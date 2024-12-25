Больница при заводе братьев Крестовниковых в Казани станет памятником культуры России

Больницу, построенную в 1914 году для сотрудников завода фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани, планируют включить в реестр памятников культуры России. Соответствующий акт историко-культурной экспертизы опубликовали на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



Здание больницы, расположенное по адресу: улица Ватутина, дом 13, на данный момент пустует. С 1990-х годов до 2022 года здесь функционировал республиканский клинический неврологический центр, который был закрыт и переведен в новое медучреждение в Ново-Савиновском районе. За последние 30 лет капитальный ремонт в здании не проводился.

Больница, изначально известная как Плетеневская — из-за своего местоположения в рабочей слободе Плетени, сменила название с приходом советской власти.

Она стала известна как Третья советская (рабочая) больница, а в народе ее называли Домрачевской в честь хирурга Ивана Домрачева, который работал здесь почти 40 лет. Больница находится в республиканской собственности и числится на балансе горбольницы №7 имени Садыкова.

Накануне здание городской скотобойни на улице Тимер Юл в Казани внесли в список объектов культурного наследия. Положительное заключение экспертизы опубликовал Комитет республики по охране ОКН.



Анастасия Фартыгина