка Рустема Яхина көе

Пожалуй, ключевая фраза в этой песне — эта: «Сандугач, сандугач, син китәсең, мин калам». «Соловей, соловей, ты уходишь, я остаюсь» — словно бы тукаевское «Без китәбез, сез каласыз», «Мы уходим, вы остаетесь». Так поэт обещал в одном из стихотворений спеть, когда встретит смерть. Музыка, словно построенная из всплесков, следующая за голосом. Пели ее Ильгам Шакиров, Хайдар Бигичев, Рустем Маликов, Георгий Ибушев, Филюс Кагиров — каждый вкладывает в нее то, чем является. Эта песня — лакмусовая бумажка для теноров.

«Син сазыңны уйнадың»



Слова Наки Исанбета

Музыка Ильгама Шакирова

У Ильгама Шакирова есть немало песен собственного сочинения (на стихи поэтов-профессионалов), которые и сейчас востребованы публикой. Среди них интересная история песни «Һаман истә» — получив ее от некоего композитора, певец не пришел в восторг от мелодии, переделал ее по своему. «Син сазыңны уйнадың» считается народной, вероятно, потому что она звучала бы очень органично в былой эпохе. Перекатывающая перкуссия, восточная мелодика — редкий для татарской эстрады пример вдохновения арабской, мусульманской культурой.

«Чулпан»



Слова Наби Даули

Музыка Вадима Усманова

Татарстанские музыканты явно не существовали в творческом вакууме. Более того, с самого зарождения татарской эстрады было общепринятым участие в ансамблях, оркестрах, хорах и русских исполнителей. На всех оказывала влияние и западная музыка, прорывавшаяся через радиоприемники, записи с пластинок. При этом не всегда модная музыка и облагороженное народное пение хорошо сочетались. Песня «Чулпан» — пример гармоничного существования двух традиций. Вся песня соткана из нюансов: флейта и гитара вторят голосу Ильгама Шакирова, барабаны и бас при этом играют достаточно агрессивно. В конце — шутка для знатоков: цитата из «битловской» Lucy In The Sky With Diamonds.

«Казан кичләре»



Слова Хасана Туфана

Музыка Сары Садыковой

Единственная песня Садыковой на слова Хасана Туфана. Учитывая непростую судьбу поэта, ее можно назвать и монологом человека, насильно разлученного с родиной (в таком контексте она звучит в Камаловском театре в постановке «Агыла да, болыт, агыла…» о лагерном опыте Туфана). Также песня словно бы обращается к людям, которые едут на поезде, условно говоря, строить БАМ, чтобы потом с победой вернуться домой.

Певец Шамиль Ахметзянов в статье для журнала «Сююмбике» вспоминает, что впервые услышал ее в клубе имени Максима Горького, где Сара Садыкова руководила народным хором. Там она сыграла и спела в 1972 году новую песню. Вскоре Празат Исанбет включил ее в спектакль по пьесе Рабита Батуллы «Өчәү юлга чыктык».

Здесь ее поет народная артистка республики Наджия Теркулова, до филармонии работавшая в Москонцерте. В ее голосе — безудержный оптимизм и вера в будущее.

«Урман кызы»



Слова Хади Такташа

Музыка Джаудата Файзи

Эту песню Файзи написал в 1932-м, спустя год после смерти Такташа, для вечера его памяти. Тогда ему предложили сочинить музыку сразу к трем композициям, что он проделал за пять ночей. Из них публике запомнилась «Урман кызы» в исполнении Галии Кайбицкой, в отличие от марша «Син — дошманым минем» и романса «Байрак тегәбез».

Здесь представлена версия ВИА «Сайяр». Это единственный ансамбль Татарстана без явно выраженного солиста, который большое внимание уделял татарскому репертуару (хоть и не чурался русских песен).

«Сайяр» начал формироваться в конце шестидесятых, а название ему в 1972-м придумал Шамиль Закиров, работник отдела агитации и пропаганды ОКОК ВЛКСМ, а в будущем — директор театра Камала. Группа набирает обороты во многом благодаря неутомимости Рашида Абдуллина. Их песни звучат на радио и телевидении, в киосках «Союзпечати» продаются их плакаты. Они — востребованная у молодежи команда. «Урман кызы» «Сайяр» сделал почти в стиле лаундж (хотя такого понятия еще не было) — медленный темп, фанковые гитары, следующие за ними голоса. К сожалению, значительная часть песен группы хранится в фондах, а на пластинках появилась, по сути, только эта композиция и «Ходжа Насреддин» с Ренатом Ибрагимовым.

«Казаным»



Слова Анвара Давыдова

Музыка Алмаза Монасыпова

Резко контрастирующий с оркестром Ренат Ибрагимов сравнивает Казань с Римом и Парижем. Заграничный по виду, московский по наглости, он в какой-то момент начинает почти что выдавать коленца а-ля Элвис Пресли. А если вслушаться в текст, то он очень даже аккуратный. Но соединение джазовых мелодий, широкоформатного вокала превращает эту не особо примечательную композицию в туристическую визитку.

«Олы юлның тузаны»



Слова и музыка народные

Классическую татарскую песню Тагир Якупов поет на пластинке, изданной в 1977 году. Это характерный пример для татарской музыки — в любое десятилетие народ любит и поет народные композиции.

Якупов родился после войны, сначала был солистом-вокалистом в Государственном ансамбле песни и танца республики, а потом работал в филармонии. В его репертуаре народное творчество главенствует. Якупову прочили славу Шакирова, однако умер он в 53 года в страшной нищете, оказавшись без работы после сокращения штата, спиваясь, торгуя на улице сигаретами и семечками.

Но голос на записях зачаровывает — словно поет родной человек.