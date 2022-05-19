Кириенко: на Украине против России воюет объединенный Запад

Первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко заявил, что сегодня объединенный Запад воюет с Россией на территории Украины руками ее жителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это драматичная вещь, но это так», — сказал он.

Кириенко считает, что Россия столкнулась с противостоянием всего западного мира в сфере технологий, вооружений, систем управления и связи. Также он отметил и введение беспрецедентных экономических санкций против страны, аналогов которым не было, и информационную войну с использованием фейков.

Фото: realnoevremya.ru

На днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что глобальная агрессия против страны имеет не только политическое и экономическое, но и идеологическое измерение. По его мнению, западные страны хотят повлиять на традиционные российские духовно-нравственные ценности и культуру. Он считает, что против России ведется «необъявленная война» и задумывалась она еще до февраля, то есть до начала специальной военной операции на Украине.





Дарья Акимова