В МИД назвали, сколько человек получили гражданство России с 1992 года

Фото: Динар Фатыхов

С 1992 года около 2,8 млн человек получили российское гражданство через дипломатические представительства и консульские учреждения РФ. Об этом сообщил директор Консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, большинство заявлений на получение гражданства поступило от жителей стран постсоветского пространства. Также значительное число заявлений было подано из стран с крупными русскоязычными диаспорами, таких как Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция и Франция.

Климов отметил, что в 2024 году около 600 граждан Украины обратились в загранучреждения России для оформления российского паспорта.

Кроме того, глава Консульского департамента МИД сообщил о работе над изменениями в законодательство, направленными на увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток и разрешенного срока пребывания в РФ по электронной визе с 16 до 30 суток. При этом кратность визы останется прежней.

Рената Валеева