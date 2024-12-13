Миллион за оторванный палец: как сноубордистка из Казани получила травму на «Медной горе»

Следователи Кукмора и Кирова отказались возбуждать уголовное дело, пострадавшая пишет Бастрыкину

Снимок сделан до ЧП на «Медной горе». Фото: предоставлено потерпевшей Гильмутдиновой

«Мой палец оказался в узле, когда я упала. А механизм не останавливается — тащит», — вспоминает 27-летняя туристка из Казани свою поездку на сноуборде и бугельном подъемнике кукморского горнолыжного комплекса. После падения механизм советских времен вырвал Рание Гильмутдиновой указательный палец вместе с сухожилиями почти до локтя. При этом ЧП заметили лишь отдыхающие — участок вне зоны видимости персонала. Сейчас вместо этого пальца на руке пострадавшей — требующий регулярной замены силиконовый протез. Уже девять месяцев Гильмутдинова добивается возбуждения уголовного дела. По версии руководства комплекса «Медная гора», причиной травмы стали неопытность и самоуверенность сноубордистки.

«Зажатую перчатку сорвало вместе с пальцем»

В первый и последний раз на «Медной горе» — за 150 км от Казани — семья Гильмутдиновых побывала 9 марта 2024 года. Была суббота. Приехали Рания с мужем и трехлетним сынишкой, а также его двоюродный брат-погодок с матерью. Дети катались на «ватрушках» под присмотром родителей, а Рания взяла в прокате сноуборд.

«Я катаюсь уже пять лет. Обычно ездим на «Свияжские холмы», той зимой я сначала там каталась. Потом решили съездить в Кукморский район, говорили: природа там красивая, — вспоминает 27-летняя женщина. — Инвентарь брали вместе с мужем, расписались за него в журнале. Ребята на выдаче ничего не рассказывали и не объясняли».

По словам Гильмутдиновой, в тот день она успела покататься на всех трассах горнолыжного комплекса. «Разговора о том, что мне предлагали перейти на учебную и взять инструктора, не было», — настаивает она, уверяя, что ей вообще уделили мало внимания: «Сотрудник, что стоял внизу у подъемника, показал, как крюком зацепляться, но у меня толком не получилось. И только когда я увидела, как это делает другой отдыхающий, смогла повторить...»

Видеоблогер зафиксировал — катающиеся на кукморско-кировской базе держатся за бугель, как удобнее. По правилам в руках должна быть лишь палка. скриншот из видео «Кукмор Медная гора Подьемник» с канала «олег чудаков»

Заметим, конструкция используемого на горе подъемника удивила бы многих любителей горнолыжных курортов: это веревка, к которой с одного конца прикреплен металлический крюк, а с другого — палка. Чтобы начать подъем, нужно зацепить крюк за движущийся вверх трос и крепко держаться за палку. При этом держать равновесие нужно во время всей поездки вверх, и лыжникам это делать легче, чем сноубордистам. В случае падения на подъеме пользователь должен бросить палку. Рания говорит — прекрасно знала об этом:

— При последнем подъеме я неудачно упала, оказалась на спине, и меня потащило наверх. Я эту деревяшку с веревкой отпускаю, но отцепиться не могу — каким-то образом моя правая рука в перчатке — точнее, указательный палец оказался в узле и прижат к этой деревяшке. Было очень больно, и рядом — никого. А главное — механизм не останавливается, тащит. Один из отдыхающих попытался мне помочь — не получилось. Лишь порвал свою куртку и поцарапал палец. Но он смог отодвинуть трос, который уже находился над моим лицом — могло замотать волосы. И тогда бы вред был не только моему здоровью, но и жизни.

Через несколько метров Рания врезалась в сугроб и остановилась. Как потом оказалось, зажатую перчатку сорвало вместе с пальцем, и она продолжила подъем. Один из отдыхающих увидел, что случилось, подъехал и попытался отцепить руку Рании от конструкции подъемника.

Комплекс «Медная гора» находится на границе Татарстана и Кировской области. Илья Репин / realnoevremya.ru

Тем временем до места ЧП на продолжающем работу подъемнике добрался еще один отдыхающий. Вдвоем мужчины помогли раненой спуститься почти до самого низа горы. При этом один успел позвонить руководству по мобильному. Так что директор базы Ильяс Ибятов успел подъехать к склону на снегоходе, когда спуск уже завершался.

«Перевязал мне бинтом палец, чтобы не кровило. Возможно, нужен был жгут... Потом меня на скорой привезли в кукморскую больницу, остановили кровотечение и наложили швы, дальше я обратилась в казанскую больницу №7, — продолжает женщина свой рассказ. — На базе потом нашли фрагмент пальца в перчатке. Но, как сказали врачи, пришить его в любом случае не получилось бы — там уже оголенная кость была, даже вен не осталось. Костяшки подрезало под корень. Ребенок мой понял случившееся так: «Мама на горке каталась, и плохие дяди отрезали ей палец».

