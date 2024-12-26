В МВД Татарстана избрали нового председателя Общественного совета
В Министерстве внутренних дел по Татарстану состоялось итоговое заседание Общественного совета за 2024 год. Ключевыми вопросами повестки дня стали подведение итогов работы за прошедший год и избрание нового председателя, сообщили в пресс-службе.
В связи с избранием депутатом Госсовета, председатель Общественного совета при МВД Ирина Терентьева сложила полномочия председателя Общественного совета.
Единогласным решением новым председателем был избран директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.
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