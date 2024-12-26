Депутаты предложили ограничить поступление в вузы после колледжа без ЕГЭ

В настоящее время закон «Об образовании» не содержит требований о соответствии специальности СПО направлению высшего образования

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов — членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию внесла на рассмотрение палаты законопроект, который существенно изменит правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Согласно документу, опубликованному в электронной базе Госдумы, поступление в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ будет возможно только на специальности, соответствующие профилю полученного среднего профессионального образования (СПО).

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об образовании». В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что действующее законодательство, позволяющее выпускникам колледжей поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых самими университетами, не всегда гарантирует достаточный уровень подготовки абитуриентов.

— Предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования, — говорится в пояснительной записке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время закон «Об образовании» не содержит требований о соответствии специальности СПО направлению высшего образования. Как отмечают депутаты, «такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность».

Рената Валеева