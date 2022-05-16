С отставанием в неделю: Татарстан приступил к посевной

Прощание с героем, надежды аграриев и меры поддержки бизнеса: итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины на полях сражений погибли уже 62 военнослужащих из Татарстана. На прошлой неделе в Тетюшах проводили в последний путь героя-земляка, до последнего вздоха выполнявшего свой долг. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Без потерь не бывает побед

Военный духовой оркестр. Троекратный залп. Так провожают тех, кто по настоящему достоин уважения — героев, для которых честь, ответственность, долг дороже и ценнее самой жизни.

Тетюши — небольшой город: всего около 10 тысяч жителей. Более тысячи собрались на прошлой неделе у Монумента Славы, чтобы проститься с Даниилом Маршевым — 27-летним лейтенантом, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине.

И сегодня, спустя 21 год, в первой Тетюшской школе имени Героя Советского Союза Павла Ханжина помнят дождливое 1 сентября, когда Даниил Маршев вошел в первый класс. Из 32 человек выделялся дружелюбием, активностью, способностью стать связующим звеном компании.

Позже учился в школе в Казани, затем учился в энергоуниверситете, откуда, взяв академический отпуск, ушел в армию. Служил на Черноморском флоте. Вернувшись, год снова проучился в вузе, одновременно работая в МЧС, но уже тогда понимал — его место в армии. Потому отправился в 2021 году в Севастополь, где поступил в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова.

5 мая 2022 года стало известно, что офицер погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Фото: tetyushy.ru

Оптимистичный прогноз на урожай

Аграрии Татарстана стартовали с посевной на неделю позже намеченных сроков. Причины — затянувшаяся весна со снегом в апреле, морозцами по ночам и дождями в мае. Но прогнозы аграрии делают оптимистичные: влаги в грунте достаточно, что позволяет надеяться на достойный урожай.

На прошлой неделе президент Татарстана ознакомился с ходом посевной в Лениногорском и Азнакаевском районах. В ходе поездки Рустам Минниханов провел встречи с коллективами хозяйств. Одно из ключевых заявлений, сделанных лидером республики: несмотря на непростую ситуацию, в Татарстане будут продолжены все социальные и экономические программы, в том числе по поддержке сельских территорий.

А съемочная бригада программы «7 дней» тем временем побывала на полях Зеленодольского района. Недавний ажиотажный спрос на сахар и пустые полки в магазинах подтолкнули наших коллег к тому, чтобы узнать — достаточно ли будет сахара в 2022-м и что делается для того, чтобы дефицита не образовалось. Под сахарную свеклу в районе отведено 9 тысяч гектаров. Засеяно уже 7,5 га. Урожай обещает быть достойным — успокоили журналистов аграрии. А заодно рассказали и показали, чем еще богаты заинские поля. А это и подсолнечник, и озимая пшеница, и яровые культуры.

С удобрениями, семенным фондом, запчастями для техники аграрии в Заинском районе сложностей не испытывают: что-то было закуплено в достаточных объемах заблаговременно, что-то подобрано из отечественных аналогов.

Фото: tatarstan.ru

Поддержка для бизнеса

В условиях постоянно ужесточающихся экономических санкций со стороны объединенного Запада экономика России продемонстрировала не только устойчивость, но и готовность к дальнейшему развитию, что стало полной неожиданностью для оппонентов. Резервы для возможного роста есть, как есть и готовность государства к поддержке промышленных отраслей и направлений.

На днях на Казанском пороховом заводе под председательством президента Татарстана, состоялось совещание по развитию республиканской промышленности. Рустам Минниханов особый акцент сделал на необходимости сохранения трудовых коллективов, на возможности получения системообразующими предприятиями льготных кредитов и на повышении эффективности процессов импортозамещения.

Все эти моменты остаются важными и актуальными и для малого, и для среднего бизнеса. «На что реально сейчас могут рассчитывать предприниматели?» — задается вопросом журналист программы «7 дней». И сам же отвечает: «Спектр программ на самом деле довольно широкий. В Татарстане, если брать только финансовые меры поддержки, — это семь микрофинансовых программ для самого широкого круга предпринимателей. В этом, наверное, принципиальное отличие от мер поддержки, что действовали в период пандемии. Тогда акцент больше делался на отдельные наиболее пострадавшие отрасли». Ставки от 0,1% до 13,5%, срок — до 3 лет. Суммы — до 5 млн рублей. В Татарстане уже одобрены почти 2,5 тысячи заявок от предпринимателей на общую сумму более 25 млрд рублей.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как в 2022 году меняются приоритеты в туристической отрасли России, о том, какое будущее ждет исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске, и еще раз окунуться в атмосферу праздничных мероприятий Дня Победы в Казани можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 мая, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.