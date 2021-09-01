На Татарстанском нефтегазохимическом форуме «Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома I степени

Фото: Ринат Назметдинов

На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» начал свою работу Международный нефтегазохимический форум. В торжественной церемонии открытия форума приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и президент РТ Рустам Минниханов. Свои достижения представили более 150 ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Эффективная площадка для обмена идеями»

Татарстанский нефтегазохимический форум — эффективная площадка для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества.



— Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Мероприятия, организованные в рамках форума, будут полезны и интересны для участников. Желаю всем плодотворной работы, — сказал на церемонии открытия президент РТ Рустам Минниханов.



— Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами, — сказал на церемонии открытия Рустам Минниханов. Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что Татарстанский нефтегазохимический форум много лет собирает крупнейших представителей ТЭК, машиностроения и науки.

— Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. Уверен, что и в этом году форум пройдет на высоком профессиональном уровне, — добавил он.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в свою очередь поздравил жителей Татарстана с Днем Республики и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

— От имени правительства Республики Казахстан разрешите выразить благодарность за организацию форума. У нас будет возможность обсудить текущие вопросы, перспективы развития нефтегазохимической индустрии. Поздравляю всех с прошедшим Днем Республики. Татарстан занимает особое место среди субъектов Российской Федерации. По макроэкономическим показателям входит в десятку. Это в первую очередь труд жителей республики. Желаю не сдавать темпов, — отметил Нурлан Ногаев.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль подчеркнул, что собираться в Казани в начале сентября стало уже доброй традицией.



— Несмотря на все происки и друзей, и врагов, нефтегазохимичекий комплекс жив. Мы уже семь лет живем в условиях санкций, нам есть, о чем поговорить. Казанский нефтегазохимичексий форум — это всегда смотр наших побед и резервов, — сказал он.



Новая продукция «Нижнекамскнефтехима»

После официального открытия почетные гости ознакомились с выставкой, организованной на полях форума. Традиционно Рустам Минниханов посетил стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим». Генеральный директор компании Айрат Сафин отметил, что предприятие является одним из крупнейших в Европе, ежегодно выпускает более 2,5 млн тонн товарной продукции. Основные виды — каучуки и пластики.



Генеральный директор компании Айрат Сафин отметил, что предприятие является одним из крупнейших в Европе. Фото: tatarstan.ru

В этом году компания запустила новое производство дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн. Этот каучук пятого поколения предназначен для создания новых, экологически чистых, «зеленых» марок автомобильных шин.



— «Нижнекамскнефтехим» выпускает всю номенклатуру каучуков для современных шин. На этом стенде представлены четыре вида каучука, которые компания выпустила в этом году. Сейчас новая продукция проходит омологацию у производителей шинных компаний в мире. Вся пятерка крупнейших шинных компаний заключила с нами пятилетние контракты. Это говорит о нас как о надежном поставщике и партнере, — подчеркнул он.



Кроме этого, на новом производстве ДССК состоялся пуск производства термоэластопластов — СБС. Новинка востребована у производителей дорожного покрытия — она позволяет улучшить качество дорожного битума и способствует увеличению срока службы покрытия. Полимерные гранулы используют также при производстве кровельных материалов. В настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме» освоен выпуск двух марок термоэластопластов: СБС-330Л и СБС-330Р.



Также в 2021 году началось освоение в промышленном масштабе литиевого полибутадиена марки СКД-777 периодическим способом. СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего, всесезонного ассортимента.



Ежегодно компания выпускает более 2,5 млн тонн товарной продукции. Основные виды — каучуки и пластики.

Новая марка каучука обеспечивает шинам высокое сцепление с мокрой дорогой, низкое сопротивление качению и высокую износостойкость. Анализ физико-механических испытаний показал, что СКД-777 обладает преимуществами в сравнении с импортными каучуками, характеризуется более высокими сцепными характеристиками и низкими потерями на качение. По запросу потребителей для изготовления шин и проведения дорожных испытаний шинным компаниям отгружены опытно-промышленные партии СКД-777 и получены положительные отзывы.



Есть новинки среди пластиков. К ним можно отнести специальные марки полистирола — ПСОН 535М, ПСОН 30FEB, композиционные марки полиэтилена — РЕ5230К, РЕ5235К, линейные полиэтилены низкой плотности — РЕ5118L.



— «Нижнекамскнефтехим» освоил выпуск нового вида продукции — высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400. Он предназначен для производства суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Универсальные добавки, основу которых составляет Н-ПЭГ-2400, позволяют дольше хранить бетон перед использованием. Кроме этого, существенно возрастает прочность покрытия. Новый продукт проходит омологацию у переработчиков, — сообщил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».



Якорные проекты «Нижнекамскнефтехима»



Айрат Сафин рассказал о главных инвестиционных проектах «Нижнекамскнефтехима». Один из них — строительство электростанции ПГУ-ТЭС. Новая парогазовая установка мощностью 495 МВт станет надежной энергетической основой как действующих, так и новых нефтехимических производств.



— Комплекс находится в режиме пусконаладки. На днях здесь произошло знаковое событие — произведено первое включение генератора газотурбинной установки №1 в сеть с набором электрической мощности 23 МВт и выдачей электрической энергии на распределительный пункт, — сообщил Сафин.



В разгаре строительство нового комплекса по производству олефинов и производных, ведутся работы по всем направлениям, в них задействовано 3 716 специалистов. В настоящее время строительно-монтажные работы реализованы на 30% — ведется обустройство подземных сетей и фундаментов, монтаж металлоконструкций эстакад и этажерок, монтаж технологического оборудования трубопроводов, а также кабельных лотков.



По словам Сафина, приоритетными для компании являются вопросы экологической безопасности. В этом году компания приняла пятую экологическую программу на 2021—2025 годы. Она объемная по финансированию и списку выполняемых работ, на ее реализацию будет направлено более 12 млрд рублей. По результатам внедрения экологических программ с 2001 по 2020 год выпуск товарной продукции на предприятии вырос в 1,8 раз, при этом валовой выброс загрязняющих веществ был снижен в 2,8 раз.



Форум — отличная площадка для встречи с друзьями, партнерами. Рассказать о достигнутых результатах, поговорить о перспективных проектах, — отметил Сафин

По итогам форума ПАО «Нижнекамскнефтехим» вручили диплом I степени в номинации «Новая продукция» за производство термоэластопласта марки СБС-330Л.



— Форум — отличная площадка для встречи с друзьями, партнерами. Рассказать о достигнутых результатах, поговорить о перспективных проектах. Очные встречи дают больший эффект, чем дистанционные. Что касается успехов, то этот год для компании неплохой. В первом полугодии достигнуты рекордные финансовые и производственные показатели. Останавливаться мы не собираемся, будем развиваться дальше, — сказал корреспонденту «Реального времени» Айрат Сафин.



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