Виновниками ДТП с самокатами чаще становятся водители автомобилей

Фото: Анна Сейтумерова

Водители автомобилей в большинстве случаев становятся виновниками ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, сообщает ТАСС.



Наибольшую долю (53%) виновности в ДТП с участием СИМ имеют водители механических транспортных средств. Однако владельцы СИМ тоже нередко становятся виновниками автопроисшествий (47%).

Чаще всего пользователи этого вида транспорта, учтенных в ДТП в качестве пешехода, передвигаются по проезжей части (32%), не подчиняются сигналам регулирования (14%) и пересекают проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости (11%).

Фото: Максим Платонов

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и электроскейты. Если ДТП произошло с участием средства индивидуальной мобильности, оснащенного электродвигателем номинальной максимальной мощностью, не превышающей 0,25 кВт, лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как пешеход. Если СИМ оснащено электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, управляющий им регистрируется как водитель.

Маргарита Головатенко