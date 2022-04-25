ASG рассматривает варианты вписать памятники в современную жизнь Казани

При изучении советского периода специалисты нашли в архиве ранее не опубликованные документы об истории зданий

Фото: Олег Тихонов

В материале «Реального времени» о судьбе старинных купеческих усадеб, восстановленных силами ASG на улице Тукая в Казани, их новой судьбе и роли в современной жизни города глазами архитектора, экспертов в области искусства и бизнеса.



Возрождение усадеб казанских купцов

Сегодня все большую актуальность приобретают вопросы сохранения культурного наследия. История культуры — это экскурс в систему ценностей прошлого и настоящего, которые определяют будущее. Еще в 1983 году ЮНЕСКО обратило на это особое внимание и установило Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия), который отмечается ежегодно во всем мире 18 апреля. Цель — привлечь внимание к защите и сохранению культурного наследия.

Объекты культурного наследия Казани — это духовный, социальный и экономический капитал, неотъемлемая часть всемирного культурного наследия. На объектах культурного наследия по улице Габдуллы Тукая в Казани встретились главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина и архитектор-реставратор Ольга Гринина.



Здания находятся на территории одного из красивых и особо ценных исторических ландшафтов Казани — в Старо-Татарской слободе. Среди них выявленные объекты культурного наследия: «Жилые дома, Х1Х в.», расположенные по адресу: ул. Г. Тукая 84—86 и «Усадьба Юнусовых», ул. Г. Тукая, 81; «Усадьба Бурнаевых», ул. Г. Тукая, 83; «Усадьба Хорохова», ул. Г. Тукая, 85—87. Важно отметить, что усадьбы, расположенные в квартале 198 (ул. Г. Тукая — Сафьян), в советский период считались современной типовой застройкой. И только в 2012 году совместными усилиями собственника, архитекторов, особенно заместителя председателя ТРО ВООПИиК и заслуженного архитектор РТ Фариды Забировой, госслужащими Министерства культуры РТ на основании графических документов ХIХ в. было установлено, что это — объекты XVIII — начала ХIХ вв., обладающие признаками историко-культурного наследия.



Копия архивного документа. ГБУ ГА РТ Ф.Р1130-ОП.2-ЕД.ХР.106-Л.70

— На сегодняшний день Группа компаний ASG-invest продолжает изучение прошлого наших 26 объектов, вписывая историю каждого в общую летопись улицы и города. Архитектор-реставратор Ольга Алексеевна Гринина в архиве при изучении советского периода нашла ранее не опубликованные документы о реконструкции зданий в 30-е гг. ХХ в. Тем самым компания сохраняет не только материальное наследие, но делает достоянием общественности ценные пласты истории, обнаруживая новые факты, документы, фотографии. Данные объекты Старо-Татарской слободы особо интересны тем, что имеют сложную историю, заключая в себе память сразу о XVIII — ХХ веках. Первоначально владельцами их были богатые казанские купцы, — начинает рассказывать Светлана Бородина:

Копия архивного документа. ГБУ ГА РТ Ф.Р1130-ОП.2-ЕД.ХР.106-Л.88

Копия архивного документа. ГБУ ГА РТ Ф.Р1130-ОП.2-ЕД.ХР.106-Л.86

— В 2016 году совместными усилиями при активном содействии компании ASG здания были включены в реестр объектов культурного наследия. Тогда были приняты судьбоносные для объектов решения вернуть их исторические габариты, внешний вид, объемно-пространственную структуру на начало ХХ века. Уменьшение площадей на тысячи метров — ведь речь шла о двух этажах зданий, занимающих целый квартал — вело к недополучению будущих доходов в солидном объеме, к тому же и снос этажей — это серьезные траты. Компания на это пошла, тем самым еще раз доказав, что лозунг «Возродим Старую Казань!» для ASG и ее владельца — не просто слова. Префектура Старо-Татарской слободы приветствует то, что объекты обрели историческое лицо, а улица Г. Тукая — историческую перспективу, но основная нагрузка, в том числе и в определении профиля будущего использования зданий, ложится на собственника, — добавила Бородина.

