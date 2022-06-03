Комитет РТ по охране объектов культурного наследия начинает и проигрывает?

Фото: Максим Платонов (комплекс Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17)

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда РТ в отношении УК «Капитал-Траст-Инвест», которое касается комплекса Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17 (объект культурного наследия федерального значения). Компания была признана виновной Вахитовским судом Казани в совершении административного правонарушения по достаточно серьезной статье — ч.1. п. 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Судом был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Организация с данным решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде РТ, который оставил решение без изменений. Но суд высшей юрисдикции в Самаре, отменив решение, направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ. Указав на то, что при составлении протокола об административном правонарушении и постановления о привлечении к административной ответственности были допущены процессуальные нарушения и обстоятельства дела нуждаются во всестороннем, полном, объективном расследовании.



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Давайте разберемся, как же было дело. В феврале 2012 года Инвестиционной группе компаний ASG были переданы исторические здания в рамках государственно-частного партнерства с мэрией Казани. В их число вошел и комплекс Адмиралтейской конторы по улице Карла Маркса, 17. В тексте постановления сказано, что 3 октября 2012 года УК «Капитал-Траст-Инвест» было выдано охранное обязательство, в котором были определены обязанности собственника здания и требования, которые необходимо соблюдать для сохранения, содержания и использования данного объекта. Далее начали работы, о которых по закону должны быть уведомлены государственные структуры.

Летом 2021 года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия после осмотра объекта не согласился с проведенными работами и подал на ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» в суд. Что удивительным образом совпало с возбуждением уголовного дела по данному вопросу в отношении компании Алексея Семина. Данное решение в настоящее время буксует.

В феврале 2012 года Инвестиционной группе компаний ASG были переданы исторические здания, в их число вошел и комплекс Адмиралтейской конторы по улице Карла Маркса, 17. Фото: Максим Платонов

23 сентября 2021 года Вахитовский районный суд Казани привлек организацию к административной ответственности. Обвинение заключалось в том, что на объекте велись работы без согласования комитета. Суд признал организацию виновной. С 2018 года — с момента создания комитета — подобных прецедентов не было, а судебная практика по данному вопросу содержит всего один эпизод, которому посвящен данный материал. Хотя в Казани были громкие скандалы по поводу повреждения или уничтожения старинных зданий: незаконный монтаж кондиционеров на зданиях на ул. Маяковского, д.20 и ул. Московской, д.42.; безрезультативность мер реагирования по ул. Подлужной, д.49, где здание разрушается под воздействием атмосферных осадков, вследствие разбора крыши. Кстати, к памятнику архитектуры на Подлужной, которым владеет фирма дочери Равиля Зиганшина, строители подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа кровли и перекрытия на историческом здании, находящемся под охраной государства. Помимо этого, у Комитета по охране памятников возникли непростые отношения с помощником президента Татарстана, защитницей памятников истории Олесей Балтусовой по Дому Дротоевского.

К памятнику архитектуры на Подлужной, которым владеет фирма дочери Равиля Зиганшина, строители подогнали технику для демонтажа кровли и перекрытия. Фото: телеграм-канал «Архитектурасы»

Вернемся к делу. После привлечения к административной ответственности ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» обжаловало решение в Верховном суде РТ, который оставил его без изменений. Двигаясь по хронологии событий — ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» обжаловало решение Верховного суда РТ уже в суде общей юрисдикции в Самаре, и 26 мая 2022 года документ появился на сайте.

В ходе разбирательства Шестым кассационным судом общей юрисдикции Самары было учтено (постановление можно посмотреть на сайте суда), что «в постановлении судьи районного суда при описании события административного правонарушения не указана дата его совершения»; «при применении части 1 статьи 7.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо устанавливать, в чем именно выразилось повреждение объекта культурного наследия и какой вред причинен объекту культурного наследия»; «постановление судьи районного суда не мотивировано»; «обществом произведены работы, указанные в протоколе об административном правонарушении, в 2012—2013 годах в рамках разрешений от 28 мая 2021 г. и от 29 апреля 2013 г., и они были известны как Комитету Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, так и Министерству культуры Республики Татарстан», и другие моменты.

После рассмотрения, 17 мая 2022 года, судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции отменил постановление от 24 ноября 2021 года и возвратил дело в Верховный суд РТ в целях объективного и беспристрастного взгляда на расследование.

Судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции отменил постановление от 24 ноября 2021 года и возвратил дело в Верховный суд РТ. Фото: sgpress.ru

Одна из самых серьезных потерь — потеря времени

А теперь давайте немного поговорим об объектах культурного наследия, которые украшают улицы городов, в том числе и Казани, и являются нашей историей. Общеизвестно, что если за зданием не следить, то в скором времени оно начнет разрушаться и придет в упадок. Это относится и к объектам культурного наследия, и к памятникам.

Так и со зданием на улице Карла Маркса, 17. Согласитесь, пока идут длительные суды, собираются доказательства, проводятся экспертизы и осмотры, процесс затягивается и это вредит самому историческому объекту, потому что работы не ведутся и здание «не живет».

Сохранить историю для последующих поколений — это одна из самых главных целей сегодня. Заботясь о памятниках истории, объектах культурного наследия, мы оберегаем наше прошлое и можем быть уверены в том, что наши дети об этом не забудут и так же трепетно будут к ним относиться. Адаптировать исторические объекты, поддерживать к ним интерес — не в этом ли одна из основных задач охраны объектов культурного наследия?!

Пока идут длительные суды, проводятся экспертизы и осмотры, процесс затягивается и это вредит самому историческому объекту, потому что работы не ведутся и здание «не живет». Фото: Максим Платонов

Подытожив, необходимо расставить акценты. Получается, что Комитет РТ по охране ОКН начинает и проигрывает? Ведь все мы знаем, что зачастую фамилия человека может «играть» против него. Так ли это с Алексеем Семиным в вопросе с объектами наследия в центре Казани?! Мнение редакции, что лучший выход — это предупреждение разрушений или сноса, планомерная работа над их сохранением, нежели многолетние разбирательства в суде, что прежде всего вредит сохранению истории города.

Чтобы выяснить суть вопроса, нужно двигаться дальше и общаться непосредственно с первыми лицами. В ходе подготовки материала мы направили официальный запрос в Инвестиционную группу компаний ASG.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Елена Тихонова