Минсельхоз Татарстана: сроки уборки урожая в этом году будут поздними

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Сроки уборки урожая в Татарстане в этом году будут поздними, сообщил на совещании в доме правительства республики заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Он сообщил, что обильные осадки способствуют уплотнению почвы, в связи с чем боронование посевов в целях разрушения почвенной корки должно стать обязательным приемом. Зяббаров считает важным привести в рабочее состояние заблаговременно имеющиеся у сельхозтоваропроизводителей сушильные комплексы. По его словам, необходимо прорабатывать вопросы с хлебоприемными предприятиями и элеваторами по заключению договоров на оказание услуг».

Осадки, прошедшие с начала полевых работ, пока не позволили завершить посевную кампанию. В Татарстане за апрель и две декады мая в среднем выпало около 130 мм осадков, что почти в 2 раза выше среднемноголетнего значения.

Всего в Татарстане на сегодня посеяно 1,580 млн га, или 86% от плана, который составляет 1,8 млн га. Это в том числе зерновые — 91%, сахарная свекла — 96%, кукуруза — 65%, подсолнечник — 86%, рапс — 74%. Посеяны картофель, овощи — 52%.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в пресс-службе Минсельхоза республики заявили «Реальному времени», что в Татарстане ничего не угрожает развитию зерновых культур.

Сейчас в Татарстане продолжается посадка яровых культур. Всего в 2022 году в планах засеять 2,8 млн га земли, из которых 1,8 млн га — яровые культуры. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза, сев яровых культур в республике завершен на 83% — засеяно 1,5 млн га полей. Так, с 23 мая яровыми культурами засадили около 300 тыс. га посевных площадей.

Маргарита Головатенко