Напомним, что в 2012 году в рамках программы президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и реконструкции исторического центра и по соглашению о государственно-частном партнерстве с мэрией Казани Группе компаний ASG-invest было передано 26 зданий, в том числе и те, что находятся на улице Габдуллы Тукая. О них и пойдет речь.

Главный дом Юнусовых



В XVIII веке дом принадлежал семейству Аитовых, которые вели свое происхождение от казанских мурз. Потом дом купил купец первой гильдии Ибрагим Юнусов, который был удостоен звания «коммерции советник». Также он занимался общественной деятельностью и был известен как благотворитель. В этом же квартале находился мусульманский детский приют, который построили и содержали братья Юнусовы.

Из архивных документов следует, что первоначально дом имел шесть оконных осей по главному фасаду, выходящему на Екатерининскую улицу (сегодня улица Г. Тукая). Чертеж 1850 года позволяет судить о характере фасадного декора. Очевидно, более ранний декор XVIII века был заменен на классический. Окна второго этажа, обрамленные арочными нишами, увенчаны классическими треугольными сандриками. Окна первого этажа также в нишах, сандрики — прямоугольные. У архитекторов были предположения, что автор проекта — архитектор Ф. Емельянов, тот самый мастер, который проектировал Гостиный двор, Галеевскую мечеть. В то время он был губернским архитектором и имел ярко выраженный «архитектурный почерк».

Поэтапно дом достраивался, и уже к 1851 году сформировалась планировочная структура усадьбы. Спустя 20 лет он подвергся перестройке из-за пожара 1871 года. Статья «Комплекс усадеб как «машина времени» в Старо-Татарской слободе» («Мир искусств». 2013. №3) рассказывает, что «на главном фасаде четко видна разновременность построек, старая часть отделена от новой раскреповкой. Расстояния между окнами также разнятся в старой и новой частях — в последней они расположены по два. Бросаются в глаза окна антресольного этажа, выведенные архитектором на улицу. Связывается пристройка со старым фасадом общим декором: орнаментированный фриз, венчающий карниз, оформление окон первого и второго этажей одинаковыми наличниками с фартуками. Разнятся лишь сандрики окон бельэтажа: в новой части это простые полочки, тогда как в старой — сандрики лучковые, украшенные лепниной. Почти во всех помещениях первого этажа указаны своды, сохранившиеся и до наших дней. Очевидно, их следует датировать временем постройки дома, т. е. не позднее 1768 года. На современных планах строения под №81 четко читается структура плана XVIII века, совпадает местонахождение лестниц».

Общий вид здания до начала работ. Фотография, февраль 2012 г.

Общий вид зданий после возвращения исторического облика. Фотография, 2021 г.

Усадьба Бурнаевых

Два дома по улице Г. Тукая 83 и 85 с первой половины XIX века принадлежали купеческому роду Бурнаевых. Купцы Бурнаевы имели крупные землевладения, а также занимались общественной деятельностью и благотворительностью. В той же статье из «Мира искусств» мы читаем, что с 1852 года на участке существует небольшой жилой усадебный дом, фасад имеет трехчастную симметричную композицию, выполнен в традициях классицизма. Центральная часть в три окна выделена ризалитом в семь оконных осей. Первый этаж рустован, окна первого этажа обрамлены простыми наличниками. Окна бельэтажа оформлены классическими профилированными наличниками с прямоугольными сандриками и фартуками. На указанном архивном чертеже к зданию запроектирована пристройка кухни в один этаж, ярко иллюстрирующая неудобство классических анфиладных планировок, заставлявших хозяев прибегать к такого рода пристройкам. Типичен также острый угол, обусловленный границей участка — владельцы стремились полностью использовать территорию. Противоположный угол участка закрепляли деревянные службы, в 1856 г. замененные внушительным каменным флигелем в два этажа. Фасад нового строения был выбран архитектором Песке из высочайше конфирмованных в 1849 г. фасадов и в известной мере повторял фасад главного дома. Исключение составляли лопатки в высоту бельэтажа, выделяющие углы флигеля. Сзади флигеля были запроектированы две каменные кладовые. Участок, более просторный, чем у соседей Юнусовых, разделялся по традиции на две части — жилые и служебные постройки и сад.

