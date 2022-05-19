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Хронология военной спецоперации: самое важное за 19 мая

22:00, 19.05.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Главные события 85-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 19 мая
Фото: скриншот видео Минобороны

День 85-й: глава Генштаба ВС России поговорил с американским коллегой, провокация с применением «блуждающих минометов»

По данным Министерства обороны России на 19 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3 158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 026 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • С начала недели на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались 1 730 боевиков националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело), в том числе 80 раненых. За сутки сдался в плен 771 боевик «Азова». Нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР. Так же Минобороны показало условия содержания военнопленных.
Фото: Минобороны России (архив)
Фото: кадр трансляции

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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