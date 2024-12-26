Образовательные программы КГМУ получили международную аккредитацию

По результатам аккредитации, все программы удостоены знака отличия EXCELLENT QUALITY

Фото: Максим Платонов

Шесть образовательных программ Казанского государственного медицинского университета прошли международную аккредитацию и получили высший рейтинг «4 звезды» от АНО «Нацаккредцентр». Аккредитацию получили такие специализации, как лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, медицинская биофизика и медицинская биохимия, сообщили в пресс-службе.

По результатам аккредитации, все указанные программы удостоены знака отличия EXCELLENT QUALITY, что свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов и их соответствии международным и профессиональным стандартам, а также требованиям рынка труда. Это достижение также гарантирует включение данных специальностей КГМУ в Европейский реестр аккредитованных программ.

— Международная аккредитация — это знак качества подготовки будущих врачей. Это означает, что образовательные программы Казанского медицинского университета получили международное признание, что безусловно способствует повышению имиджа и укреплению конкурентных позиций на национальном и международном рынке экспорта образовательных услуг, — заявил ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов.

Оценку работы Казанского ГМУ проводили независимые внешние эксперты из России и Казахстана.

Рената Валеева