Это была типичная застройка для того времени. В 1882 году был надстроен второй и антресольный этажи. Изменился и фасад дома: «Центральную часть выделяет невысокий аттик, фланкированный вазонами. Появляется кованая решетка балюстрады. Главный дом усадьбы Бурнаевых также вошел в объем строения под №81, 83 и таким образом оказался объединен с домом Юнусовых. Планировочная структура сохранилась в общих чертах, за исключением разделения помещений перегородками. Флигель же вошел в структуру второго дома. При этом сохранились разрыв между домами, каменное ограждение и проездные ворота. Планировочная структура флигеля просматривается довольно четко, сохранились и своды в помещениях первого этажа, местоположение лестниц совпадает».

В 1902 году вследствие пожара усадьба была разделена на две части и выставлена на продажу тогдашним владельцем С.Р. Эрманом, который в 1911 году построил навес по новой границе домовладения.

Общий вид здания со стороны ул. Г. Тукая. Фотография, 2022 г.

В 30-х гг. прошлого века дома объединяются в один комплекс по проекту архитектора Андрея Спориуса. Проходили архитектурные дебаты, было много споров по проекту и его реализации. До Спориуса на объект приходило много других архитекторов, но только он взял на себя смелость реализации проекта. По тем временам это была сложная задача. В итоге, Дом Юнусовых и Дом Бурнаевых были объединены, и произведена надстройка еще двух этажей. Третий этаж (антресольный) сохранил меньшую высоту окон. К началу 80-х годов здания были уже в аварийном состоянии. Жильцов расселили, и здания были признаны ветхими. С 2001 года данная жилая территория никак не использовалась, желающих приобрести ее в собственность не было.



Светлана Бородина: Улица Габдуллы Тукая, ранее Екатерининская, — одна из самых интересных в Старо-Татарской слободе, где сохранены исторические здания. В ходе второго этапа восстановления зданий удалось доказать ценность данных объектов, чему предшествовала серьезная работа в архивах и, благодаря совестной работе с госорганами, здания были признаны объектами культурного наследия.

Ольга Гринина: Данные строения — уникальный случай. Долгое время считалось, что эти здания — комплекс домов 30-х годов прошлого века, только в ходе восстановления их ASG нам открылась их истинная история. И большую роль в этом сыграла заслуженный архитектор Республики Татарстан Фарида Забирова.

После утверждения предложения ASG о возврате планировки зданий на начало XX века и сносе надстроенных этажей были полностью разобраны два верхних этажа. Кроме того, до июня 2013 года были выполнены кровельные фасадные противоаварийные работы. С 2019 года начался второй этап — восстановление внутренних помещений, дворовых фасадов. Сегодня на объекте продолжаются восстановительные работы.



Светлана Бородина: Учитывая техническое состояние зданий на момент передачи их нашей компании, они были спасены от небытия и забвения, стали украшением этой части Казани.

Ольга Гринина: Это действительно так, потому что я помню, когда я еще училась в университете, были разговоры о том, чтобы их снести. В 30-е годы использовались некачественные материалы, эти здания рассматривали как временные постройки. Сегодня зданиям вернули их исторический вид, как они выглядели на начало XX века, до 30-х годов. На самом деле, это редкий случай, так как здесь необходима смелость заказчика, потому что нужно быть уверенным в том, что это действительно будет успешный проект. Возвращая исторический вид объектам и формируя новые концепции, мы создаем возможность развития данной части Казани.

