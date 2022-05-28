Татарстанские предприниматели получили меры поддержки на сумму около 29 млрд рублей

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сегодня на совещании в кабмине рассказал, что предприниматели республики получили федеральные и республиканские меры поддержки на сумму порядка 29 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэконома РТ.

По словам министра, всего предприниматели подали больше 4 тысяч заявок на сумму около 53 млрд рублей. Из них одобрено более 1,6 тысячи заявок. Шагиахметов отметил, что фактически эти средства были привлечены ими в экономику Татарстана, и дополнил, что нужно продолжить работу по вовлечению бизнесменов в федеральные меры поддержки.

Кроме того, было подано более 500 заявок на сумму более 1,1 млрд рублей по татарстанским антикризисным программам финансовой поддержки бизнеса. Из них одобрено около 330 заявок на общую сумму более 644 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что в настоящее время в республике действует 166 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала этого года фиксируется рост на 3% количества людей, задействованных в работе субъектов МСП.

Дарья Акимова