Как татарстанские предприниматели отбиваются от уголовного преследования

Общественный совет центра «Бизнес против коррупции» встал на защиту нижнекамского подрядчика и гарантирующего поставщика в Раифе

Российский бизнес по-прежнему не защищен от уголовного преследования, считает 78,6% предпринимателей. Данные озвучили в Казани на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». И хотя в Татарстане эта тенденция не так сильно выражена, расслабляться рано, отметили участники встречи. В этот раз эксперты центра разбирали несколько кейсов: уголовное дело главы нижнекамского ООО «Наладчик» Сергея Бардашова и крупный долг ООО «Жилищно-коммунальные услуги» из-за чужих ошибок. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дело подрядчика Бардашова

На публичное обсуждение общественного совета центра «Бизнес против коррупции» вынесли истории о возбуждении уголовных дел против нескольких татарстанских предпринимателей, чьи права могли быть ущемлены, считают эксперты. Заседание провела глава совета Гульнара Сергеева при участии бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева.

Глава предприятия ООО «Наладчик» Сергей Бардашов пожаловался, что при выполнении электромонтажных работ в Нижнекамске стал жертвой уголовного преследования со стороны конкурента — холдинга «Татэлектромонтаж» (ТАТЭМ). Выступая на заседании совета, он рассказал, что якобы с подачи руководства ТАТЭМ следственными органами неоднократно предпринимались попытки возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Так, в последний раз дело заводили в апреле этого года. И дважды его прекращали из-за отсутствия состава преступления.

Сергей Бардашов пояснил, что после первого обращения ТАТЭМ доследственная проверка проводилась нижнекамскими правоохранительными органами, которые и вынесли отказ в возбуждении дела. Несмотря на проверки и обыски, собранные материалы вернулись в Казань. По словам предпринимателя, осенью этого года ГСУ МВД по РТ возбудило дело по другой статье — ч. 2. ст. 165. УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Суть обвинения сводилась к тому, что при выполнении электромонтажных работ компания Бардашова якобы обманным путем использовала специальные измерительные приборы, принадлежащие холдингу ТАТЭМ. Сам Сергей Бардашов отрицал это, указав, что его компания имеет собственный парк измерительного оборудования и берет технику в аренду у третьих лиц.

Глава предприятия ООО «Наладчик» Сергей Бардашов пожаловался, что при выполнении электромонтажных работ в Нижнекамске стал жертвой уголовного преследования со стороны конкурента — холдинга «Татэлектромонтаж» (ТАТЭМ). Фото: realnoevremya.ru

По словам предпринимателя, вменяемое ему обвинение основано на показаниях сотрудников ТАТЭМа, которые не могут быть объективными. Как выяснилось, ранее Бардашов работал в холдинге, но в 2019 году уволился вместе с несколькими сотрудниками. По всей вероятности, его уход и послужил причиной для оказания давления, считает бизнесмен. Уголовное преследование длится 2 года, вина не доказана, но деятельность компании парализована, посетовал он.

Эксперт общественного совета центра «Бизнес против коррупции» юрист Ольга Камалетдинова пояснила, что обе компании участвовали в конкурсе на выполнение подрядных работ, а проигравший ТАТЭМ не оспаривал результаты аукциона в антимонопольной службе.

— Нельзя бесцеремонно вторгаться в деятельность компании, это может привести к ее банкротству, — заявила она, добавив, что обыски равносильны погрому.

Генеральный директор, председатель совета директоров АО «ТАТЭМ» Дмитрий Солуянов постарался объяснить, почему компания так добивается возбуждения уголовного дела против своего бывшего работника. Электромонтажный холдинг, по его словам, обнаружил злоупотребления, совершенные им до середины 2019 года, когда Сергей Бардашов работал в компании и имел доступ ко всем измерительным приборам и использовал их в личных целях.

— Пусть ответит за воровство в 2017, 2018 и 2019 годах, — потребовал он.

Далее при обсуждении обстоятельств дела выступили представители Управления Ростехнадзора по РТ, Прокуратуры РТ. В итоге общественный совет центра «Бизнес против коррупции» принял решение направить дело в прокуратуру для полного и объективного расследования.

