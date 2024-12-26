Агрофирма Ильшата Фардиева претендует на 39 га пашни под Челнами

Компания «Аняк» через суд требует от властей Тукаевского района сформировать земельный участок и сдать ей в аренду

Фото: Илья Репин

Агрофирма «Аняк» Ильшата Фардиева, главы «Сетевой компании» и председателя совета директоров «Агросилы», инициировала процесс в арбитраже против исполкома Тукаевского района. Предметом спора стал земельный участок в 39 га рядом с селом Бетьки — бывшего имущества совхоза «Ворошиловский». Компания захотела взять его в аренду, но столкнулась с противодействием муниципальных властей. О судебной тяжбе, причинах, по которым районные власти отказываются от процедур, позволяющих использовать сельхозземли по назначению и советской недвижимости, за которую судятся аграрии — в материале «Реального времени».

ПИЗО района: «Без комментариев»

Арбитражный суд Татарстана принял к производству иск ООО «Агрофирма «Аняк» к исполкому Тукаевского района. Копания просит признать незаконным отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании предоставления этих угодий в аренду без проведения торгов. Аграрии также просят обязать исполком опубликовать извещение о предоставлении участка в аренду.

Арбитражный суд РТ принял к производству исковое заявление ООО «Агрофирма «Аняк» к исполкому Тукаевского района РТ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Речь идет о землях обанкротившегося полтора десятка лет назад ОАО «Ворошиловский» — правопреемника совхоза «Ворошиловский».

«Реальное время» обратилось в исполнительный комитет Тукаевского муниципального района с телефонным запросом о причинах отказа, однако в Палате имущественных и земельных отношений района, куда был перенаправлен запрос, ответили, что ситуацию комментировать не будут.

«Мы не планировали получить его бесплатно»

— Агрофирма «Аняк» начала работать в Бетьках в 2022 году, — рассказал «Реальному времени» юрист компании Альберт Тимиров. — Мы обратились в исполком потому что хотим использовать пустующий участок по назначению. Мы не планировали получить его бесплатно — если найдутся предприятия, желающие использовать его по назначению, мы готовы участвовать в аукционе.

Однако для того, чтобы такой аукцион состоялся, говорят в компании, необходимо вначале сформировать земельный участок как объект недвижимости — утвердить схему расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории. Затем, согласно установленному законом порядку, публикуется извещение о предоставлении этого участка в аренду. Договор аренды заключается по итогам аукциона — с победителем или с единственным претендентом.

— 30 июля 2024 года мы обратились в исполком с заявлением об утверждении СРЗУ на кадастровом плане территории, — рассказал юрист агрофирмы «Аняк». — Закон отводит на ответ на такое заявление 10 дней, но в исполкоме его дали лишь 14 октября, с опозданием на два месяца. И отказ в исполкоме мотивировали тем, что по территории участка проходит охранная зона трубопровода, не указано, какого. В статье 39.16 Земельного кодекса РФ содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка, и указанная исполкомом причина там не значится. А наличие трубопровода под землей не может быть препятствием для ведения на поверхности земельного участка сельхозработ. Поэтому мы и обратились в суд.

5 тысяч га уже отбили

«Реальное время» уже писало о том, как агрофирме «Аняк» без торгов достались земельные участки вблизи села Бетьки. В конце 2021 года компания бывшего гендиректора и совладельца «Татплодовощпрома» Раила Зиатдинова «Р-Агро» проиграла судебную тяжбу с исполкомом Тукаевского района за право заключения без торгов договора аренды более чем 5 тысяч га земли сельхозназначения. Право аренды «Р-Агро» получило по договору переуступки с ЗАО «Татплодоовощпром», которое, в свою очередь, арендовало земли у ОАО «Ворошиловский».

Агрофирме «Аняк» без торгов уже достались земельные участки вблизи села Бетьки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе судебной тяжбы выяснилось, что де-юре этот договор не состоялся, а сами участки, как подтвердили «Реальному времени» в агрофирме «Аняк», были без торгов переданы ей в аренду для реализации одобренного инвестсоветом при президенте Татарстана бизнес-плана по строительству грузового речного порта для отправки зерна на экспорт водным путем.

Тяжбы за недвижимость

Удача сопутствовала агрофирме «Аняк» и в судебной тяжбе за признание права собственности на объекты недвижимости в порядке приобретательной давности в Старокурмашевском сельском поселении Актанышского района. 11 декабря 2024 года Арбитражный суд РТ признал право собственности агрофирмы на 19 объектов недвижимости — склады, телятники, коровники, гараж, сенажную яму и зерноток общей площадью около 18,3 тысячи кв. м. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Удача сопутствовала агрофирме «Аняк» и в судебной тяжбе за признание права собственности на объекты недвижимости в порядке приобретательной давности. взято с телеграм-канала ГУФССП России по РТ

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан признал права Агрофирмы «Аняк» на 16 объектов недвижимости в Татарско-Суксинском сельском поселении Актанышского района — административное здание, гараж, коровники, силосные траншеи и склады общей площадью более 11,35 тысячи кв. м, которые ООО «Агрофирма «Аняк» приобрело в апреле 2008 года. Документы по купле-продаже утеряны, однако компания открыто владела и пользовалась имуществом все это время, отметил суд.

Тогда же — в сентябре — Арбитражным судом РТ было принято к производству исковое заявление агрофирмы «Аняк» к исполкому Актанышского района и Староаймановскому сельскому исполнительному комитету о признании права собственности в порядке приобретательной давности на недвижимое имущество — два телятника и коровник общей площадью 1,9 тысяч кв. м.

Компания с миллиардными оборотами и пустовавшая земля

Любопытно, что в августе 2024 года на сайте Управления Россельхознадзора по РТ появилось сообщение о выявленном нарушении: «земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 16:28:051101:2 площадью пашни 31,7 га, расположенный в границах Мензелинского муниципального района Республики Татарстан зарос кустарниками и деревьями (сосна, осина, береза, высотой более 40 см), полностью покрыт дерном толщиной от 5 см». Россельхознадзор выяснил, что этот земельный участок с ноября 2020 года арендует ООО «Агрофирма АНЯК», и объявил арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В ответ в адрес управления поступили доказательства того, что участок вспахан для посадки сельскохозяйственных культур.

В августе 2024 года на сайте Управления Россельхознадзора по РТ появилось сообщение о выявленном нарушении: земельный участок сельскохозяйственного назначения, арендуемый агрофирмой «Аняк», площадью пашни 31,7 га, расположенный в границах Мензелинского муниципального района Республики Татарстан зарос кустарниками и деревьями. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Остается добавить, что, согласно сведениям сервиса «СПАРК», выручка агрофирмы «Аняк» по итогам 2023 года составила почти 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 20,9 млн. Доля Ильшата Фардиева в этой успешной компании составляет 40,4%.

«Реальное время» направило на имя Ильшата Фардиева запрос о планах использования сельхозземель и имущества, которые собирает в свои руки аффилированная ему агрофирма «Аняк». По получении ответ будет опубликован.