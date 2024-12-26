За 2024 год из городской канализации Казани извлекли 4,5 тонны мусора

Среди них — игрушки, одежда, остатки продуктов, деньги и даже хозяйственные инструменты. Например, недавно в канализации нашли... топор

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Казанский «Водоканал» подводит нерадостные итоги 2024 года и сообщает: за год из системы хозяйственно-бытовой канализации Казани было извлечено более 4,5 тысячи тонн мусора, на сетях произошло 15 200 засоров. Сотрудники «Водоканала» вынимают из канализационных труб игрушки, одежду, остатки продуктов и даже хозяйственные инструменты. Например, недавно в канализации нашли... топор!

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Одна из основных причин образования засоров в системе канализации — сброс бытового мусора в канализацию. Он забивает трубы и образует засоры во внутридомовых и городских сетях. Особенно большую нагрузку канализационная система испытывает в выходные и праздничные дни — и, конечно, в новогодние каникулы.

Убедительная просьба гражданам: не смывать остатки пищевых продуктов в канализацию! Также «Водоканал» напоминает о том, что еще нельзя выкидывать в канализационную систему.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Перечень таких веществ, материалов и отходов определен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, далее — Правила № 644) и включает в себя, в том числе:

твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы, мусор, известь, цемент и другие вяжущие вещества, бумага, растительные остатки и отходы;

волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волосы, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см;

биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биологических процессов, пищевая продукция (как годная, так неликвидная), сырье для ее производства.

Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, звоните: 8(843)231-62-60. Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию.

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