Гильмутдинова уверяет: пока она находилась в больнице, хозяйка комплекса звонила и просила вернуть сноуборд и горнолыжные ботинки. «Они [владельцы комплекса] предлагали мне 100 тысяч рублей. Но тут я уже на принцип пошла и написала заявление. Если бы за этим участком был контроль — хотя бы по видеокамерам, то подъемник бы остановили вовремя».

Потерпевшей трижды отказали в возбуждении дела

Комплекс «Медная гора» находится на границе Татарстана и Кировской области. При этом важная часть горы является территорией соседнего региона, что на протяжении долгого времени было предметом спора — быть ли вообще горнолыжному бизнесу и спорту в этом месте.

Областные власти включили земли в зону особо охраняемых природных территорий, что исключало возможность их использования по прежнему профилю. Без учета практики, сложившейся еще десятки лет назад.

Когда к решению проблемы подключились руководители республики, пограничный конфликт удалось урегулировать. Катания на «Медной горе» продолжились. Причем Ибятовы смогли выкупить территорию базы и сдать ее в аренду спортшколе «Олимп». Однако налоги ИП Ильяс Ибятов, зарегистрированный в Вятскополянском районе Кировской области, платит в бюджет соседей, Татарстана.

При этом инфраструктура базы привязана к Кукморскому району — ближайшая больница, отделение полиции и другие службы именно там.

Неродной палец отличается даже по цвету, менять протез на клею придется регулярно — он быстро изнашивается. предоставлено потерпевшей Гильмутдиновой

Свое заявление на возбуждение уголовного дела 18 марта 2024 года Рания Гильмутдинова также подавала в адрес трех татарстанских силовиков — и. о. прокурора Кукмора, начальнику местного ОВД и руководителю Арского межрайонного отдела Следкома по РТ, в ведении которого находится район. К написанному приложила чек с базы, выписку из отделения травматологии и фото оторванного пальца.

Однако правоохранители республики разбираться в этой истории не стали и направили материалы своим коллегам. С тех пор двое следователей Вятскополянского отдела Следкома по Кировской области успели вынести три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела — в апреле, июне и сентябре текущего года. Они не усматривают в действиях руководителя комплекса Ильяса Ибятова состава преступления по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Дважды по жалобам со стороны потерпевшей в прокуратуру руководитель следственного отдела по городу Вятские Поляны отменял решения подчиненных, указывая на неполноту проверки.

Между тем Рания Гильмутдинова обнаружила в Сети далеко не одну жалобу на историческую конструкцию подъемника. Один из пользователей указал — жену не пустил даже пробовать эту конструкцию: «Сам освоил довольно быстро, но к концу двух часов катания остался без перчаток — порвались в пух и прах, а ведь были почти новые... Тем, кто неуверенно стоит на лыжах, наверное, не рекомендовал бы это место». Другой высказался пожестче: «Хотите вместо катания тренироваться с этим подъемником — платите деньги в кассу». Несколько лет назад один из лыжников для видеоблога протестировал кукморский бугель на камеру, уверяя — ни с чем подобным ранее не сталкивался.

Однако владельцы комплекса утверждают — таких конструкций в стране немало. Но чаще с ними сталкиваются не любители горнолыжных курортов, а спортсмены.

Кировский Следком не видит связи, хозяйка горы обещает посты наблюдателей

«Я сама с детства на этой горе катаюсь и пользуюсь этим подъемником уже 40 лет», — поделилась с «Реальным временем» хозяйка «Медной горы» и тренер республиканской сборной по горнолыжному спорту Диляра Ибятова, в прошлом многократная победительница республиканских и призер российских чемпионатов. «Такие подъемники до сих пор стоят на больших горах, куда мы выезжаем, там, где ледники. Туристы там практически не катаются», — говорит она.

Владелица не отрицает: травмы на «Медной горе» бывали и раньше, такой вид спорта. Но потеря пальца — впервые. «Трассы у нас — короткие, а зона — охранная, так что ставить кресельные подъемники мы не можем. Да и дорого это, — признается хозяйка. — А видеокамеры поставить не можем, пока не решена проблема с воровством — у нас ведь без конца кабели воруют, и полиция двух регионов никого найти не может. Хотя приезжают эти воры со спецтехникой».

По словам Ибятовой, раньше для выявления костров сотрудники использовали квадрокоптеры. Теперь и с этим проблемы: с одной стороны, на запуск требуется разрешение, с другой — расплодившиеся крылатые хищники, ястребы, не хотят делить небо с непонятными объектами — атакуют и разбивают технику.

