«Мы готовы к реализации ваших самых смелых проектов»: в Казани прошла Республиканская елка

К юным татарстанцам обратился с напутственными словами Рустам Минниханов

Фото: Мария Зверева

Сегодня на площадке «Татнефть Арены» состоялось главное новогоднее мероприятие республики — елка раиса Татарстана. Представление прошло дважды, в 12.00 и 16.00. Суммарно на нем побывали почти 17 тыс. детей из всех 45 районов республики. С рэп-перформансом перед Рустамом Миннихановым выступили активисты телеканала «Шаян ТВ». О том, какое представление ждало юных татарстанцев и какое выступление устроили они сами для главы республики, — в материале «Реального времени».

Рэп-перформанс для раиса республики

Суммарно на двух представлениях побывали почти 17 тыс. детей из всех 45 районов республики.

— Мы видим положительные отзывы наших детей, посетителей этого представления, — сказал министр по делам молодежи Ринат Садыков после мероприятия. — Безусловно, сегодня акцент мы делаем на детях, которые попали в трудную жизненную ситуацию, детях с ОВЗ, тех, кто участвовал и прекрасно себя показал в спорте, творчестве, интеллектуальных олимпиадах, а также на детях участников СВО.

Ко всем им обратился с напутственными словами Рустам Минниханов. Но перед этим он встретился с молодыми звездами телеканала «Шаян ТВ». Рэп-перформанс для татарстанского лидера устроили финалист проекта «Голос. Дети», победитель фестиваля «Сәйлән» Саид Галиуллин, победитель «ТЭФИ KIDS — 2024» и обладатель номинации «Лучший ведущий» фестиваля «Включайся-2024» Ислам Хабибуллин, блогер Ассэль Салахова, победитель фестиваля «Сәйлән» и конкурса «Татар сүзе» Рустем Хусаенов, а также арт-фолк-группа «ЕжеВикА» и ведущие.

Как объяснила заместитель исполнительного директора — главного редактора «Шаян ТВ» по спецпроектам Резеда Хасанова, идея выступления заключалась в том, чтобы продемонстрировать достижения талантливых активистов телеканала. Через рэп они поделились своими историями успеха.



— Рэп — это молодежный формат. Детям интересно рассказывать о себе в такой необычной форме. Когда они готовились к встрече с раисом Татарстана, было видно, что у ребят горят глаза. Эта форма «зажгла» их и наших гостей, — рассказала Резеда Хасанова.

Рустам Минниханов перформансом остался доволен.

— Рустам Нургалиевич очень похвалил ребят. Было видно, что ему понравилось, он улыбался, всех поблагодарил. Все, кто присутствовал на выступлении, тоже отметили, что «Шаян ТВ» всегда встречает креативно, ярко, весело, — добавила заместитель исполнительного директора телеканала.

«Шаян ТВ» организовал праздничную программу и для всех гостей елки. В фойе «Татнефть Арены» желающие смогли познакомиться с главными героями телеканала: мальчиком Шаяном, девочкой Биби и котом Мияу, поучаствовать в интерактивных играх и танцах.

«Мы ждем от вас предложений и инициатив»

— Дорогие ребята, умейте дружить, поддерживать друг друга в любых ситуациях, будьте активными и сплоченными, а значит, сильными. Вы — будущее нашей страны, нашей республики! — с такими словами обратился к юным татарстанцам Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в наступающем году страна будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В Татарстане он объявлен Годом защитника Отечества. В этой связи у нас пройдет множество мероприятий. Мы ждем от вас предложений и инициатив, готовы к реализации ваших самых смелых проектов, — заверил школьников раис Татарстана.

Он напомнил, что в зале собралось множество детей участников СВО. «Ваши папы — настоящие герои. Ими гордится республика и вся страна», — подчеркнул Минниханов и призвал ребят брать пример со своих мужественных родителей.

В числе детей, ожидающих возвращения отца с боевой линии, была и юная Лилиана Хайрутдинова из Елабуги. Корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с ней перед представлением.

— Я увлекаюсь плаванием, учусь на четверки и пятерки. На Республиканскую елку приехала в первый раз. Жду подарков! И, конечно, хочется посмотреть на представление, — рассказала гостья.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Это подарок от раиса республики нашим детям»

Представление зрители ждали не зря. Оно перенесло ребят в волшебную страну, где временем управляют древние часы. Главным героям, ученикам школ разума и чувств, удалось научиться принимать себя, преодолеть свои страхи, обрести дружбу и любовь. А главное, понять, что в жизни одинаково нужны и острый ум, и доброе сердце.

— В этом году главная тематика новогоднего представления заключается в том, что нужно дружить, развиваться, не стоять на месте. Несмотря на риски и угрозы, которые встречаются в жизни каждого молодого человека, девушки, подростка, все равно нужно верить в чудо, в добро, — уверен Ринат Садыков.

Зрителям эта идея пришлась по душе. В разговоре с «Реальным временем» ребята рассказали, что впечатлены постановкой.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Все прошло очень круто! Больше всего впечатлили танцы во второй части (речь идет о выступлении артистов в неоновых костюмах в темноте, — прим. ред.). Очень понравились воздушные гимнасты. Постановка точно превзошла наши ожидания. И речь Рустама Минниханова была очень интересная, — поделились двенадцатилетняя Сафия Махмутова и одиннадцатилетняя Джемма Саитова.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин в разговоре с журналистами заметил, что этот день наверняка запомнится юным татарстанцам на всю жизнь.

— Нельзя забывать хорошие, добрые традиции. Они должны быть сохранены. Для каждого ребенка, который сегодня присутствует на представлении, тем более с участием раиса республики Рустама Минниханова, это честь. Это подарок от него нашим детям, — убежден он.

1 / 44 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева