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«Тулпар Эйр»: рекордный результат в юбилейный год

00:00, 11.04.2022 2

2021 год для бизнес-авиации в глобальных масштабах оказался самым загруженным в истории

«Тулпар Эйр»: рекордный результат в юбилейный год
Фото: thesun.ie

В минувшем году объемы авиаперевозок в мире продемонстрировали постепенное восстановление. Согласно данным ICAO, услугами авиакомпаний воспользовались 2,3 млрд человек, что больше, чем в пандемийный 2020-й, но почти на 50% меньше, чем в 2019-м. Согласно статистике, собранной аналитическим агентством «АвиаСтат», российские авиакомпании в минувшем году перевезли более 111 млн пассажиров. Это на 60% больше, чем в 2020-м, но на 13,5% отстает от результатов допандемийного 2019-го. По информации WINGX Business Aviation Bulletin, бизнес-авиация в 2021-м вновь демонстрирует активный рост: с января по декабрь бизнес-джеты совершили 3,3 млн рейсов по всему миру. Это на 7% больше чем в считавшимся рекордным 2019-м. Второй год подряд улучшает собственные рекорды и татарстанская авиакомпания «Тулпар Эйр». Подробности — в материале «Реального времени».

Пологий взлет объемов авиаперевозок

В минувшем 2021 году пандемия новой коронавирусной инфекции продолжила бить по кошелькам авиаперевозчиков мира. Улучшение показателей в сравнении с 2020-м аналитики ICAO отметили, но признали, что это — пологий взлет и до набора прежней высоты — показателей 2019-го, еще очень далеко. Общемировой коэффициент пассажирской загрузки пассажирских авиасудов составил всего 68% против допандемийных 82%. Суммарные убытки авиакомпаний в 2021-м достигли $324 млрд (в 2020-м году убытки достигали $372 млрд (данные ICAO).

Несмотря на то что минувший год для авиаотрасли в мировых масштабах был лучше 2020-го, до восстановления доковидных показателей еще далеко. Фото: staticflickr.com

В целом для мировой авиационной отрасли 2021 год был гораздо более удачным, чем 2020, однако до восстановления доковидного пассажиропотока весьма далеко. Спрос укрепился благодаря вакцинации и ослаблению ограничений, при этом новая волна штамма «омикрон» уже не оказывала столь значительного влияния на сокращение спроса на авиаперевозки, — в ответ на запрос «Реального времени» отмечает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

В первом квартале 2021-го авиакомпании в массовом сегменте пассажироперевозок особых иллюзий и надежд не питали. Ряд авиакомпаний оказались слабее спровоцированных коронавирусом обстоятельств: шведская региональная авиакомпания Air Leap, лишь в 2018 году вышедшая на рынок, заявила о прекращении деятельности, оставив без оператора восемь маршрутов в Швеции, Норвегии и Финляндии. Признана финансово несостоятельной и выставлена на продажу крупнейшая авиатранспортная компания Грузии — Georgian Airways.

Во втором и третьем кварталах года постепенное ослабление ограничений на поездки в другие страны и регионы оживило туристические потоки. Но… общий показатель восстановления международных перевозок по итогам 2021 года составил лишь 28%. Ситуация с восстановлением внутренних авиаперевозок лучше: 68% к допандемийному.

Процесс восстановления отрасли в целом в государствах мира идет различными темпами: в числе аутсайдеров — страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африканского континента, в Европе рост авиаперевозок пришелся преимущественно на разгар туристического сезона. Лучше дела обстоят в регионах Карибского бассейна, Латинской и Северной Америки. И мировым лидером по темпам восстановления авиаперевозок в 2021 году, несмотря на имеющееся отставание от показателей 2019 года, оказалась Россия.

В сегменте деловой авиации ситуация более благополучная. Пандемия, сначала также ударившая по эксплуатантам бизнес-джетов закрытием границ и массой ограничений, в конечном итоге подстегнула активность индивидуальных перелетов:

— Количество рейсов росло, что достаточно просто объясняется. Во-первых, желание людей летать после затяжного «нелетного ковидного периода». А во-вторых, риск заболевания в многолюдных местах подталкивал людей выбирать в пользу чартерных перевозок. Пассажиры, летавшие первым классом регулярных рейсов, стали чаще выбирать персональные перелеты, тем более что разница в цене при пересчете с учетом дополнительных удобств не такая уж и большая, — пояснил «Реальному времени» причины всплеска интереса к услугам деловой авиации Азат Хаким — основатель и председатель совета директоров авиакомпании «Тулпар Эйр».

Азат Хаким: «Рост спроса на чартерные перелеты объясняется желанием людей летать после затяжного «нелетного ковидного периода» и стремлением обезопасить себя от риска заболеть». Фото: Максим Платонов

В Северной Америке по итогам 2021 года активность делового сегмента отрасли гражданской авиации возросла на 6%, в США — на 10%, в среднем по Европе популярность деловых авиаперелетов выросла на 5%. Самый активный рост трафика отмечен на Ближнем Востоке. Так, в ОАЭ бизнес-джеты совершили на 73% больше перелетов, чем в 2019-м.

«Деловая авиация процветала в 2021 году. Со второго квартала наблюдалось очень сильное восстановление, в основном за счет спроса на отдых, который развивался по мере ослабления ограничений на поездки», — приводит слова управляющего директора WINGX Ричарда Кое отраслевое издание bizavnews.ru.

Исторический рекорд внутрироссийских авиаперевозок

— Стоит отметить, что российские авиаперевозчики продемонстрировали лучшие в мире результаты по восстановлению внутреннего пассажирооборота в 2021 году. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2021 году вырос на 60% (г/г), до 111 млн человек, что лишь на 13,3% ниже показателя 2019 года. Рост был обусловлен в первую очередь увеличением количества пассажиров на внутренних рейсах — авиакомпании сделали ставку на расширение маршрутной сети внутри страны, увеличив при этом долю межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву и Санкт-Петербург, — в своем комментарии «Реальному времени» подчеркнула аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Если по международным маршрутам (в границах и за пределами СНГ, — прим. ред.) в 2021 году летали лишь 23,5 млн человек (против более чем 55 млн в 2019-м), то на внутрироссийских линиях отмечен исторический максимум: 87,5 млн. Для сравнения — в допандемийном 2019-м показатель составлял лишь чуть более 73 млн, — отмечается в аналитической справке агентства «АвиаСтат».

В минувшем году резко возрос объем внутрироссийского пассажирооборота. Фото: Максим Платонов

Значительно прибавили и компании, представляющие в России нишу деловых авиаперевозок. По данным, опубликованным в обзоре WINGX Business Aviation Bulletin, общий рост перевозок бизнес-джетами в стране составил почти четверть к уровню 2019 года.

Еще один важный момент состоит в том, насколько активно сравнительно небольшое число российских авиакомпаний, относящихся к бизнес-направлению гражданской авиации, укрепляли в минувшем году материально-техническую базу. По итогам года их суммарный авиапарк пополнился 40 новыми машинами (для сравнения — в 2020-м Россия закупила всего 10 бизнес-джетов). Два самолета — приобретение татарстанской авиакомпании «Тулпар Эйр».

«Тулпар Эйр» почти вдвое нарастил выручку и прибыль

Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета, — прим. ред.), минувший год авиакомпания «Тулпар Эйр» завершила обновив свой личный рекорд.

Так выручка от реализации услуг по итогам 2021-го, достигла 1,33 млрд рублей, что на 75%, или 571 млн рублей выше результатов тоже очень удачного для компании 2020-го и на 66% (532 млн рублей) превышает плановый показатель авиакомпании на отчетный год.

Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2021 года превысила прогнозную почти в семь раз. Фото: авиакомпания «Тулпар Эйр»

Себестоимость оказанных услуг составила 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль превысила 112 млн рублей против 72 млн рублей годом ранее. Рост к 2020 году составил 55%. В компании отмечают, что с учетом всех внешних факторов рассчитывали на чистую прибыль всего в 14 с небольшим миллионов рублей. Достигнутые по итогам года результаты превышают прогнозные почти в семь раз.

В минувшем году авиакомпания приобрела в собственность два самолета: Bombardier Challenger 300 и Challenger 850. Это значительно увеличивает оперативность организации рейсов и возможности для наших клиентов. Мы также увеличили парк эксплуатируемых воздушных судов сторонних заказчиков и нарастили число коммерческих рейсов для третьих лиц, — пояснил причины, приведшие к столь значительным экономическим результатам, Азат Хаким.

Рентабельность от продаж составила почти 12%, а рентабельность авиакомпании по чистой прибыли — около 8,5%.

2022-й: работа в новых условиях

Еще в самом начале 2022 года аналитики от мира гражданской авиации делали осторожные прогнозы по продолжению постепенного восстановления отрасли. К концу текущего года в целом по миру, согласно оптимистичному варианту предположений экспертов ICAO, объем пассажирских перевозок должен был приблизиться к 86% от допандемийного уровня. При этом международные авиаперевозки успели бы восстановиться почти на ¾ от уровня 2019 года, а внутренние — до 95%.