Работу подъемников на трассе следователи изучили лишь летом. скриншот с сайта "Медной горы"

Впрочем, кое-что с началом нового сезона владельцы комплекса решили изменить с учетом мартовского ЧП. «Будем ставить на каждом участке человека — однозначно», — заверила Диляра Ибятова корреспондента «Реального времени». А еще напомнила — инструкторы «Медной горы» еженедельно проводят бесплатные мастер-классы.

В ходе доследственной проверки сотрудники комплекса уверяли: инструктаж по технике безопасности клиентка из Казани в тот день прошла перед выдачей инвентаря, о чем и расписалась в журнале. Сначала каталась на учебном склоне, потом перешла на взрослый. Инструктор Наумов, дежуривший в тот день на канатной дороге, убеждал следователя: «С первого раза зацепиться за подъемник женщина не смогла, неоднократно падала, советовал ей вернуться на учебную гору ввиду отсутствия подготовки. Но она не послушала». При этом Наумов не отрицал — момента падения не видел, канатную дорогу остановил, лишь узнав о случившемся.

В свою очередь директор комплекса Ильяс Ибятов сообщал: оказал первую помощь, вызвал врачей и позднее предлагал помочь пострадавшей материально, но она отказалась. Диляра Ибятова добавляет — через знакомых искали специалистов по эндопротезированию и готовы были взять эти расходы на себя. «Она выставила нам претензию на миллион рублей. Мы попросили обоснование этой суммы. Но на этом общение закончилось», — констатирует совладелица семейного бизнеса. Слова Гильмутдиновой про предложение 100 тысяч не подтверждает, говорит — конкретная сумма не называлась.

По итогам проверок СК прямой причинно-следственной связи между действиями сотрудников базы и травматической ампутацией пальца Гильмутдиновой не установлено. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следователи же еще в апреле постановили — признаки преступления по статье 238 УК РФ в действиях руководства «Медной горы» отсутствуют, и причиной ЧП назвали неосторожность Гильмутдиновой. При этом на месте происшествия сотрудники Следкома по Кировской области побывали несколько раз, но лишь летом провели обследование с приглашенным специалистом, который подтвердил исправность канатной дороги. А уже осенью получили информацию — на день ЧП персонал базы имел профильную подготовку и допуск к этому оборудованию.

В ходе дополнительного опроса Ибятов заявлял: случайно рука в веревке запутаться не могла, и поделился версией — клиентка пренебрегла правилами безопасности.

Вывод силовиков из последнего отказного: прямой причинно-следственной связи между действиями сотрудников базы и травматической ампутацией пальца Гильмутдиновой не установлено. Причем нормативные акты не содержат требований обязательного контроля за всеми участками трасс и отдыхающими.

Адвокат Телунц подчеркивает — кроме пальца, его клиентка лишилась сухожилий почти до локтя. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Нарушений техники безопасности в действиях самой сноубордистки следователи тоже не усмотрели. Указали — знала, что браться за трос подъемника руками нельзя, и не делала этого. Случившееся в Вятскополянском отделе СК предложили считать несчастным случаем, который произошел с Гильмутдиновой по неосторожности — в результате падения и случайного обматывания троса вокруг пальца.



Адвокат потерпевшей: «Она могла истечь кровью»

Казанский адвокат пострадавшей Гагик Телунц готовит по ее просьбе обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину. По его данным, травмы на бугельных подъемниках получали отдыхающие и в других регионах страны.

«Выводы о проведении инструктажа следователи делают лишь на основании опроса персонала. Моя клиентка и ее супруг говорят: такого не было, при выдаче инвентаря они расписались только за инвентарь. Вклеенная страница в журнале могла появиться позже, — говорит профессиональный защитник. — Журнал по технике безопасности оформляется иначе, и в материалах дела его нет. Причем из показаний отдыхающих, приехавших в тот день со своим инвентарем, с них никаких подписей вообще не просили».

По словам Рании, сейчас даже нарезка хлеба причиняет ей боль. предоставлено потерпевшей Гильмутдиновой

Не согласен адвокат и с выводом следствия о том, что контролировать ситуацию на трассе бизнесмены-горнолыжники не должны. «Теоретически Гильмутдинова могла там истечь кровью, потерять сознание, и если бы не находившийся рядом лыжник, осталась бы незамеченной и последствия могли быть серьезнее», — рассуждает он. А поскольку менять оборудование бугельного подъемника никто не собирается, история может повториться.

Телунц подчеркивает: кроме пальца, его клиентка лишилась сухожилий почти до локтя. И теперь ее правая — обычно сильная — рука стала слабой. «Элементарное — банку этой рукой открыть не могу. Больно даже хлеб резать», — подтверждает пострадавшая.