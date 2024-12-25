Минские выводы для Валиуллина: как помочь вратарям «Ак Барса» и усилиться в дедлайн

Квартальнов во второй раз в сезоне обыграл «барсов»

«Ак Барс» разгромно проиграл в Минске местному «Динамо» со счетом 1:5. Поражение случилось за пару дней трансферного дедлайна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 27 декабря окно для перехода игроков закроется до следующего сезона. Но готов ли состав «Ак Барса» к заключительной части турнира — большой вопрос. Что не так с казанской командой — в материале «Реального времени».

Усталость или нехватка трансферов?

Пять дней назад минское «Динамо» уверенно переиграло «Ак Барс» в Казани со счетом 3:1. Тогда команда Анвара Гатиятулина выходила на игру после отличной победы над заклятым соперником «Салаватом Юлаевым» (3:2). Многие списали поражение от минчан на банальную нехватку эмоций у «барсов», тем более казанцы затем переиграли в гостях московское «Динамо» (6:5). Но в Минске история повторилась, и на сей раз счет получился разгромным — 1:5.

При этом все пять шайб «Ак Барс» пропустил во второй половине двух стартовых периодов. Не покидало ощущение, что у хоккеистов из Казани просто не осталось сил после игры в Москве. Минчане буквально «перебежали» гостей, раз за разом подлавливая соперника на резких контратаках. Наверняка тренерский штаб еще будет разбираться с причинами настолько сильной просадки команды в «физике».

«Ак Барс» атакует ворота минчан. ak-bars.ru

— Не первый раз в сезоне сталкиваемся с тем, что после яркого, эмоционального матча не получается следующая игра. Наверное, не хватает этих эмоций. Соперник превосходил нас в движении, и мы ошибались больше обычного, за что нас наказали. «Динамо» показало хорошую реализацию, — констатировал уже после матча Гатиятулин.

В свете закрывающегося трансферного окна в КХЛ справедливо рождаются некоторые вопросы к селекционной работе клуба.

Нужен опыт, а не обмены

«Ак Барс» дважды в первом периоде пропустил, когда на льду находилось четвертое звено команды. Вначале Брэйди Лайл убежал от опеки Артура Бровкина и открыл счет — 1:0. Затем Виталий Пинчук и Сэм Энас подловили казанцев на быстрой контратаке, доведя результат до разгрома — 3:0. По сути, именно эти шайбы предрешили исход встречи. Вернуться в игру с такого счета было уже сложновато.

Стоит отметить, четвертое звено было ослаблено отсутствием Никиты Дыняка. Форвард по медицинским причинам не отправился с командой на выездную серию. Место главного чеккера «барсов» в Москве и Минске занял Бровкин, который, мягко говоря, не справился со своей задачей.

Но это никак не оправдывает команду, а даже, наоборот, подчеркивает проблему «Ак Барса». Гатиятулин долго кивал на внутренние резервы клуба, давая шансы неопытным хоккеистам клубной системы. Между тем с уходом Артема Лукоянова четвертое звено внушительно потеряло в качестве. Замену опытному бойцу так и не нашли. Третьего партнера в компании Дыняка и Кателевского до сих пор нет.

Таковым мог бы стать, например, Егор Коршков. Однако его уже давно называют основным кандидатом на уход из команды в дедлайн. Хотя, если оглянуться назад, летнему новичку в «Ак Барсе» просто не дали шансов проявить себя. В частности, последние два матча Коршкова с Семеном Кошелевым центрил Денис Комков, не имевший стабильного места в КХЛ до этого сезона. Выходивший с ними в начале сезона Кирилл Семенов сильно хандрил и раскрылся уже после травмы Ника Петана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приход одного Эрика О’Делла проблему вряд ли решает. Канадец пришел в клуб травмированным, выйти на лед он сможет только в январе. И даже так нет никаких гарантий, что хоккеист сумеет вернуть прежнюю форму.

Напрашивается усиление состава «Ак Барса», причем в плане длины скамейки. В нынешнем ростере команде откровенно не хватает опыта. Так что обмен Коршкова не выход из ситуации.

Как решить вратарский вопрос и отпускать ли Юдина?

Остаются вопросы по обороне. Про вратарей уже сказано слишком много, чтобы уделять этому много текста. Тимур Билялов вновь не спас команду, пропустив два необязательных гола. «Ак Барс» второй матч подряд меняет голкипера по ходу игры. Если в Москве заменили Амира Мифтахова, то в Минске встречу не доиграл Билялов.

Приглашать третьего опытного вратаря в данном случае будет неразумно. Существует менее радикальный способ добавить надежности во вратарскую линию — возвращение в тренерский штаб Сергея Абрамова. В январе 2023 года такой камбэк уже помог «Ак Барсу», Билялов после этого выдал отличный плей-офф. В штабе Гатиятулина за вратарей отвечает Георгий Гелашвили, который младше Абрамова на 24 года. Опыта у тренера явно меньше, чем у легенды «барсов».

Тренер вратарей Сергей Абрамов. ak-bars.ru

При этом не надо забывать про судьбу защитника Дмитрия Юдина. Без него в двух последних матчах команда умудрилась пропустить десять шайб. Поговаривают, что у хоккеиста случился конфликт с одним из тренеров «Ак Барса». Но если это единственная причина предстоящего ухода Юдина, то очень жаль. Найти достойную замену до дедлайна — задача практически невыполнимая. Особенно на фоне слухов о выбытии Митчелла Миллера на срок до 8 недель из-за травмы.

Пока же «Ак Барс» продолжает пропускать по пять шайб и проигрывать бывшему тренеру команды Дмитрию Квартальнову. Минское «Динамо» стало прекрасной лакмусовой бумажкой в трансферный дедлайн. Марату Валиуллину и тренерскому штабу предстоит решить огромное количество вопросов всего за два дня. Иначе «Ак Барс» рискует провести еще один бесперспективный сезон.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. ak-bars.ru

«Динамо» Мн — «Ак Барс» — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 Лайл (Пинчук, Энас, 09:15)

2:0 Усов (Липский, 10:13)

3:0 Энас (Пинчук, 16:37)

4:0 Липский (33:20)

5:0 Мороз (Шипачев, Гросс, 34:11, 6х5)

5:1 Барабанов (52:52, ШБ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 декабря в Казани с «Трактором» в 19.00 по московскому времени. К игре с лидером Восточной конференции казанцы подходят на третьем месте таблицы, отставая от челябинцев на четыре очка.