Светлана Бородина: Подобные объекты сегодня очень ценны, потому что они уникальны как архитектурные объекты и материальное наследие татарского купечества, которое мы обязаны сохранить и передать следующим поколениям.

Ольга Гринина: Вы знаете, занимаясь советским периодом, я сделала для себя много открытий. Первое — он мало изучен. Хотя написано много статей, научных работ, но мало кто работает с фондами, идет вглубь, вводя в научный оборот новые источники. Работая с архивами, я сделала узнала, что многие здания, мимо которых мы проходим, имеют интересную историю, которую нужно сохранять и передавать. Я начала работать на этих объектах с 2019 года, меня данная работа увлекала, я с большим интересом изучаю архивные документы и нахожу новую актуальную информацию, которая ранее не была обнародована. Ранее архитекторы, которые изучали историю данного здания, не работали с архивами советского периода и многие документы были неизвестны.

И, конечно же, это совместная работа и чиновников, и инвестора, и архитекторов.

Светлана Бородина: Согласна с вами, только общими усилиями мы можем сохранить и приумножить наше культурное наследие. Эти здания — результат согласованной работы Министерства культуры, Комитета Республике Татарстан по охране ОКН, ВООПИиК, префектуры Старо-Татарской слободы, поддержавшей смелый и социально ответственный шаг нашей компании.

В зданиях на ул. Г. Тукая, 81—83, 85—87 сохранились уникальные кирпичные своды, которые бережно сохраняются, так как это ценные аутентичные конструктивные элементы. При кирпичной кладке были обнаружены кирпичи с клеймами кирпичных мастерских — «КСН», «Аg», «ЖП» и др.



Фрагмент кирпичной кладки с клеймом «БК».

Ольга Гринина: Подрядчиком проделана большая работа: вычинка, реставрация кирпичной кладки, укрепление сводов, фасадные работы и много других. Работа с подобными зданиями, у которых сложная история, с большим количеством реконструкций и перестроек — требует особенно много времени и большого профессионализма.

Светлана Бородина: нередко можно услышать сетования, что процесс восстановления наших объектов затянулся, но важно понимать, что это непростая и небыстрая работа, в ходе которой выясняется необходимость «лечебных» процедур, о которых в начале мы и не подозревали.

Восстановление исторических объектов для ASG не столько инвестиция, сколько социальная миссия, как говорится «мы сеем то, что не мы будем жать, и пожинаем то, что не мы сеяли». Инвестиции в подобные здания — это инвестиции в будущее города, возвращение его исторического облика.

Как могут быть вписаны объекты культурного наследия в современную историю города

Объекты культурного наследия сегодня зачастую используются как офисы, концертные залы, музеи, учебные заведения, представительства компаний. И это общемировой тренд.

— Рассмотрим на примере Казани, которая в данном процессе достаточно удачно подхватила общемировую тенденцию. В центре сделано все, чтобы воссоздать ауру «наследия». В сердце столицы Татарстана много живописных зданий с богатой и уникальной архитектурой и историей, которые придают городу свой стиль и узнаваемость. Позитивная роль бизнеса заключается в том, чтобы этим зданиям открывать дверь в новую жизнь — «занимать» их, сохраняя суть. Некоторые здания в городе у крупного бизнеса на арендных условиях. Более состоятельные компании осуществляют перезагрузку объектов для себя, покупая их на этапе руин и инвестируя в строительство и восстановление. Архитектурная уникальность и эстетика таких объектов всегда выгодно подчеркивает статус и стабильность компаний, размещающихся в них. Делая выбор в пользу особняков, собственники и арендаторы уже на этапе черновой отделки имеют возможность реализации технических и инженерных решений по обустройству и адаптации строения под запросы и потребности бизнес-процессов и личные предпочтения, — говорит заместитель генерального директора УК «Единая арендная система» Айгуль Хамитова.