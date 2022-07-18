Дело в отношении счетов миллиардера Семина прекращено

Приволжский райсуд Казани прекратил производство по делу о наложении ареста на денежные средства Алексея Семина. Как уже сообщало «Реальное время», уголовное дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия: номеров Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здания Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17) — возбуждали в прошлом году. Сооружения в собственности ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Счета миллиардера арестовали в ноябре по ходатайству следствия, но Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре дважды принял решение об отмене постановления Верховного суда Татарстана, отправив дело на новое рассмотрение.

Поводом для дела послужил давний конфликт?

Приволжский районный суд Казани 13 июля прекратил производство по делу о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Алексею Семину.

На протяжении года кошмарили бизнес одного из самых крупных в Казани ленд-девелоперов, миллиардера Алексея Семина по делу о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия. Позиция по данному вопросу компании бизнесмена была однозначной — вину не признавали, потому что конкретного списка повреждений обозначено не было ни разу за весь период разбирательств. Также обвинители — Комитет РТ по охране объектов культурного наследия — не могли определиться с периодом нанесения повреждений, в которых обвиняли компанию Семина.

Многие уже связали разразившийся конфликт и невнятную позицию Комитета с надуманным поводом обвинений с делами давно минувших дней, когда трудности у ASG начались одновременно с неудавшимися переговорами властей республики и Семина по вопросу цены земли под сгоревшим «Адмиралом». На данном участке власти Татарстана обдумывали проекты по строительству комплекса WorldSkills. А далее — жалоба «неравнодушного» гражданина депутату Государственного совета, подключение Комитета РТ по охране ОКН, обыски партнеров, открыто-закрытые суды, откуда выгоняют журналистов, снятие арестов, недочеты следователей и возрождение старой Казани «на стопе». Что все это такое? Искреннее желание возродить старую Казань, когда год работы уже не ведутся, или все же давление на бизнес?

На протяжении года кошмарили бизнес Алексея Семина по делу о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия. Фото: Максим Платонов

В перипетиях весьма нерядового дела разбиралась корреспондент «Реального времени», пытаясь вникнуть, как связана трагедия «Адмирала» и фарс, с которым дело шагало по судебным инстанциям.

Цепочка событий по делу о повреждении памятников федерального культурного наследия не отпускала внимание казанцев и журналистов с весны, события как клубок набирали новые обороты и только в середине июля 2022 года пришли к логическому завершению, подтвердив верную позицию бизнеса.

«Реальное время» внимательно следило за событиями по данному вопросу. О новых эпизодах тяжбы мы писали в статьях «Комитет РТ по охране объектов культурного наследия начинает и проигрывает?» и «Кассационный суд снял арест со счетов миллиардера Алексея Семина». Сторонам направлялись официальные запросы, но отвечала только бизнес-сторона, а государственный орган занял молчаливую позицию. А после были весьма странные судебные заседания в Приволжском районном суде Казани, на которые не пустили журналистов, первоначально обозначив их как открытые. Почему такие тайны, не слишком ли много закрытой информации по данному делу?

На данном участке власти Татарстана обдумывали проекты по строительству комплекса WorldSkills. Фото: Роман Хасаев

Факты — упрямая вещь. События глазами участников

Давайте окунемся в историю вопроса и вспомним факты. В 2012 году в рамках программы президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и реконструкции исторического центра было передано 26 зданий. Программа восстановления проходила под лозунгом — «Возродим старую Казань».

Истоки данного дела. Все началось с обращения «неравнодушного» гражданина — жителя Казани, который через сайт госуслуг обратился к депутату Государственного Собрания РТ и начал жаловаться на состояние исторической части столицы Татарстана. В тексте гражданин отсылает к событиям получения Семиным в 2012 году памятников, а после оценивает визуальное состояние зданий и видит перед собой печальную картину, что якобы «здания продолжают» разрушаться. Он на глаз оценил не только фасадную часть, но и заглянул во дворы объектов. Эксперт ли он в этом? Народный избранник обязан отреагировать на данную жалобу — он направляет письмо в Управление СК РФ по РТ. Цель — проверка следователями фактов нарушения законодательства при реставрации исторических зданий в Казани в данном случае.

На самом деле журналист интернет-издания также прошелся по улицам Казани, осмотрев памятники, и сделал вывод, что в настоящее время многие объекты уже готовы к обретению новой жизни, некоторые в процессе реставрации, а по другим работа буквально остановилась. Почему? На вопрос ответила ASG.

