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В МВД Татарстана избрали нового председателя Общественного совета

10:31, 26.12.2024
В МВД Татарстана избрали нового председателя Общественного совета
Фото: предоставлено пресс-службой МВД по РТ

В Министерстве внутренних дел по Татарстану состоялось итоговое заседание Общественного совета за 2024 год. Ключевыми вопросами повестки дня стали подведение итогов работы за прошедший год и избрание нового председателя, сообщили в пресс-службе.

В связи с избранием депутатом Госсовета, председатель Общественного совета при МВД Ирина Терентьева сложила полномочия председателя Общественного совета.

Единогласным решением новым председателем был избран директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Рената Валеева

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