Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выдачи кредитов

Фото: Михаил Захаров

В ноябре 2024 года в России зафиксирован самый низкий уровень кредитования за последние два года, при этом Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предоставленные ТАСС.

По данным ОКБ, в ноябре россияне оформили 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей. Это на 45% меньше по количеству и на 57% меньше по объему по сравнению с ноябрем 2023 года. По сравнению с октябрем 2024 года снижение составило 19% по количеству и 32% по объему.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В структуре кредитования наибольшая доля в ноябре пришлась на ипотечные кредиты (31%), за ними следуют кредитные карты (28%) и кредиты наличными (26%). Автокредиты и POS-кредиты занимают 11% и 3% соответственно.

Несмотря на общее снижение, Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшими объемами кредитования в ноябре, заняв 5-е место с 87,81 тыс. выданных кредитов на общую сумму 24,09 млрд рублей. Лидерами по объемам кредитования стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Тенденция снижения кредитования наблюдается во всех сегментах, наибольшее снижение зафиксировано в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем — на 39%.

Рената Валеева