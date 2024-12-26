Агрофирма Ильшата Фардиева претендует на 39 га пашни под Челнами
Компания «Аняк» через суд требует от властей Тукаевского района сформировать земельный участок и сдать ей в аренду
Агрофирма «Аняк» Ильшата Фардиева, главы «Сетевой компании» и председателя совета директоров «Агросилы», инициировала процесс в арбитраже против исполкома Тукаевского района. Предметом спора стал земельный участок в 39 га рядом с селом Бетьки — бывшего имущества совхоза «Ворошиловский». Компания захотела взять его в аренду, но столкнулась с противодействием муниципальных властей. О судебной тяжбе, причинах, по которым районные власти отказываются от процедур, позволяющих использовать сельхозземли по назначению и советской недвижимости, за которую судятся аграрии — в материале «Реального времени».
ПИЗО района: «Без комментариев»
Арбитражный суд Татарстана принял к производству иск ООО «Агрофирма «Аняк» к исполкому Тукаевского района. Копания просит признать незаконным отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании предоставления этих угодий в аренду без проведения торгов. Аграрии также просят обязать исполком опубликовать извещение о предоставлении участка в аренду.
Речь идет о землях обанкротившегося полтора десятка лет назад ОАО «Ворошиловский» — правопреемника совхоза «Ворошиловский».
«Реальное время» обратилось в исполнительный комитет Тукаевского муниципального района с телефонным запросом о причинах отказа, однако в Палате имущественных и земельных отношений района, куда был перенаправлен запрос, ответили, что ситуацию комментировать не будут.
«Мы не планировали получить его бесплатно»
Однако для того, чтобы такой аукцион состоялся, говорят в компании, необходимо вначале сформировать земельный участок как объект недвижимости — утвердить схему расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории. Затем, согласно установленному законом порядку, публикуется извещение о предоставлении этого участка в аренду. Договор аренды заключается по итогам аукциона — с победителем или с единственным претендентом.
— 30 июля 2024 года мы обратились в исполком с заявлением об утверждении СРЗУ на кадастровом плане территории, — рассказал юрист агрофирмы «Аняк». — Закон отводит на ответ на такое заявление 10 дней, но в исполкоме его дали лишь 14 октября, с опозданием на два месяца. И отказ в исполкоме мотивировали тем, что по территории участка проходит охранная зона трубопровода, не указано, какого. В статье 39.16 Земельного кодекса РФ содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка, и указанная исполкомом причина там не значится. А наличие трубопровода под землей не может быть препятствием для ведения на поверхности земельного участка сельхозработ. Поэтому мы и обратились в суд.
5 тысяч га уже отбили
«Реальное время» уже писало о том, как агрофирме «Аняк» без торгов достались земельные участки вблизи села Бетьки. В конце 2021 года компания бывшего гендиректора и совладельца «Татплодовощпрома» Раила Зиатдинова «Р-Агро» проиграла судебную тяжбу с исполкомом Тукаевского района за право заключения без торгов договора аренды более чем 5 тысяч га земли сельхозназначения. Право аренды «Р-Агро» получило по договору переуступки с ЗАО «Татплодоовощпром», которое, в свою очередь, арендовало земли у ОАО «Ворошиловский».
В ходе судебной тяжбы выяснилось, что де-юре этот договор не состоялся, а сами участки, как подтвердили «Реальному времени» в агрофирме «Аняк», были без торгов переданы ей в аренду для реализации одобренного инвестсоветом при президенте Татарстана бизнес-плана по строительству грузового речного порта для отправки зерна на экспорт водным путем.
Тяжбы за недвижимость
Удача сопутствовала агрофирме «Аняк» и в судебной тяжбе за признание права собственности на объекты недвижимости в порядке приобретательной давности в Старокурмашевском сельском поселении Актанышского района. 11 декабря 2024 года Арбитражный суд РТ признал право собственности агрофирмы на 19 объектов недвижимости — склады, телятники, коровники, гараж, сенажную яму и зерноток общей площадью около 18,3 тысячи кв. м. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В сентябре 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан признал права Агрофирмы «Аняк» на 16 объектов недвижимости в Татарско-Суксинском сельском поселении Актанышского района — административное здание, гараж, коровники, силосные траншеи и склады общей площадью более 11,35 тысячи кв. м, которые ООО «Агрофирма «Аняк» приобрело в апреле 2008 года. Документы по купле-продаже утеряны, однако компания открыто владела и пользовалась имуществом все это время, отметил суд.
Тогда же — в сентябре — Арбитражным судом РТ было принято к производству исковое заявление агрофирмы «Аняк» к исполкому Актанышского района и Староаймановскому сельскому исполнительному комитету о признании права собственности в порядке приобретательной давности на недвижимое имущество — два телятника и коровник общей площадью 1,9 тысяч кв. м.
Компания с миллиардными оборотами и пустовавшая земля
Любопытно, что в августе 2024 года на сайте Управления Россельхознадзора по РТ появилось сообщение о выявленном нарушении: «земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 16:28:051101:2 площадью пашни 31,7 га, расположенный в границах Мензелинского муниципального района Республики Татарстан зарос кустарниками и деревьями (сосна, осина, береза, высотой более 40 см), полностью покрыт дерном толщиной от 5 см». Россельхознадзор выяснил, что этот земельный участок с ноября 2020 года арендует ООО «Агрофирма АНЯК», и объявил арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В ответ в адрес управления поступили доказательства того, что участок вспахан для посадки сельскохозяйственных культур.
Остается добавить, что, согласно сведениям сервиса «СПАРК», выручка агрофирмы «Аняк» по итогам 2023 года составила почти 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 20,9 млн. Доля Ильшата Фардиева в этой успешной компании составляет 40,4%.
«Реальное время» направило на имя Ильшата Фардиева запрос о планах использования сельхозземель и имущества, которые собирает в свои руки аффилированная ему агрофирма «Аняк». По получении ответ будет опубликован.
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