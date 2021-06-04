Путин на ПМЭФ: продление льготной ипотеки, освобождение общепита от НДС, безразличие к блокировке

Продление льготной ипотеки и лучшие регионы по качеству жизни

Целый ряд мер по поддержке россиян объявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021. Вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани он обсудил и волнующие сейчас темы: «Северный поток — 2», вакцинирование от коронавируса и избавление от доллара в международных расчетах. Форум стал первым крупным международным деловым мероприятием, и Путин назвал его проведение позитивным знаком.

Одной из главных тем стало продление программы льготной ипотеки еще на год, до 1 июля 2022 года. Процент увеличится с 6,5 до 7, а предельная сумма кредитов для всех регионов России составит 3 миллиона рублей.

— Резко обрывать ее [программу], сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, — отметил Путин.

Расширят и действие льготной ипотеки для семей с детьми — теперь это коснется и тех, где ребенок родился после 1 января 2018 года. Максимальная стоимость жилья по семейной льготной ипотеке в Москве и Петербурге — 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн. Здесь ставка составит 6%.

Предприниматели также получат дополнительную поддержку: уже в этом году Путин предложил запустить новый механизм поддержки кредитования МСП — так называемое зонтичное предоставление поручительств.

— Речь идет о следующем. Наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров, — сообщил Путин. — По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года.

Малым и средним компаниям будут полностью компенсировать уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей в том случае, когда они продают свои услуги или товары гражданам. Третья мера поддержки — запуск пилотного проекта с целью отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому.

— Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 процентов даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек. Сейчас такой порог — 250 человек. Посмотрим, какой это даст эффект, в том числе для «обеления» бизнеса и стимулирования развития компаний. Что касается «обеления», то здесь, думаю, заинтересованным лицам понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наем работников «вбелую», закупка товаров тоже «вбелую», через кассу, — отметил Путин.

Малый и средний бизнес, ко всему прочему, освободят от избыточного антимонопольного контроля.

— Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 миллионов рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг, — заявил Путин. — И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами.

Пятое здесь — Путин предложил увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации: эта доля должна составлять не менее 25%.

Кратко президент рассказал и о поддержке регионов. Так, объем фактических инвестиций в инфраструктуру регионов РФ за 2,5 года составит не менее 500 млрд рублей.

Задача здесь конкретная и предметная: к 2024 году повсеместно, в каждом регионе России, нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы.

— Прошу руководителей субъектов максимально внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. В приоритетном порядке ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновление городов, других населенных пунктов. В современном мире, в экономике, построенной вокруг человека, все это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности, — заявил Путин.

Здесь он озвучил первые результаты Национального рейтинга качества жизни в субъектах России, составленного Агентством стратегических инициатив:

— Ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей, — отметил президент.



Путин назвал и самые актуальные проблемы в экономике России.

— Рынок труда — его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас — 5,2%. И вторая — инфляция, — сказал национальный лидер.

«Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока — 2»

Путин не преминул и похвастаться — за несколько часов до старта пленарной сессии была успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

— Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все, но прокладка сама завершена... «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока — 2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия и, так же как и «Северный поток — 1», будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям, — заявил президент, отметив, что Россия готова и дальше реализовывать подобные проекты.

Вторая нитка газопровода, по словам Путина, будет завершена в течение полутора-двух месяцев. В целом на фоне новостей о «Северном потоке» стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже обновила максимум с 2008 года — до 274,3 рубля за бумагу.

Критику проекта президент назвал «дурной пропагандой» и призвал «не забивать людям головы», а на жалобы Украины о потере денег из-за строительства заявил, что Россия не обязана всех кормить. Он все же допустил возможность загрузки ГТС Украины и дальше, но «нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Из-за монопольного завышения цен на транзит газа Россия готова рассмотреть возможность расчетов за газ в евро и национальных валютах.

— Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к долларам больше привязана нефть, потому что нефть — биржевой товар. Газ — не биржевой товар, поэтому в целом мы готовы рассмотреть возможность расчетов и в национальных валютах — мы со многими странами это делаем, сейчас с нашими партнерами готовы говорить о расчетах в евро, — сказал Путин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже поддержал расчеты с Россией за энергоресурсы в евро:

— Дело в том, что рыночные цены просто измеряются по всему миру в американских долларах, поэтому это принято. Мы можем платить и в евро за наши потребности в энергетике. Но с нашей точки зрения, это не должно быть геополитическим вопросом. Для нас это чисто экономический вопрос. Не важно, в какой валюте высчитываются цены.

«Это откровенное передергивание»

Говоря про климат, Путин назвал чушью, мифом и откровенным передергиванием разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата.

— Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России? Конечно, мы этим озабочены, — заявил Путин.

Он считает, что у всех стран общая ответственность за современный мир и здесь нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, «не превращать переход к «углеродной нейтральности» в инструмент нечестной конкурентной борьбы».

— Уверен, в силу масштаба, места и роли России в мире экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Мы поставили цель — в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача, и прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет. Мы обсудим этот вопрос на отдельном совещании, — поручил президент России.

Здесь тоже есть несколько решений:

реализация проектов по снижению объемов выбросов в отраслях экономики;

организация пилотного углеродного рынка на территории Сахалинской области;

формирование нормативной базы для реализации в России климатических проектов.

— В этой связи отмечу, что, по оценкам экспертов, выручка новой климатической отрасли на российском рынке — тоже важные цифры — в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Словом, это хорошее, выгодное направление для инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованных партнеров. Будем создавать для этого все необходимые условия, — отметил Путин.

«Найдем пиво с колбасой»

Опасность пандемии коронавируса, по словам Путина, никуда не уйдет, пока не будет обеспечен повсеместный доступ к вакцинам на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты.

— Что мы видим сейчас? По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживают 16 процентов населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате на сегодняшний день лишь около 10 процентов жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов человек просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна, — озаботился президент России.

Он еще раз призвал россиян вакцинироваться, так как это бесплатно и комфортно, и поручил дать эту возможность иностранным гражданам, пусть и на платной основе. Путин также попросил регионы и правительство отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.

— Российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. Эффективность — свыше 96%. По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это испытал. Там может быть небольшой подъем температуры — всё, это все побочные эффекты, зато защита какая хороша, — сказал Путин.

Он подчеркнул — заставлять вакцинироваться россиян не будут, но стимулировать нужно. Путин с улыбкой прокомментировал идею президента США Джо Байдена выдавать за вакцинацию бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

— Найдем пиво с колбасой, это можно сделать, — пошутил президент РФ.

Между тем Путин выразил сожаление по поводу того, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими правилами.

— У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее пандемия не закончилась, мы должны проявлять осторожность. Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи.

По словам Себастьяна Курца, в борьбе с пандемией географическое происхождение вакцины неважно.

— Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, из Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом — это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли, — заявил он.

«США хотят сдерживать наше развитие»

Путин на встрече с Джо Байденом обсудит вопросы двусторонних отношений, которые находятся на чрезвычайно низком уровне. Но это не все темы.

— Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня, — заявил президент.

По его словам, «российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах», а санкции со стороны США являются загадкой. Россия же вводит их только там, где считает возможным, «чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять».

— У нас нет разногласий с США. У них есть только одно разногласие — они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Все остальное — производные от этой позиции, — сказал Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует»

Важнее всего — доверие людей, так Путин отреагировал на предположение, что соцсети могут заблокировать страницы Кремля за реплику главы государства во время ПМЭФ-2021 о штурме Капитолия в США: «Известные события в начале года, когда протестующие зашли в Конгресс. Хорошо это или плохо… Наверное, ничего хорошего в этом нет, но это же не просто грабители и погромщики. Люди пришли с политическими требованиями».

— Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует. Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь, — заявил Путин.



Дарья Пинегина, фото: kremlin.ru