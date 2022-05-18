Сервис Whoosh готовится к возобновлению работы в Челнах — город вернул все электросамокаты

В Набережных Челнах сервису Whoosh вернули все 86 изъятых самокатов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сейчас ведется работа над возобновлением работы. Пока в компании не готовы делать прогнозы о дальнейшей работе, но «процесс запущен, обсуждение ведется».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Электросамокаты Whoosh вывезли из незаконно установленных пунктов проката в начале мая. Тогда компания обратилась с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру города. Также в планах было оформление жалобы в Генпрокуратуру России.

В ответ власти Челнов заявили, что компания самовольно разместила 500 электросамокатов. Они рассказали о встрече с представителями сервиса, на которой те пообещали убрать транспортные средства и оформить документы должным образом, но не сделали этого. Поэтому 3 мая транспорт изъяли сотрудники районной администрации.



Мэр города Наиль Магдеев отмечал, что жители выступают против этого транспорта якобы из-за угрозы безопасности детей. При этом он подчеркнул, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.

Татьяна Леухина