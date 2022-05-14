В Татарстане сельхозкультурами засеяна половина от запланированных площадей

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

В Татарстане сельскохозяйственными культурами засеяли половину запланированных площадей, доложил заместитель аремьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.



Из предстоящих объемов ярового сева (1,8 млн га) посеяно 895 тыс. га, то есть 49% к плану. Из них посеяны зерновые культуры — 57% (605 тыс. га), сахарная свекла — 70% (35 тыс. га), кукуруза — 16% (32,2 тыс. га). Хорошие темпы посевной демонстрируют Буинский, Тетюшский, Спасский, Аксубаевский, Заинский, Муслюмовский и Мамадышский районы.

Зяббаров сообщил, что технические возможности позволяют провести весенне-полевые работы в агротехнические сроки. Есть возможность засевать до 150 тыс. га ежесуточно.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

В марте министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщал, что посевные площади сохранятся на уровне прошлого года — 2,72 млн га. Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляла 115%. В республике накопили 152 тыс. тонн удобрений — это 55,1 кг действующего вещества на один гектар.

Маргарита Головатенко