По прогнозам Bain & Company, сделанным в конце декабря 2021 года, суммарный пассажиропоток авиакомпаний в России в 2022 году должен был вырасти почти на 10% и составить 120 млн человек (против 111 млн в 2021-м, — прим. ред.), с постепенным сокращением внутрироссийского и ростом международного трафика.

Ужесточение антироссийских санкций не позволяет делать оптимистичные прогнозы. Ожидаемый пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году — около 100 млн человек. Фото: Максим Платонов

Однако ужесточение антироссийских санкций, серьезно ударивших и по отрасли авиаперевозок, заставили пересмотреть прогнозы. Так, общий пассажиропоток, по мнению министра транспорта РФ Виталия Савельева, в 2022 году не превысит 100 млн человек. На долю международных перевозок придется всего порядка 10% от этого числа. Причем, как отметил глава Минтранса, и этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным в свете того, что практически каждый второй из 1 367 эксплуатируемых в России самолетов, находится в лизинге у зарубежных компаний, готовых отозвать договоры и потребовать возврата авиатехники. Эту же проблему считает ключевой для отрасли и эксперт «Финам» Наталья Пырьева.

— Глобальное влияние на авиасектор России будет оказывать в течение 2022 года вопрос с зарубежными самолетами, часть из которых необходимо вернуть европейским лизингодателям, а другую часть будет невозможно обслуживать и продлевать сертификаты. В то время как отечественное авиапроизводство только набирает обороты и в кратчайшие сроки не сумеет заменить зарубежную технику на нашу. Наиболее оптимистичная версия дальнейшего развития событий основывается на том, что западным коллегам (представителям авиаотрасли и индустрии туризма) введенные санкции в адрес России тоже экономически невыгодны, — предполагает эксперт.

На тот период, пока на чашах весов коллективного Запада в поисках верного решения качаются с одной стороны политические амбиции, а с другой здравый смысл и экономическая рациональность, Россия планирует больше летать по оставшимся открытыми маршрутам: в Турцию, Египет, ОАЭ, а также в Шри-Ланку, где с недавних пор отменены все карантинные ограничения, и ряд других направлений в дружественные страны. Кроме того, будет наращивать авиаперевозки внутри страны. Это одна из задач, поставленных президентом страны 31 марта в ходе совещания по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.

— Объем внутрироссийских авиаперевозок в текущем году, конечно, должен вырасти по сравнению с прошлым годом. Число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 млн человек. Поэтому, в дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить масштабную программу, по компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах, которые состоятся в самый активный период перелетов — с апреля по октябрь текущего года, — обратился к правительству на недавнем совещании Владимир Путин.

31 марта 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения. Фото: kremlin.ru

Не планируют снижать активности и представители бизнес-авиации.

— Все эксплуатируемые нами воздушные суда находятся в собственности и в российской регистрации. Так было всегда — с самого основания в 1991 году. Еще одним преимуществом «Тулпара» является наличие собственного независимого провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов ООО «Тулпар Техник», который создали в 2010 году, выделив авиационно-техническую базу из состава авиакомпании в самостоятельное предприятие. За 12 лет «Тулпар Техник» вырос в своих компетенциях настолько, что на сегодняшний день даже тяжелые формы ТО иностранных ВС выполняем в Казани, не перегоняя самолеты за границу, — подчеркнул Азат Хаким. То, что часть неба закрыта, конечно, придется решать, удлиняя маршруты через дружественные России государства. С другой стороны, клиенты, заказывая услугу компании, это прекрасно осознают.

Как будут развиваться события — покажет время. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что антироссийская санкционная политика — палка о двух концах, и зарубежные производители самолетов, компании, предоставляющие воздушные суда в лизинг, а также те, кто занимаются авиаперевозками, — также терпят убытки. Об этом министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил в своем выступлении перед сенаторами в Совете Федерации. Только за счет изменения авиалиний и необходимости облетать территорию России, зарубежные авиакомпании в год будут терять до $3 млрд. Еще около $7 млрд может составить недополученная от россиян прибыль мировой туриндустрии. И это только два пункта из обширного списка вероятных убытков глобальной экономики от агрессивной санкционной политики. Рано или поздно придется искать компромиссы.

Арсений Фавстрицкий
БизнесТранспорт Татарстан Авиакомпания Тулпар ЭйрХаким Азат Муртазович

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06:42
    РОССИЯ ВПЕРЕД
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  • Анонимно 08:16
    Частный борт, так хочется посмотреть, как он выглядит внутри
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