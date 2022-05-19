В Мариуполе с начала недели в плен сдались 1 730 боевиков «Азова»

С начала недели на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались 1 730 боевиков националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело), в том числе 80 раненых, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



За сутки сдался в плен 771 боевик «Азова». Нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР.

За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили семь пунктов управления ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 и дивизион ЗРК «Бук-М1».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, в числе которых 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы. Перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Фото: wikimedia.org / Odessicus

Вчера сообщалось, что в Мариуполе за сутки сдались в плен почти 700 боевиков «Азова», в их числе были 29 раненых.

Маргарита Головатенко