Ольга Камалетдинова: «Нельзя бесцеремонно вторгаться в деятельность компании, это может привести к ее банкротству». Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана: эту деятельность надо субсидировать

Компания «Жилищно-коммунальные услуги», по словам ее представителей, оказалась жертвой неурегулированных отношений в сфере водоотведения. Ей предстоит вернуть потребителям 1,4 млн рублей, поскольку жители переплатили за ее услуги.

Компания является гарантирующим поставщиком в селе Бело-Безводное, которое находится в границах Волжско-Камского заповедника. Из-за близости к этой охраняемой зоне здесь запрещено прокладывать инженерные сети для канализационных стоков, поэтому подрядчику приходится вывозить отходы на ближайшие поля фильтрации Зеленодольского района.

В 2017 году Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник запретил сброс стоков (очищенных или неочищенных), а также строительство биологических очистных сооружений в селе Бело-Безводное. В связи с этим услуга «Водоотведение» на территории деревни не оказывается, вместо нее «ЖКУ» стали оказывать услугу «Вывоз жидких бытовых отходов» (ЖБО) и эти самые отходы вывозили на очистные сооружения поселка Васильево, что привело к росту платежей населения.

— Чистая себестоимость этой услуги 46,65 рублей за 1 кубометр, а населению был установлен тариф в 22,76 рублей. Но даже он оказался выше прежнего, — сообщил представитель компании.

Не вывозить нечистоты компания не может, поскольку является гарантирующим поставщиком услуг в селе.

Компания «Жилищно-коммунальные услуги», по словам ее представителей, оказалась жертвой неурегулированных отношений в сфере водоотведения. Фото: реалавто.рф

Жители Бело-Безводного обратились с иском в суд Зеленодольска, который своим решением по делу №2-9/2021 от 10 марта 2021 года обязал ООО «ЖКУ» произвести перерасчет оплаты коммунальных услуг по статье «Водоотведение» и продолжить и далее оказывать эти услуги. Также суд признал незаконным бездействие Исполнительного комитета Раифского сельского поселения по организации водоотведения в селе Бело-Безводное.

На основании данного решения Следственный комитет возбудил в отношении должностных лиц ООО «ЖКУ» уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Следком установил сумму ущерба для жителей села Бело-Безводное в размере 1,4 млн рублей.

Общественный совет центра «Бизнес против коррупции» после долгих дебатов выступил с радикальным решением: предложить органам власти субсидировать убыточную деятельность гарантирующего поставщика, а жителям выплатить компенсацию.



Под конец дискуссии заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова сообщила неожиданную новость о том, что 27 ноября уголовное дело в отношении руководства ООО «ЖКУ» было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления.

— Что касается тарифов, здесь надо посмотреть, как минимизировать вред людям повышенными тарифами на вывоз ЖБО и затраты организации, которая производит эти работы. Я тоже считаю, что самым оптимальным было бы выделение субсидий на компенсацию затрат ООО «ЖКУ», либо на компенсацию затрат населения на услугу по вывозу ЖБО. Мы готовы рассмотреть такие заявления, — отметила Наумова.

Юлия Наумова сообщила, что 27 ноября уголовное дело в отношении руководства ООО «ЖКУ» было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Фото: Ринат Назметдинов

В итоге члены общественного совета центра решили обратиться к бизнес-омбудсмену с просьбой направить материалы данного обращения в Прокуратуру РТ для проверки на предмет соблюдения законности, а также инициировать совещание в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по разработке предложений по компенсации затрат на вывоз ЖБО из села Бело-Безводное.

Всего с начала года поступило 13 обращений от предпринимателей, которые считают уголовное преследование незаконным. «Это на четыре обращения меньше по сравнению с прошлым годом», — сообщил Фарид Абдулганиев. Жалобы в основном связаны с незаконным изъятием имущества, в том числе компьютеров и другой офисной техники, из-за чего останавливается деятельность бизнеса. В целом из общего потока в 3 000 обращений в 70% случаев удается отстоять интересы бизнеса.