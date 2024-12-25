В Татарстане прошла газификация ряда участков в селе Малые Ключи

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В селе Малые Ключи состоялся запуск газоснабжения. Теперь владельцы 119 участков смогут пользоваться дешевым и удобным топливом. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Запуск газа в селе символично совпадает с Годом семьи. Благодаря программе социальной догазификации в республике уже 23 тыс. домовладений получили доступ к голубому топливу. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура: более 99,5% территории газифицированы и продолжается подключение новых домов.

Прокладка пяти с половиной километров газопровода обошлась в 38 млн рублей. В планах — подключение еще 1,2 тыс. домов.

— Шикарный подарок под Новый год! Мы уверены, что это поможет развитию нашего поселка, — подчеркнул один из представителей местной власти.



Анастасия Фартыгина