Хронология военной спецоперации: самое важное за 19 мая

Главные события 85-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

День 85-й: глава Генштаба ВС России поговорил с американским коллегой, провокация с применением «блуждающих минометов»

По данным Министерства обороны России на 19 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3 158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 026 единиц специальной военной автомобильной техники.

С начала недели на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались 1 730 боевиков националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело), в том числе 80 раненых. За сутки сдался в плен 771 боевик «Азова». Нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР. Так же Минобороны показало условия содержания военнопленных.

По состоянию на утро 19 мая, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили семь пунктов управления ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 и дивизион ЗРК «Бук-М1». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, в числе которых 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы. Перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил с председателем Объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марком Милли ситуацию на Украине. Как сообщили в Минобороны, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера говорится, что Милли и Герасимов обсудили ряд вопросов в сфере безопасности и договорились поддерживать открытыми каналы связи. Конкретные детали разглашаться не будут.

Фото: Минобороны России (архив)

Роскомнадзор с начала спецоперации выявил 400 сайтов, которые публиковали недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Как сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин за все время работы также было выявлено порядка 31 тыс. сайтов, которые систематически размещают противоправную информацию: призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и так далее.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией — в нем говорится, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность.

Первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко заявил, что сегодня объединенный Запад воюет с Россией на территории Украины — «к сожалению, руками украинцев». Он считает, что Россия столкнулась с противостоянием всего западного мира в сфере технологий, вооружений, систем управления и связи. По словам Кириенко, война в Донбассе идет последние 8 лет, а решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции призвано ее прекратить.

Фото: кадр трансляции

Свыше 17,6 тыс. человек, в том числе более 2,3 тыс. детей, эвакуированы за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 360 619 человек, из которых детей 230 267 человек.

Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области — боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями, сообщили в Минобороны.

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