По словам представителей компании: «Сегодня 17 памятников в центре Казани требуют нашего внимания, и мы намерены продолжать выполнять свои обязательства. Мы болеем за воссоздание исторической конъюнктуры города, за придание зданиям былого величия, но ответной реакции на наш положительный посыл не получаем, застревая в переписке», — расставили акценты в ASG.

В настоящее время многие объекты уже готовы к обретению новой жизни, некоторые в процессе реставрации. Фото: Максим Платонов

Компания неоднократно заявляла в СМИ (в том числе и на страницах нашего издания), что «сохраняет не только материальное наследие, но делает достоянием общественности ценные пласты истории, обнаруживая новые факты, документы, фотографии».

Насколько стало известно журналисту «Реального времени», по части зданий компания добилась разрешений, но это произошло спустя месяцы работы с государственными структурами, но они настолько мелкие (например, такие банальные, как установка строительных лесов, — прим. ред.), что в действительности не влияют практически ни на что.

В продолжении ответа ASG на запрос сказано, что «основное взаимодействие с государственными органами заключается в выписке по объектам замечаний, устранении их и выписке новых…». Почему так происходит и кто действительно тормозит реставрацию памятников? В Комитете РТ по охране ОКН нам не ответили, хотя с момента запроса прошло уже больше месяца.



Как все начиналось по делу о повреждении

В предыдущих материалах мы писали о том, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда РТ в отношении УК «Капитал-Траст-Инвест», которое касается комплекса Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17 (объект культурного наследия федерального значения). Компания была признана виновной Вахитовским судом Казани в совершении административного правонарушения по достаточно серьезной статье — ч.1. п. 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Судом был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Организация с данным решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде РТ, который оставил решение без изменений. Но кассационный суд в Самаре, отменив решение, направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ. Суд по данному делу был назначен на конец июня.

Также Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда Татарстана в отношении ареста счетов миллиардера Алексея Семина. Напомним, что в постановлении суда было сказано, что Алексей Семин не проходил по уголовному делу по факту повреждения путем проведения строительных работ объектов культурного наследия (здание Адмиралтейской конторы на ул. Карла Маркса, №17) — он «не является по данному уголовному делу подозреваемым, обвиняемым либо лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия».

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда РТ в отношении УК «Капитал-Траст-Инвест», которое касается комплекса Адмиралтейской конторы. Фото: Максим Платонов

Бизнес-сторона, отвечая на наш запрос, отметила тот факт, что компания «Капитал-Траст-Инвест» неоднократно обращалась в органы прокуратуры, но при этом мер не было принято, а были инициированы уголовные преследования в отношении некоторых партнеров компании. Некоторые уже намекали: нет ли здесь препятствования предпринимательской деятельности?



Интересно получается! И это при том, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, и подчеркивал особую роль органов прокуратуры в защите прав предпринимателей: «Гособвинители должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества, граждан. В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей, в целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды… Держать необходимо на контроле обоснованность разного рода проверок в отношении этих людей».

«Законодательство должно быть голосом разума, а судья — голосом закона» — об этом говорил еще Пифагор. Что же мы увидели 20 июня 2022 года в Приволжском районном суде г. Казани, где был назначено повторное рассмотрение дела об аресте счетов господина Семина. Напомним, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда Татарстана в отношении ареста счетов миллиардера Алексея Семина. Данное постановление было опубликовано на сайте суда, а дело отправлено обратно на повторное рассмотрение, чтобы представители закона детально и объективно в нем разобрались.

Что же происходило на самом деле? Заседание было назначено на 16.00. Примерно 15.45 корреспондент «Реального времени» приехал в суд, на проходной суда у него проверили документы и пропустили в здание. Заметим, что заседание — открытое и любой гражданин России может проявить желание и присутствовать на заседании. При этом мы стали свидетелями, как вольного слушателя не пропустили на данное заседание, сославшись на то, что в суде действуют ограничения.

Фото: Максим Платонов

Заседание началось с того, что судья Адиля Зайниева перенесла его на полчаса и назначила рассмотрение на 16.30. Перед началом слушания был задан вопрос присутствующим сторонам о возможности участия в процессе журналистов. Представитель прокураторы и адвокаты гражданина Семина не возражали, а вот следователь 4-го отдела СУ СКР по РТ оказалась против, сославшись на данные, которые «могут быть разглашены только с разрешения следователя», то есть в принципе могла сама дать на это разрешение.

Что же могли узнать нового журналисты — остается вопросом. Наше издание и другие СМИ неоднократно писали об этом деле, ссылаясь на фактическую информацию.

