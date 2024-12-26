Жители дома на улице Клары Цеткин сегодня вернутся в свои квартиры после ремонта

Перед заселением специалисты проведут обход для оценки состояния жилья

Фото: Ирина Плотникова

Жители дома №31а по улице Клары Цеткин сегодня смогут вернуться в свои квартиры после завершения ремонта кровли и восстановления теплового контура, сообщили в мэрии Казани.

Напомним, что дом пострадал в результате попадания БПЛА, из-за чего был нарушен тепловой контур и затоплены квартиры одной из секций до первого этажа. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина были оперативно проведены работы по восстановлению кровли и пострадавших квартир.

Перед заселением специалисты проведут обход для оценки состояния жилья. Особое внимание будет уделено проверке газо— и электроснабжения в каждой квартире. При необходимости будут проведены дополнительные ремонтные работы.

Администрация города подчеркивает, что оперативное восстановление дома стало приоритетной задачей. Дом также включен в план капитального ремонта на ближайшее время.

Рената Валеева