Далее в конце июня 2022 года Верховный суд Республики Татарстан прекратил дело и отменил штраф в размере 250 тыс. рублей о повреждении здания по ул. Карла Маркса, №17 — Адмиралтейская контора.

Дело прекращено

13 июля 2022 года Приволжский районный суд г. Казани (судья Р.Р. Гайфутдинов) в открытом заседании очередной раз рассмотрел Дело №3.6-543/2022 о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Семину А.В.

В Постановлении суда сказано, что Семин «является лицом, лично заинтересованным в финансировании деятельности по проведению работ на объекте культурного наследия федерального значения (памятник истории и культуры) «Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.».

13 июля Приволжский райсуд Казани очередной раз рассмотрел дело о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Семину А.В. Фото: Максим Платонов

Судья рассмотрел все документы, доводы сторон. В постановлении сказано, что «при решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Вместе с тем, как следует из постановления Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 24 мая 2022 г. и постановления Приволжского суда г. Казани от 23 июня 2022 г., Следователь ранее обращался в суд на основании статьи 115 УПК РФ с ходатайством о наложении ареста на денежные средства Семина А.В., по которому судом принято решение и не вступило в законную силу». Далее в постановлении сказано: «Таким образом, производство по ходатайству следователя подлежит прекращению». При этом постановление стороной обвинения может быть обжаловано в Верховном суде Республики Татарстан.



Что дальше?

Возникает резонный вопрос, что же дальше будет с историческими зданиями? Дадут ли им наконец-то начать новую жизнь?

Напомним, что в 2012 компании ASG invest в рамках программы президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и реконструкции исторического центра было передано 26 зданий. До настоящего времени полностью было восстановлено 9 исторических зданий, по части объектов работы продолжаются до настоящего времени.

Компания неоднократно заявляла, в том числе и на страницах нашего издания, что «приоритет работы группы компаний ASG invest — бережное отношение к культуре и наследию, которое позволит сохранить собственную самобытность Казани». И своими действиями в плане восстановления и реставрации объектов культурного наследия подтверждала это. Почему же возникает вопрос именно к этим двум объектам — номера Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здание Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17)?

К чему ведут эти длительные разбирательства? Не к тому ли, что здания простаивают и дряхлеют, потому что восстановительные и реставрационные работы не ведутся. Кто в этом заинтересован?



Прокурор Татарстана Илдус Нафиков публично заявлял: «проверить и другие факты приобретения собственности, их законность». Фото: Максим Платонов

Повторение, или Как уроки «Адмирала» не отпускают

Теперь давайте переместимся в 2014 год, когда произошел пожар на рынке «Адмирал», и посмотрим на действия органов прокуратуры в адрес предпринимательской деятельности Алексея Семина в Казани. Тему активно освещали все СМИ. При расследовании уголовного дела выяснилось, что сотрудники прокуратуры неоднократно проводили проверки пожарной безопасности рынка «Адмирал», нарушения были выявлены, но эксплуатация объекта не была приостановлена. Напомним, что «сотрудники прокуратуры, в том числе прокурор Казани Рафкат Уразбаев и глава Кировской районной прокуратуры Равиль Вахитов, после трагедии в ТЦ «Адмирал» стали фигурантами доследственной проверки. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков направил 1 апреля в следственный комитет материалы служебной проверки, по итогам которой 6 сотрудников прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности (прокурор Казани стал фигурантом доследственной проверки из-за сгоревшего «Адмирала»).

При этом на тот момент дело было начато против собственника-арендодателя земельного участка. При расследовании дела «Адмирала» в интервью прокурор Татарстана Илдус Нафиков публично заявлял: «проверить и другие факты приобретения собственности, их законность». Можно ли говорить о том, что уголовное дело против собственника ASG Алексея Семина и было заведено, потому что было желание проверить другие объекты компании и отнять данный участок земли? Вопрос остается открытым.

У читателя наверняка возникает много вопросов, в особенности: «А как такое возможно?», когда на каждом шагу мы слышим о содействии бизнесу, о его поддержке. При этом в конце 2021 года Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции» были опубликованы данные опроса: «78,6% предпринимателей считают, что российский бизнес по-прежнему не защищен от уголовного преследования». Также Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев не так давно заявил, что «системная работа по снижению административного давлению на бизнес будет продолжена». Давайте посмотрим, что будет дальше. Так сказать, вопрос остается открытым!

Оставляем эти вопросы для размышления нашему вдумчивому читателю.